El Festival Internacional de Literatura de Tucumán celebra su décimo aniversario

En la cuna de la Independencia argentina, San Miguel de Tucumán, tendrá lugar el viernes y el sábado la décima edición del Festival Internacional de Literatura de Tucumán (FILT); se desarrollará en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT, San Martín 1545), en el contexto del Julio Cultural Universitario. Desde 2015, es el evento literario de mayor envergadura del norte argentino, que convoca a artistas de diferentes trayectorias y procedencias, con una visión democrática y popular de la literatura. Está financiado por la UNT y recibe aportes menores de privados. En 2025, asistieron diez mil personas.

Habrá presentaciones de libros, entrevistas, debates, asambleas literarias, lecturas de poesía, ensayo y narrativa y un homenaje a la escritora tucumana Elvira Orphée. El sábado a la medianoche se despedirá hasta 2027 con una fiesta por el décimo aniversario, musicalizada por el DJ Val Mitrov. La programación se puede consultar en la cuenta de Instagram del evento (festival.filt).

Visitarán el festival la escritora chilena residente en la Argentina Cynthia Rimsky, Luciano Lamberti, Betina González, Santiago Loza, Sol Aliverti y Meliza Ortiz. Y participan escritores tucumanos y del noroeste argentino, entre ellos, María Lobo (que acaba de publicar una nueva novela, El efecto peculiar), Miguel Velárdez (autor de la flamante crónica Pisar el hielo negro), Exequiel Svetliza, Roberto Reynoso, Guillermo Monti, Diego Puig (con nueva novela, Los azules), Valentín Monroy, Guillermo Del Pino, Manuel Martínez Novillo, Florencia Méttola, Verónica Juliano, Hernán Lucero, Pablo Romero (con nuevo poemario, Otro no es tu nombre), Marco Rossi Peralta, Diego Vargas Lozano, Pedro Noli y Ana Coviello.

“El FILT funciona como una caja de resonancia de lo que sucede en la literatura del Noroeste (NOA) -dice a LA NACION Blas Rivadeneira, organizador del encuentro con Sofía de la Vega y Ezequiel Nacusse-. Era uno de nuestros grandes objetivos cuando lo pensamos, que haya un ida y vuelta entre los agentes culturales y el festival, que lo sientan suyo y sea un estímulo para la producción. Cada vez hay más autores profesionalizados que publican en grandes editoriales. También hay un campo rico de editoriales del NOA: Aguacero, Funga, Almadegoma, Gerania, La Papa, Umas, Monoambiente y más. Eso genera un campo autónomo frente a la capital y produce un nuevo circuito; también hay un compromiso mayor con lo que sucede en la provincia, hay un orgullo y para nosotros es lo más importante”.

El viernes, a las 17, se hará la charla “Libro hoy: lectores, industria y mercado”, con el librero Juan Manuel Frangoulis; Natalia Zanotta, directora de Promoción de Eventos de la municipalidad de San Miguel de Tucumán y gestora independiente; el editor del sello Umas, de Santiago del Estero, Marito Lavaisse; el editor del sello tucumano Aguacero, Juan Lixklett, y la investigadora del Conicet y editora de Monoambiente, Majo Bovi.

“Sería buenísimo que este crecimiento independiente estuviera acompañado de políticas públicas, al menos provinciales -agrega Ezequiel Nacusse-. Nos encantaría que existiera una ley del libro que contemple la situación federal, con plataformas para la distribución e incentivos más provechosos para las editoriales y escritores. Abrazamos la ley 25.542 de defensa de la actividad librera y creemos que es muy peligrosa su derogación, pero también creemos que es insuficiente fuera de Buenos Aires. Todavía hay mucho mucho para hacer para generar un campo literario más justo en un país tan extenso. No hay mecanismos gubernamentales que promuevan la industria del libro en el interior del país”.

“En esta edición tenemos por primera vez a una escritora chilena –dice Sofía de la Vega–. Cynthia Rimsky tiene una trayectoria muy particular, publicó de grande, trabaja con una literatura por fuera de las tendencias y hace dos años ganó uno de los premios más importantes de habla hispana, el Herralde. También viene Luciano Lamberti, escritor cordobés de terror y ganador del Premio Clarín; recomiendo especialmente que lo escuchen porque es una persona de un gran sentido del humor. Por primera vez también nos visita un dramaturgo: Santiago Loza, que además es director de cine y uno de los escritores contemporáneos que trabaja con más géneros. Ellos tres tendrán entrevistas públicas. También viene Betina González, una escritora multipremiada y formada en Estados Unidos; ella estará en una de nuestras mesas inaugurales, donde los autores desarrollan ideas sobre la literatura contemporánea”.

“Es la décima edición y por eso es un FILT de celebración, pero también de resistencia, porque la crisis económica y la decisión particular del Estado de no fomentar la cultura nos afectó enormemente. Para nosotros hacer el FILT es un acto político, por eso nos adaptamos y pensamos cómo hacer un FILT de alta calidad pero teniendo en cuenta nuestra situación”, concluye Rivadeneira.