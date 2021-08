El director del Museo Malvinas invita a Beatriz Sarlo a conocer la institución

Luego de las declaraciones de la ensayista y columnista Beatriz Sarlo en el programa que conduce el periodista Paulino Rodrigues en LN+, donde declaró que las islas Malvinas son “territorio británico” y que el paisaje isleño se asemeja al del “sur de Escocia”, el director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, el escritor y periodista Edgardo Esteban, invitó a la intelectual a visitar el museo, situado en Santiago de Calzadilla 1301. Esteban, además, es excombatiente y desde hace varios meses reclama la devolución de su documento militar, que fue subastado en la página web británica de eBay. Las palabras de la intelectual fueron repudiadas por funcionarios del Gobierno nacional y agrupaciones de excombatientes. En 2022 se cumplirán cuarenta años del inicio y el final de la guerra de Malvinas.

Para Beatriz Sarlo, las Malvinas son territorio británico

“Vi dos veces la entrevista en el programa de Paulino -dijo Esteban a LA NACION-. Es una referente a la que siempre respeté más allá de las diferencias. Estuve más de cinco veces en las islas y, más que al paisaje escocés, el de las islas se parece al de nuestra Patagonia. Me gustaría invitarla a que venga a recorrer el Museo Malvinas y que entienda por qué tenemos estos siglos años de historia y lo que significa Malvinas”. Esteban recordó que, antes de la ocupación británica de 1833, en las islas había una población de 150 personas (al respecto, Sarlo había declarado que en ese momento la Argentina aún no era la Argentina). “Eran veintitrés familias viviendo en nuestras islas -detalló el director del museo-. Había una comunidad que tenía su biblioteca, su huerta, su granja, y forma parte de esa historia y de esa reivindicación que se va construyendo en un relato que no se reduce a esas dos islas sino que tenemos que hablar de un territorio de más de 2.400.000 kilómetros cuadrados, que es el territorio que pretende el Reino Unido y que es parte de nuestra plataforma marítima continental; es también entender que es parte de esa usurpación de nuestra fauna ictícola por parte de barcos de todos lados que pagan una regalía pesquera que desde 1983 hasta 2015 alcanzó la suma de 147 mil millones de dólares”.

Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas y veterano de la guerra de Malvinas LA NACION

Esteban mencionó además la base militar que el Reino Unido tiene en el Atlántico Sur. “La más grande del hemisferio sur, aliada de la OTAN, y que tiene un control de nuestro mar -señaló-. Y fundamentalmente hablaría con ella sobre el interés que tiene el Reino Unido en la Antártida; es su objetivo, no solo por las reservas alimenticias e hidorcarburíferas, sino sobre todo porque es la mayor reserva de agua potable del planeta”.

Al funcionario lo sorprendieron las palabras de la autora de La pasión y la excepción. “No lo esperaba de una persona que tiene conocimiento y que fundamenta; yo la he visto en la calle, trabajando en muchos actos, y uno entiende que ella siempre habla desde esa curiosidad; por eso, esa simplificación me ha dolido. La invito con mucho gusto y respeto a conocer este museo que es parte de la historia y del amor profundo que gran parte de los argentinos tenemos por las islas Malvinas”.

Para Esteban, Malvinas es una causa transversal. “Uno puede ser de un equipo de fútbol o de otro, pero hay cosas que nos unen. Malvinas nos tendría que unir y me duele cuando hay miradas y voces que buscan desunir. Malvinas va más allá de un gobierno o de miradas políticas, es una cuestión de Estado. Y hay muertos y una historia que debemos respetar”, concluyó.

"Explorando el límite austral", en el Museo Malvinas, recorre los 70 años de historia del Instituto Antártico Argentino

Una muestra recorre los 70 años del Instituto Antártico Argentino

A fines del mes pasado, en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur se inauguró la exhibición temporaria Explorando el límite austral. 70 años del Instituto Antártico Argentino, en la que se recorre la trayectoria de la primera institución científica del mundo destinada exclusivamente al estudio de la Antártida. La muestra multimedia -ubicada en la planta baja del museo- traza el recorrido de esta institución pionera en el desarrollo de la investigación antártica y la labor de quienes continúan desafiando el carácter extremo del Continente Blanco bajo la bandera argentina.

Imagen de "Explorando el límite austral", muestra del Museo Malvinas

Se puede visitar la muestra y conocer el Museo Malvinas los sábados y domingos de 14 a 18, de manera libre y gratuita con reserva de entradas, que hay que gestionar a través de la página Compartir Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación.