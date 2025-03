El CEO y el robot

¿Que sepa coser, que sepa bordar? No, nada de eso. En la conferencia inaugural del encuentro que la firma de inteligencia artificial Nvidia organizó los últimos días se entusiasmaron al presentar el desarrollo de nuevos robots, los Groot N1, “que sepan pensar, planificar y realizar tareas complejas con una precisión sorprendente”. El CEO Jensen Huang subió al estrado junto con una criatura, Newton, inspirada en Star Wars, pero hubo otros humanoides que –prometieron– serían capaces de hacer las tareas de la casa. Por ahora, el hombre y la máquina compartieron el escenario en San José, California. “La era de la robótica ya está aquí”, advirtió el empresario tecnológico, y luego atemperó: “Una IA no te quitará el trabajo, pero una persona que la sepa usar, sí”. Por las dudas, no habría que dar por sentado que el año próximo el rol de presentador y mascota no estén invertidos.

LA NACION

Temas La historia detrás de la foto