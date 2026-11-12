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El Museo de Granaderos abre este sábado, pero el sable corvo de San Martín seguirá expuesto en hall del Regimiento

El nuevo espacio interactivo recibirá visitantes durante la Noche de los Museos

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Daniel Gigena
LA NACIONDaniel Gigena
El Sable Corvo del General San Martín se exhibe en el Gran Hall de los Símbolos, en el Regimiento de Granaderos
El Sable Corvo del General San Martín se exhibe en el Gran Hall de los Símbolos, en el Regimiento de GranaderosMinisterio de Defensa

El Museo Interactivo de Granaderos a Caballo “General San Martín” (Luis María Campos 554), creado por iniciativa de la Fundación Granaderos, que preside la empresaria Bettina Bulgheroni, se podrá visitar durante la Noche de los Museos. La institución se financió con aportes de los empresarios Bettina y Alejandro Bulgheroni, Eduardo Eurnekian y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

En septiembre, el presidente Javier Milei, acompañado por su hermana Karina Milei y ministros del gabinete, había inaugurado el museo que, sin embargo, no estuvo abierto al público; tampoco se sabe si permanecerá abierto luego de la Noche de los Museos. Para el acto de inauguración, el sable corvo del general José de San Martín fue trasladado desde el Gran Hall de los Símbolos.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la presidenta de la Fundación Granaderos, la empresaria Bettina Bulgheroni
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la presidenta de la Fundación Granaderos, la empresaria Bettina BulgheroniPresidencia

Cuenta con ocho salas, donde se recorre la historia del Regimiento: su creación, el bautismo de fuego, el Cruce de los Andes, las principales batallas de la Campaña Libertadora, el exilio del general José de San Martín y la posterior recreación del cuerpo. Culmina con la sala “Ser Granadero”, que busca poner en valor la vigencia de sus principios y su identidad en el presente.

Para la inauguración del Museo de Granaderos, en septiembre, el sable corvo de San Martín fue trasladado desde el Gran Hall
Para la inauguración del Museo de Granaderos, en septiembre, el sable corvo de San Martín fue trasladado desde el Gran HallPresidencia

El recorrido incorpora recursos tecnológicos y herramientas interactivas que permiten ahondar en la historia del heroico regimiento desde una perspectiva contemporánea. La directora es la licenciada Carol Vitagliano.

El Presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”
El Presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei en la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”Presidencia

Curiosamente, el sable corvo del general San Martín que, por decreto, el Presidente retiró del Museo Histórico Nacional (donde cumplía un rol clave en el guion museográfico), no se exhibe en el Museo de Granaderos, sino que seguirá expuesto en el Gran Hall de los Símbolos del Regimiento. El retiro del sable motivó la renuncia de la directora interina María Inés Rodríguez Aguilar y el rechazo de investigadores e historiadores.

Desde el Ministerio de Defensa informaron que el sable continuará expuesto en el Gran Hall de los Símbolos del Regimiento, habilitado para ser visitado por el público los miércoles, jueves, sábados, domingos y feriados de 11 a 19.

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