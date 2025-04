El superclásico River - Boca, en vivo: un duelo caliente en el estadio Monumental

12.30 El arranque del duelo más caliente

El domingo 20 de septiembre de 1931 se disputó el primer superclásico de la era profesional en el fútbol argentino. El de aquella tarde fue uno de los más bochornosos. Se jugó apenas media hora, tres futbolistas fueron expulsados por agredir al árbitro, uno de los equipos decidió abandonar la cancha y el resultado se definió en el escritorio de la AFA.

12.15 El historial del superclásico

En total se enfrentaron 263 veces en el plano oficial: 231 partidos por torneos locales (campeonatos y copas) y 32 en duelos internacionales. En ese historial River acumula 87 victorias, Boca 92 e igualaron en 84 oportunidades.

El historial entre Boca y River favorece a los xeneizes Marcos Brindicci

12.00 El operativo de seguridad en Núñez

Para el superclásico de este domingo se armó un fuerte operativo de seguridad en Núñez: 1120 efectivos de la Policía porteña, 650 agentes de seguridad privada y 80 del cuerpo de Prevención del Ministerio. Habrá además tres puestos en los que los hinchas deberán demostrar que tienen cargado el ticket correspondiente en su carnet o abono. Además, se requerirá el documento de identidad y en varios accesos al Monumental, se utilizará la tecnología de Face ID.

11.45 Debut superclásico

Hay 13 jugadores que podrían tener su estreno en el duelo más caliente del fútbol argentino: ocho en Boca y cinco en River. En el equipo de Fernando Gago tendrán su bautismo Agustín Marchesín, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Milton Delgado, Brian Aguirre, Ayrton Costa, Ander Herrera y Alan Velasco. Mientras que en River, debutarían: Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ian Subiabre, Matías Rojas y Gonzalo Tapia.

11.30 La controversia que marcó a Ramírez

El árbitro Nicolás Ramírez quedó cuestionado en su primer superclásico en el que River se impuso por 1-0 y le anuló un gol a Boca en la última jugada del partido, cuando Milton Giménez había marcado el empate en el descuento. Fue aquella su primera experiencia en un superclásico y esta tarde volverá a estar al frente del gran duelo en el Monumental.

MANO DE GIMÉNEZ: NO SUMA EL AGÓNICO 1-1 DE BOCA ANTE RIVER.



11.15 El duelo entre Gallardo y Gago

El his­torial entre Marcelo Gallardo y Fernando Gago compren­de varios partidos memorables y una lla­ma­tiva particularidad esta­dís­ti­ca: co­mo jugado­res, el DT de Boca jamás perdió ante el de River; co­mo técnicos, la supremacía de Gallardo es total.

11.00 Los once de Fernando Gago

Fernando Gago todavía no confirmó su formación titular, ya que la lesión Edinson Cavani por un desgarro en el gemelo lo obligó a reacomodar las piezas. El DT juega no dio indicios acerca de quién reemplazará al uruguayo, por lo tanto no se sabe si jugará con Exequiel Zeballos o dispondrá una línea de cinco en el fondo. Por lo tanto, formaría con: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Rodrigo Battaglia, Marcos Rojo y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Kevin Zenón y Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Exequiel Zeballos podría estar desde el arranque ante River en el Monumental Santiago Filipuzzi

10.45 La posible formación de River

La duda principal de Marcelo Gallardo parece estar en la mitad de la cancha. Recuperado de la dolencia en la cicatriz de su desgarro, Giuliano Galoppo se ganaría nuevamente un lugar contra Boca, aunque tampoco hay que descartar a Maximiliano Meza, ya a disposición tras la lesión. Por lo tanto, formaría con: Franco ⁠Armani; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Enzo Pérez y Kevin Castaño; Galoppo o Meza o Rodrigo Aliendro; Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Giuliano Galoppo tendría un lugar en la formación titular de Marcelo Gallardo. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP) RODRIGO BUENDIA - AFP

10.30 Los 10 superclásicos más recordados en el Monumental

Este domingo se disputa una nueva edición del superclásico y la tensión crece. Se disputaron 113 en el estadio Monumental (de los cuales 45 ganó River, 31 Boca y empataron los 37 restantes). En la casa del conjunto de Núñez se vivieron una infinidad de emociones y LA NACION seleccionó a las 10 más destacadas.

10.15 La responsabilidad para Nicolás Ramirez

Maximiliano Nicolás Ramírez tendrá a cargo por segunda vez el choque entre River y Boca, en el Monumental. Lo acompañarán como asistentes Facundo Rodríguez y Pablo González. Mientras que el cuarto árbitro será Nicolás Lamolina. En el VAR se desempeñará Lucas Novelli y en el AVAR, Diego Romero.

Nicolás Ramírez dirigirá su segundo superclásico consecutivo. (Photo by Daniel Jayo/Getty Images) Daniel Jayo - Getty Images South America

10.00 Bienvenidos al vivo del superclásico del fútbol argentino

Bienvenidos a la transmisión en vivo del superclásico del fútbol argentino entre River y Boca, que se disputará en el estadio Monumental. El encuentro comenzará a las 15.30 y será televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

