El éxito de "Las malas" cruzó el Atlántico y próximamente llegará a la pantalla

La novela de la cordobesa Camila Sosa Villada tuvo ocho ediciones en el país y se lee en Latinoamérica, España, Francia, Alemania y más países de Europa Crédito: Camila C Catalina Bartolome

Daniel Gigena Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 14:14

Publicada en el otoño de 2019, Las malas (Tusquets), primera novela de Camila Sosa Villada (actriz, directora y cantante además de escritora), fue consagrada por los lectores como una de las obras literarias más impactantes del año pasado. Esta historia de iniciación travesti, ambientada en la ciudad de Córdoba, se convirtió además en un éxito editorial, no solo en el país, donde ya tuvo ocho ediciones. La publicación en España llegó acompañada de elogios en la prensa y entrevistas donde esta autora nacida en 1982 en la localidad de La Falda, dejaba oír su voz.

"Sigo escribiendo, no es algo que elija, lo hago cada vez que lo necesito, horas con dolor de espalda frente a la computadora -dijo en una entrevista con el diario español El Mundo, en ocasión del lanzamiento de Las malas en la tierra de Federico García Lorca-. También esperando el fin del confinamiento para volver a cantar en bares o esperar en los camarines para salir a actuar". Además de cruzar el océano para llegar a las librerías españolas, la caravana de ejemplares de su primera novela siguió camino rumbo a México (país amado por la artista argentina), Colombia, Chile y Uruguay.

La novela, que tuvo como editor al escritor Juan Forn para la colección Rara Avis, fue contratada en Francia por el sello Metaillé, en Alemania por Suhrkamp, en Italia por Edizioni Sur, en Noruega por Camino Forlag y en Croacia por Udriga Domino. Durante las primeras semanas de la cuarentena, la locutora Elizabeth Vernaci acompañó a los oyentes con la lectura del libro, en su programa radial La Negra Pop. Y por si fuera poco, días atrás se anunció que los derechos audiovisuales de la novela habían sido vendidos a la productora Rebolucion, de Armando Bo.Las malas es una de las diez novelas seleccionadas para la primera edición del Premio Fundación Medifé-Filba de Novela.

"No sé qué decir -dice sin embargo Sosa Villada a LA NACION, con tonada mexicano-cordobesa-. Me lo merezco porque es un accidente en verdad que me vaya tan bien, un accidente inesperado, pero me lo merezco por todos los años espantosos que yo viví siendo niña, adolescente, y siendo joven aquí". La autora siempre recuerda que lo que necesitan las travestis y personas trans en la Argentina no es compasión, sino trabajo. En ese sentido, el éxito de Las malas se asemeja a un acto de reivindicación.

En septiembre, Tusquets lanzará La novia de Sandro, primer libro de poemas de la artista, originalmente publicado en Córdoba por Caballo Negro. No obstante, esta nueva edición ha sido actualizada, con nuevos textos.

La portada de "Las malas"

Así comienza Las malas

Es profunda la noche: hiela sobre el Parque. Árboles muy antiguos, que acaban de perder sus hojas, parecen suplicar al cielo algo indescifrable pero vital para la vegetación. Un grupo de travestis hace su ronda. Van amparadas por la arboleda. Parecen parte de un mismo organismo, células de un mismo animal. Se mueven así, como si fueran manada. Los clientes pasan en sus automóviles, disminuyen la velocidad al ver al grupo y, de entre todas las travestis, eligen a una que llaman con un gesto. La elegida acude al llamado. Así es noche tras noche.

El Parque Sarmiento se encuentra en el corazón de la ciudad. Un gran pulmón verde, con un zoológico y un Parque de diversiones. Por las noches se torna salvaje. Las travestis esperan bajo las ramas o delante de los automóviles, pasean su hechizo por la boca del lobo, frente a la estatua del Dante, la histórica estatua que da nombre a esa avenida. Las travestis trepan cada noche desde ese infierno del que nadie escribe, para devolver la primavera al mundo.

Con este grupo de travestis también está una embarazada, la única nacida mujer entre todas. Las demás, las travestis, se han transformado a sí mismas para serlo. En la comarca de travestis del Parque, ella es la diferente, esa mujer embarazada que repite desde siempre el mismo chiste: tomar por sorpresa la entrepierna de las travestis. Ahora mismo lo hace y todas ríen a carcajadas.