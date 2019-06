El precandidato kirchnerista a jefe de gobierno de Buenos Aires, Martin Recalde, presentará su libro en una sala de teatro pública Fuente: Archivo

Mariano Recalde , expresidente de Aeorolíneas Argentinas, jefe del bloque de Unidad Ciuda-dana en la legislatura porteña y precanditado a Jefe de Gobierno kirchnerista, presentará el próximo martes su libro Gobernar la Ciudad. Políticas para una ciudad moderna, inclusiva y desarrollada. Lo llamativo no es que Recalde haya escrito un libro - en un año de campaña, es más extraordinario el político que no lo hace - sino que el acto sea en la sala Casacuberta del Teatro San Martín .

Esa sala pertenece al Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA), que dirige Jorge Telerman, Ante la consulta de LA NACION, el CTBA informó que el pedido fue formulado directamente al Gobierno de la Ciudad y que, desde allí, se los transfirieron al Complejo para que confirmara si ese día había funciones programadas. Al no entorpecer la actividad artística, se confirmó el evento para próximo martes, a las 18.

Así, en concepto de "alquiler de sala" -con un tarifario que manejaría Hacienda, y no la Fundación de Amigos del Teatro- es que el político accede a un teatro público como sede para su acto. Hay antecedentes: el año pasado se hizo en la sala Martín Coronado un acto de Abuelas de Plaza de Mayo. Antes, en 2013, Federico Sturzenegger había presentado su libro Yo no me quiero ir, también un martes y también en la Casacuberta, pero en este caso, cabe señalar una diferencia: el autor era entonces presidente del Banco Ciudad, main sponsor del teatro.

En su cuenta de Twitter, Recalde escribió hoy: "Junto a legisladores de distintos bloques de la oposición recorrimos la Villa 31, uno de los barrios donde más se sufre el ajuste de Macri y de Larreta". El martes, con la presencia de Axel Kicillof entre los invitados, en una sala que depende de Horacio Rodríguez Larreta, presentará su libro en un contexto que, al parecer, tiene mucho de acto de campaña.