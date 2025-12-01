El influjo de Atila

Son pocos los datos que acompañan esta foto. Se nos informa que el águila retratada se llama Atila y es la mascota oficial del Eintracht Frankfurt. El mismo día en que se registró la imagen, el equipo alemán se preparaba para un partido de la UEFA Champions League. No sabemos mucho más, sobre todo ignoramos si ese resplandor rojo que asoma detrás del ave corresponde a un atardecer notablemente intenso, a una bandera o a un inesperado efecto de iluminación. Lo cierto es que el resultado es poderoso, e independiente de algún que otro dato accesorio que se pueda averiguar. Por caso, que el águila tiene dueño: un tal Norbert Lawitschka, propietario de un criadero en Coburgo. Y que algún jugador del Frankfurt asegura que ciertos partidos no hubieran sido lo mismo sin la presencia, entre protectora e intimidante, del ave rapaz.