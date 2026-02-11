Reforma laboral: Javier Milei difundió un video editado de Mariano Recalde y el legislador lo cruzó

El presidente Javier Milei difundió este miércoles un clip editado de una exposición del senador kirchnerista Mariano Recalde, en medio del debate por la reforma laboral. La grabación muestra un recorte de un momento específico del discurso, donde Recalde afirma “no lo leí”, pero en realidad se refiere a una cuestión que no figura en un artículo.

El Presidente compartió un video del portal mileísta La Derecha Diario. El recorte de tan solo 17 segundos mostraba a Recalde diciendo: “Es un proyecto muy amplio y [el senador preopinante] dijo algo que me hizo ruido y le quiero preguntar si efectivamente dice el proyecto de ley, porque no lo leí...”. El video también fue replicado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y tuiteros libertarios. Sin embargo, el clip mostraba solo la primera aparte y no el discurso completo.

Hace varias semanas que vengo paseando a tus libertarios en los medios que no saben lo que estamos votando hoy @JMilei.



Leí varias veces tu proyecto de destrucción de los trabajadores y en ningún lado está lo que dijo el miembro informante en su exposición, eso es lo que quedó… https://t.co/edMlhQt5Gl — Mariano Recalde (@marianorecalde) February 11, 2026

Ocurrió durante la sesión en donde el Gobierno intenta conseguir la media sanción de la reforma laboral luego de un intenso debate con la oposición dialoguista para incluir modificaciones. La polémica se encendió cuando, ante los repetidos cambios en el proyecto, el sector opositor más distante de la gestión libertaria reclamó que no fueron informados de dichos arreglos.

Recalde hizo mención del problema durante la sesión en la Cámara alta. El senador Bruno Olivera Lucero de La Libertad Avanza se encontraba exponiendo los detalles del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un tema que había sido de discusión con la oposición dialoguista.

“En caso de que una empresa quiebre, cumpla con el pago de obligaciones en cuanto a indemnización. El empleador a la vez tiene un beneficio: el monto que se utiliza para fondear esta cuenta se deduce de las contribuciones patronales. Esto no condiciona la indemnización. Es solamente un fondo que sirve para ayudar”, dijo Lucero. Fue entonces que Recalde pidió una interrupción.

El video completo de la consulta de Recalde a un senador libertario

“Perdón por la interrupción, pero es un proyecto muy amplio y [usted] dijo algo que me hizo ruido. Le quiero preguntar si efectivamente dice el proyecto de ley, porque no lo leí, que en caso de quiebra del empleador el trabajador puede cobrar directo del FAL. Hoy no lo dice la ley. Si lo van a poner, pónganlo expresamente, porque el único titular de la cuenta es el empleador que se cobra del FAL y él puede cerrarla o quebrar y el trabajador no tiene ningún derecho directo sobre el FAL. Sino, ¿en qué momento dice que puede ir directo sobre el FAL?“, cuestionó.

Sin embargo, el Presidente, el jefe de gabinete, y otros dirigentes, se encargaron de compartir y viralizar el recorte del sitio oficialista que no mostraba el momento completo. “Esto es el kirchnerismo. Fin”, escribió Milei. Adorni solo incluyó en su posteo dos signos de interrogación y el video.

Recalde le contestó a ambos. “Hace varias semanas que vengo paseando a tus libertarios en los medios que no saben lo que estamos votando hoy @JMilei. Leí varias veces tu proyecto de destrucción de los trabajadores y en ningún lado está lo que dijo el miembro informante en su exposición, eso es lo que quedó claro que ‘no leí’. No leí lo que no está y dicen que está“, arremetió contra el mandatario.

Te lo explico a vos también @madorni. El proyecto de porquería que mandaron para destruir a los trabajadores no menciona en ningún lado lo que tu miembro informante dijo en su exposición.



No leí lo que NO ESTÁ EN EL PROYECTO. No saben ni qué estamos votando.



Y tampoco leí un… https://t.co/LnkZ4hAlGv — Mariano Recalde (@marianorecalde) February 11, 2026

Y sumó: “Dejá de boludear con clips mentirosos y fuera de contexto y preocupate por lo importante: los argentinos no llegan a fin de mes y vos querés aprobar una reforma para despedirlos gratis”.

Más tarde, le contestó a Adorni. “Te lo explico a vos también. El proyecto de porquería que mandaron para destruir a los trabajadores no menciona en ningún lado lo que tu miembro informante dijo en su exposición. No leí lo que NO ESTÁ EN EL PROYECTO. No saben ni qué estamos votando. Y tampoco leí un solo artículo a favor de los trabajadores, vos?”, apuntó.