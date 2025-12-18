El historiador francés Ivan Jablonka respondió a una denuncia por “apropiación intelectual”

El escritor e historiador francés Ivan Jablonka contestó, en un texto enviado a LA NACION, la denuncia de “apropiación intelectual” que hizo públicamente contra él la escritora e investigadora venezolana residente en Buenos Aires Esther Pineda G. En redes sociales, Pineda G. afirmó que su libro Cultura femicida, de 2019, “está siendo objeto de apropiación y extractivismo intelectual por parte del francés Ivan Jablonka”, que publicó este año una obra con el mismo título.

Ahora Jablonka respondió:

“Reconozco humildemente que desconocía el libro de la Sra. Pineda G, al igual que la mayoría de mis colegas. Gracias a mi editor, pude leerlo hace unos días. Aparte del título, los dos libros no tienen nada que ver, ni en su tema, ni en su conceptualización, ni en su método, ni en su periodización, ni en sus áreas geográficas.”

“Mi libro recorre la historia de las representaciones y justificaciones del femicidio en Europa desde hace 3.000 años, mientras que el de la Sra. Pineda G es un estudio sociológico sobre los femicidios en América Latina. En su título, la palabra ‘cultura’ remite a un clima de riesgo para las mujeres (el subtítulo es, de hecho, El riesgo de ser mujer en América Latina). El capítulo 4 del libro de la Sra. Pineda G evoca en unas pocas páginas las producciones culturales (literatura, pintura, cine, publicidad), enumerando una lista de obras. Su capítulo 7 estudia los medios de comunicación, su voyerismo y su sensacionalismo. Este fue uno de los temas de mi libro Laëtitia o el fin de los hombres, relato de un femicidio, publicado por Anagrama y Libros del Zorzal en Argentina en 2017, dos años antes de la publicación del libro de la Sra. Pineda G. En efecto, hace más de diez años que trabajo sobre el tema."

“Hoy en día, la difamación y el ciberacoso se han convertido en armas. Su objetivo es humillar, intimidar y silenciar. Sin embargo, en el mundo de la investigación no hay enemigos a los que destruir, sino solo interlocutores con los que dialogar. En este caso, no soy un ‘hombre blanco’ dotado de un ‘privilegio patriarcal, racista y eurocéntrico’ [así lo había calificado la autora venezolana]. No, soy historiador. Por esta razón, sigo convencido de que nuestros dos libros son complementarios, entre muchos otros. Se trata de luchar contra una calamidad mundial: los femicidios.”

Antes de publicar la noticia con la denuncia de Pinedo G., LA NACION intentó consultar al propio Jablonka y a sus editoriales en español y en francés, pero no obtuvo respuestas. Días más tarde, el sello Les Éditions du Seuil respondió con un comunicado: “Fuimos informadxs [sic] de que la señora Esther Pineda G. acusa a Ivan Jablonka de apropiación cultural. Conseguimos el libro —que no está traducido al francés y no figura en las fuentes bibliográficas habituales— y lo estamos leyendo para decidir las medidas a tomar, de modo que el trabajo de ambxs autorxs [sic] sea reconocido en su justa dimensión. Para ello, también solicitamos un intercambio con la editorial argentina de la autora". También Anagrama reconoció que no pudo contestar la consulta del periodista de LA NACION esos días por “una agenda apretada de trabajo en la Feria de Guadalajara”.