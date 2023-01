El megáfono ajeno

escuchar

Simplemente, no es serio. Calculo que les queda cómodo o algo así, y eso tampoco es serio. Se supone que la función pública puede ser muchas cosas, pero no confortable. Me refiero a comunicar decisiones de gobierno por Twitter. Se espera que un Estado tenga instrumentos más formales para comunicar y hacer política. Qué digo. Los tiene. El Boletín Oficial, por ejemplo. Los departamentos de prensa. Y es por algo.

Tal vez no lo recuerden, pero cuando asumió el gobierno de Cambiemos, en 2015, el gobierno saliente se quedó con la cuenta de la Casa Rosada. Se la apropió. Muy adulto todo. Así que Cambiemos tuvo que crear una nueva, de nombre más sólido: @CasaRosada. Para rematar el sainete, esta es la cuenta que sigue usando hoy el gobierno de la Argentina. La historia es más larga, pero el caso es que al final la decisión quedó en manos de una compañía privada. Ya sé, el megáfono Twitter se oye más que otros canales, pero hay una enorme discusión hoy en la comunidad online respecto de la concentración del control de internet en un puñado de gigantes. Por eso no es serio gobernar por Twitter, que ni siquiera tiene sede en el país . Y si algo necesitamos hoy es seriedad. ¿Alternativas? La web, por supuesto, cuyos estándares son públicos y abiertos y cuya existencia no depende de los aciertos o los errores de una sola compañía.

Temas CatalejoGDA