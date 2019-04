El feminismo, tema central de la Feria del Libro desde el día uno

Libros feministas en los stands Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Otra vez el feminismo será protagonista en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. A partir del momento de la elección de la antropóloga Rita Segato para brindar el discurso inaugural de la 45ª edición del evento cultural más importante de la Argentina, varias editoriales aceleraron la puesta a punto de nuevos títulos que abordan la agenda feminista en clave de ensayos, testimonios, ficciones e investigaciones de autoras argentinas y extranjeras. Junto con los libros políticos, la literatura juvenil y el ensayo filosófico, el feminismo asoma por segundo año consecutivo como tendencia en la fiesta de los libros.

En los días previos a la apertura de la Feria al público, editoriales grandes, medianas y pequeñas dispusieron en sus stands mesas con libros feministas de sus catálogos, bien visibles entre la marea de libros. Esto ocurre desde hace pocos años. En el sector feminista de Penguin Random House, se agrupan libros de la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, Mariana Carbajal ( Yo te creo, hermana, que se agotó antes de llegar a La Rural), Virginie Despentes, con Fóllame (junto al best seller Teoría King Kong); Simone de Beauvoir, en una edición cuidada de El segundo sexo; así como también el primer libro de cuentos de Claudia Piñeiro y el de viñetas feministas de la dibujante Emma Clit, La carga mental, entre otros. De Jorgelina Albano, directora de Alabadas.com, el sitio web que pretende generar conciencia social a través de testimonios de mujeres y hombres que desafiaron las creencias patriarcales, se acaba de lanzar Los zapatos rojos son de puta (Ediciones B).

Grupo Planeta, habitual vecino de PRH en el Pabellón Verde, presenta en la Feria tres novedades de alto impacto: La revolución de las hijas (Paidós), de la periodista y activista Luciana Peker; El arte de no callar, libro testimonial de la actriz Thelma Fardin, en el que se incluyen voces de especialistas en la temática del abuso; y el entretenido #Amigadatecuenta. Guía para la vida, volumen ilustrado con información, recomendaciones y "deconstrucciones" en clave humorística, destinado al público juvenil, de dos autoras mexicanas muy seguidas en redes sociales: Andonella y Plaqueta. Varios de los libros feministas de Planeta se encuentran en el stand de Paidós, casa editora de la filósofa Judith Butler, la autora más buscada en la edición anterior de la Feria. "Butler a full", confirma la encargada del stand durante las jornadas profesionales de la Feria, mientras acomoda ejemplares de El género en disputa y Cuerpos que importan , dos clásicos de la estadounidense que visitó el país semanas atrás .

Uno de los pases editoriales del año fue el de Peker, autora del best seller de 2018 Putita golosa, publicado por Galerna. El título de su debut en Paidós retoma las palabras de su discurso en el Congreso Nacional durante el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, que tuvo lugar el año pasado y que aún prosigue. " La revolución de las hijas surge de la intimidad pero también de ver cómo influyen las hijas de los y las periodistas, de los políticos y las políticas, de los docentes, de varones y de mujeres en la calle y en todo el territorio del país", dice Peker a LA NACION. Según ella, el hecho de que chicas y adolescentes participen de las masivas manifestaciones de mujeres es un fenómeno argentino. "Representan una metáfora: son las hijas quienes ayudan a ver el sol y las que cambian absolutamente la política", agrega. En su nuevo libro, los lectores encontrarán un recorrido por el trabajo periodístico de Peker, que incluye crónicas, investigaciones y recopilaciones de testimonios hilvanados por un mismo lenguaje libertario. La autora expresa su deseo en las primeras páginas del libro: "No voy a parar hasta que mi hija tenga los mismos derechos que mi hijo".

Libros notables de Segato como La guerra contra las mujeres y otros más recientes, como Contra-pedagogías de la crueldad, que ya habían sido éxitos de venta en ediciones anteriores de la Feria, se encuentran en Prometeo (stand 820 del Pabellón Verde). En el "techo" del local se luce una imagen del rostro de la ensayista y pensadora argentina, con la leyenda: "Todas, Todos, Todes".

Revisionismo de género

Para Ana Ojeda, editora de Paidós y narradora, el feminismo es probablemente la única zona de la producción editorial que está tomándose el trabajo de salir a buscar a nuevos lectores. "Tengo la sensación de que ese público que compra Teoría King Kong o Putita golosa es un público que antes no existía, o bien que no compraba libros. En este sentido, el impacto de la bibliografía con perspectiva de género me parece fundamental", dice. Por otro lado, Ojeda señala que se está atravesando por un momento de auge para textos "secundarios", de referentes feministas que leen a teóricas y explican sus lecturas a un público general, que no está al tanto de los debates o la cronología de los feminismos. En ese sentido, menciona los libros de Mona Chollet que está publicando Hekht (y que se encuentran el stand 2020 del Pabellón Amarillo), pero también los de Peker y Tamara Tenenbaum en Paidós ( El fin del amor). "No son libros teóricos, sino de divulgación -sostiene Ojeda-. Hay una apertura hacia lo que yo entiendo como un revisionismo de género: libros que vuelven sobre hechos e historias desde la perspectiva de una mujer o para visibilizar el aporte de las mujeres en la ciencia, las artes y la investigación".

En el stand de Leamos (1722, Pabellón Amarillo) se pueden adquirir los libros electrónicos de la colección #MiráCómoNosLeemos, de IndieLibros, que dirige la periodista y narradora Patricia Kolesnicov. "Dentro de la idea de hacer libros electrónicos breves, decidimos encarar algunos temas de género, que es una preocupación que atraviesa la sociedad argentina con mucha fuerza. Cuando hablo de temas de género, no pienso en que solo escriban mujeres, sino también varones que puedan pensar sobre lo qué está pasando, sobre los lugares tradicionales, adónde nos han llevado esos lugares y adónde queremos ir", remarca. Por ahora, la colección cuenta con seis títulos: uno muy recomendable de Gabriela Saidón, Yo me hice feminista en el exilio, que cuenta las historias de Dora Barrancos, Tununa Mercado y Susana Gamba, entre otras mujeres que se hicieron feministas durante el exilio forzado de la Argentina en años de la dictadura. En el catalogo también figura El año de la militancia verde, de Cecilia Szperling, relato divertido y documental sobre las luchas por la legalización del aborto en 2018. El diario del argentino deconstruido, de Patricio Zunini, cuenta en primera persona la mirada de un varón sobre las diferencias de género, y el de Hinde Pomeraniec, Soy mi madre, soy mi hija, soy yo, reúne sus columnas en distintos medios, donde hilvana vivencias con lecturas. Psicoanálisis por una erótica contra natura es un libro de la psicoanalista Alexandra Kohan, que discute algunas "grandes verdades" de los discursos feministas actuales. "Es provocador", advierte Kolesnicov. Y en Las obreras que voltearon al zar, la periodista Olga Viglieca evoca la revolución de febrero de 1917 (previa a la de octubre), cuando un grupo de mujeres se levantó contra el régimen zarista. Estos libros cuestan entre $80 y $100.

Fondo de Cultura Económica (1410, Pabellón Amarillo) también publica libros sobre cuestiones de género, como Acoso. ¿Denuncia legítima o victimización? de Marta Lamas, y otros ensayos que entrecruzan el feminismo con disciplinas como el derecho y la psiquiatría, como El aborto en el derecho trasnacional, de Rebecca Cook, y Sexualidades. Tensiones entre la psiquiatría y los colectivos militantes, de Silvia di Segni. Letras del Sur, con domicilio en el stand 830 del Pabellón Verde, llega a la Feria con una novedad de título inquietante: Matar al macho. Varones deconstruidos, feministas y otras misoginias, conjunto de artículos compilados por Luciano Lutereau y Zunini, con ensayos de Koleniscov ("Sobre el escrache feminista solo tengo dudas"), Walter Romero ("Tango y masculinidad: formas del accidente"), Raquel San Martín ("Sostener el hilo romper el hilo. Criar a un hijo varón en los tiempos feministas") y muchos otros autores, entre los que se incluyen los compiladores.

En un sector del stand de Kapelusz (1010, Pabellón Verde) hay títulos destinados a jóvenes lectores interesados en la cuestión. Del sello Zona Libre, se destacan el clásico La chica pájaro, de Paula Bombara (una historia que aborda la violencia de género), y dos novedades que estremecen, con contenido autobiográfico: Cocodrilo con flor rosa, de la santafesina Sandra Siemens, y Mientras no muera tu nombre de la bestseller Liliana Cinetto. En el primero se cuenta un caso de abuso sexual en un pueblo, cometido por un señor presuntamente honorable, y en el segundo, Cinetto narra la trágica historia de su hermana.

Constelaciones de feminismos e izquierdas

En varios stands de la Feria se pueden conseguir libros sobre feminismo escritos desde una visión de izquierda. Es el caso del ya clásico stand Todo Libro es Político (2020, Pabellón Amarillo), que agrupa varios sellos: Milena Caserola, Hekht, La Mariposa y la Iguana, Tinta Limón, Cactus y La Cebra, entre otros. Del catálogo de Milena Caserola, se destacan Feminismos insUrgentes, con ensayos de Karina Bidaseca, Segato, Mabel Bellucci, Eleonora Ghioldi y Andrea Beltrano, entre otras; Transgresoras. Un recorrido por la poética feminista latinoamericana, compilado por la autora venezolana Esther Pineda G, y Sucias de caucho, con cuentos de varias autoras que juegan al fútbol. Aquellos que busquen libros de La Mariposa y la Iguana, como La doble y Pollera pantalón, cuentos de género, de Paula Jiménez España, y L a existencia de la Mocha Celis o la visibilidad en la invisibilidad educativa, de SaSa Testa, los encontrarán en la Feria.

También en el 2020 hay libros de Emma Goldman, la pensadora anarquista de inicios del siglo XX, y un ensayo de Victoria Sendón de León sobre el "feminismo de la diferencia". El sello Hekht presenta un nuevo título de Chollet, Brujas, la potencia indómita de las mujeres, donde la autora francesa explora tres variantes contemporáneas de las brujas que rechazan los mandatos patriarcales, y D efenderse, una filosofía de la violencia, de Elsa Dorlin (discípula de Butler), que retoma las experiencias de grupos minoritarios a los cuales se les prohíbe utilizar la fuerza física para repeler agresiones. De Tinta Limón, se recomiendan Esferas de la insurrección, de Suely Rolnik; El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo, de Silvia Federici, y 8M Constelación feminista, de varias autoras.

En el stand 2131 del Pabellón Amarillo, se pueden consultar las ediciones del Instituto de Pensamiento Socialista, que suma una novedad a su colección Mujer. Flora Tristán: El martillo y la rosa es el sexto volumen de la colección, que incluye títulos como Pan y Rosas. Pertenencia de género y antagonismo de clase en el capitalismo, de Andrea D'Atri, y la gran novela gráfica La Rosa Roja, de Kate Evans, sobre Rosa Luxemburgo. La antología de Tristán está compuesta por dos textos breves e inéditos en castellano, que acompañan otras dos obras de mayor envergadura: Unión obrera (1843) y fragmentos de El tour de Francia (1844). Y en el stand del sello Nuestra América (139, Pabellón Azul) se rescata un texto de la activista y antropóloga estadounidense Evelyn Reed, ¿Sexo contra sexo o clase contra clase?, donde esta referente de la segunda ola del feminismo se pregunta desde cuándo, cómo y por qué la mujer es el "sexo oprimido". Reed sugiere que el verdadero enemigo de la opresión de las mujeres no son los hombres sino la sociedad de clases. Bajo la Luna (626, del Azul) también tiene su rescate, en este caso lírico, con la antología de poemas de la escritora y activista caribeña-estadounidense June Jordan: Cosas que hago en la oscuridad. 31 poemas sobre lo personal & político fue traducido por Flor Codagnone.

Fuego feminista camina conmigo

Un colectivo de editoriales independientes, integrado por El Ojo del Mármol, Nebliplateada, Ediciones Presente, Colectivo Semilla, Pánico el Pánico, Viajera, Maravilla, Paisanita, De l'Aire y Color Pastel, comparten casa en Nuevo Barrio. Las diez editoriales tienen en común una particularidad: están dirigidas (o codirigidas) por mujeres. Y en las escritoras y los escritores que publican en estos sellos, así como también en otros que participan en stands como los de La Coop y El Salto (Santos Locos, Conejos, Odelia, Caleta Olivia, Alto Pogo), se advierte una reflexión práctica sobre las "marcas" de género en el lenguaje literario, en los enfoques narrativos o poéticos y en las temáticas.

"Nos unimos algunas de las editoras de Martes Verde que podían postularse junto con compañeras de Santa Fe, Villa Ventana y Bahía Blanca -dice Gabriela Luzzi, editora de Paisanita-. El stand abre la posibilidad de conocer una variedad de propuestas editoriales de distintos puntos de nuestro país a la vez que visibiliza el trabajo realizado por mujeres". Fuego Feminista Conquista el Espacio (o Fuega, el otro nombre del stand) está ubicado en el 2113 del Pabellón Amarillo. Se pueden encontrar relatos de Alejandra Zina, María Insúa, Ana Ojeda y Valeria Iglesias; poemas de Mariana Mariasch, Karina Macció, Lorena Suez, Valeria De Vito y Natalia Leiderman, y las ediciones de regalo del sorprendente sello Ediciones Presente.

Los vecinos de Cóctel, stand de Nuevo Barrio que agrupa las ediciones de Tenemos las Máquinas, Notanpuan, Marciana y Excursiones, ofrecen Un libro quemado (Excursiones), que reúne los escritos de Alfonsina Storni publicados entre 1919 y 1921 en la revista La Nota y en LA NACION. Ya desde los títulos de los artículos ("¿Quién es el enemigo del divorcio?", "Los defectos masculinos" o "¿Por qué las maestras se casan poco?") se insinúa el estilo irreverente de la escritora argentina que desafió las normas de su época.

Para agendar

En Zona Futuro, la sección a cargo de Clase Turista (Esteban Castromán, Lorena Iglesias e Iván Moiseeff) y con producción de Giselle Hidalgo, se programaron varias actividades en el marco de una agenda feminista. A continuación, destacamos algunas.

Viernes 26 a las 19

Insurrecta. Concierto de poesía en vivo que articula una diversidad de voces poéticas, atravesadas por diferentes épocas, con Anna Pinotti, Claudia Sobico y Fedra Spinelli.

A las 20

El colectivo de comiqueras Chicks on Cómics revisa la historia de los diez años del grupo y comparte sus formas de trabajo a distancia. Participan PowerPaola, Clara Lagos, Caro Chinaski y Delius. Coordinan Malena Rey y Ana Mazzoni.

Sábado 27 a las 18

Lectura de poetas del sello Caleta Olivia. Con Noe Vera, Marina Mariasch, Fernanda Nicolini, Silvina Giaganti, Flor Monfort, Andi Nachon e Ivana Romero. Coordina Pablo Gabo Moreno.

Lunes 29 a las 17

Tamara Tenenbaum presenta su nuevo libro, El fin del amor (Paidós) con Marina Yuszczuk y Flor Monfort

Martes 30 a las 17

Ojeda&Fanti presentan a Inés Acevedo. Ojeda&Fanti es un ciclo de lectura que celebra el diferencial agregado de las palabras cuando salen de las bocas de sus autoras. Idea y coordinación: Ana Ojeda y Cecilia Fanti.

Miércoles 1 de mayo a las 17

Mujercitas. Debate sobre el feminismo contemporáneo. Participan: Laura Ramos e Ingrid Beck y coordina Diego Erlan.

A las 18

El té, el poema, la comida. Performance colectiva que condensa sororidad, proclama, deseo, trabajo y creación. Idea de Tamara Domenech y Noelia Rivero; dirección artística de Flor Cabeza; actriz invitada: Ana Granato. Participan las poetas Andi Nachón, Fernanda Nicolini, Gabriela Bejerman, Gabriela Franco, Gabriela Luzzi, Noelia Rivero, Paz Garberoglio, Selva Dipasquale, Tamara Domenech, Florencia Fragasso, Vanna Andreini. Videopoema de Pablo Besse, y un homenaje a Anahí Lazzaroni.

Domingo 5 a las 19:30

Presentación de Victoria Ocampo, cronista outsider, de María Celia Vázquez. Coeditado entre Beatriz Viterbo y Fundación Sur, el libro de Vázquez será comentado por Nora Domínguez, Cristina Iglesia, Lucía De Leone y Tania Diz. Coordina: Beatriz Viterbo

Lunes 6 a las 19

Ritoperformance y Femiconciencia. El rito-reciclaje (Lucha y Sana). Presentación del cortometraje documental de Paula Naanim Telis y Pablo Bochard, El Rito-reciclaje (Lucha y Sana) resume una propuesta de Performance artivista en la que sus protagonistas atraviesan un rito de pasaje emancipador desde la Mujer Basura hacia la Mujer Nueva. Se presenta además Mujer nueva (Milena Caserola), que revisa los legados de la tradición matriarcal.

Viernes 10 a las 17

Lecturas de poemas de otros colores para nosotras. Participan Romina Dziovenas, Micaela Szyniak y Valeria de Vito. Moderan Bárbara Alí y Roxana Molinelli. Coordina Ediciones Continente.

Domingo 12 a las 20:30

Mi Gesto Punk. R evista sobre debates y poesía feminista. Participan Micaela Szyniak, Aldana Antoni y Ayelén Cisneros