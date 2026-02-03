Los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero pidieron a la Justicia que frene el traspaso del sable corvo de San Martín

“Queremos que se respete la voluntad de nuestros antepasados”, dice a LA NACION Mercedes Terrero, descendiente de Manuela Rosas y Máximo Terrero, donantes del sable corvo del general José de San Martín al Museo Histórico Nacional (MHN) en 1897. Ella y sus hermanos Sebastián y María Rosa Terrero, con Malena Terrero (hija de Sebastián) y Candelaria Domínguez Cossio (hija de María Rosa), se presentaron ante la Justicia para que se implemente una medida cautelar que impida el traslado del arma blanca que San Martín había comprado en Londres antes de embarcarse rumbo a Buenos Aires, en 1812. El amparo iría en contra de la voluntad del Presidente, que quiere “restituir” el sable al Regimiento de Granaderos el próximo sábado a las 19, en la localidad de San Lorenzo. El Libertador usó el sable corvo en las batallas de Chacabuco y Maipú.

El sable corvo de San Martín todavía se exhibe en el Museo Histórico Nacional Hernan Zenteno - La Nacion

“Se solicita se ordene la prohibición de traslado del sable referido, ordenando la inmediata suspensión de cualquier acto tendiente a trasladar el sable corvo del General José de San Martín del Museo Histórico Nacional, con sede en la calle Defensa 1600, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, dice la presentación. Los familiares contaron con el asesoramiento del excanciller Rafael Bielsa y de un abogado allegado al PRO que quiere que su nombre se mantenga en reserva, cuentan los Terrero en las inmediaciones del MHN.

La jueza que debe definir si hace lugar al amparo es la doctora Alejandra Petrella, del Juzgado n° 12 del Fuero Contencioso y Administrativo. Si ordena la medida de no innovar antes del sábado, el sable podría permanecer en el MHN y frustar el acto de traspaso ideado por los hermanos Milei. El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y la subsecretaría de Patrimonio Cultural, Liliana Barela, respaldaron la medida. Y para el ministro de Defensa, teniente gerneral Carlos Alberto Presti, esta representa un “acto histórico de restitución”. El decreto de Milei deroga el de 2015, firmado por la presidenta Cristina Kirchner, que “restituía” el sable al MHN.

“Es completamente errada la decisión del Poder Ejecutivo”, remarca Mercedes Terrero sobre el decreto 81/2026 publicado este martes en el Boletín Oficial. Hasta ahora, ninguna autoridad del Gobierno se comunicó con los descendientes de la familia Rosas-Terrero.

Tras la publicación del decreto, la directora del MHN, la historiadora especializada en patrimonio María Inés Rodríguez Aguilar, envió una carta de renuncia al secretario de Cultura, en la que expresa su disconformidad con la medida y su “profundo agradecimiento” al personal del museo, la Asociación Amigos y la subsecretaria de Patrimonio Cultural. LA NACION pudo saber que historiadores, académicos y exdirectores del MHN se comunicaron con Rodríguez Aguilar para expresarle su solidaridad y felicitarla por el gesto de dignidad. Si se concreta, el traspaso del sable corvo a Granaderos sentaría un pésimo antecedente en materia patrimonial, motivando pedidos de “restitución” y desalentando donaciones de privados. Rodríguez Aguilar continuará en funciones algunos días más, hasta que en el área de Cultura se defina su reemplazo; ella y su equipo trabajan en una muestra dedicada al periodo colonial, cuya inauguración está prevista para el segundo semestre del año.

Quienes tomaron la iniciativa de judicializar la posesión legítima del sable fueron la periodista Candelaria Domínguez Cossio y el veterano de guerra y teniente de navío Ronald Rogers, esposo de Mercedes Terrero. “No sabemos dónde terminará todo esto -dice Rogers-. Pero el reclamo es justo y tenemos confianza en la Justicia”.

En una carta de Manuela Rosas al historiador Adolfo Carranza, fechada el 31 de enero de 1897, la hija de Juan Manuel de Rosas especifica que el “depositario final” del sable corvo era el MHN. Las cartas del director con Máximo Terrero confirman el argumento de la familia. En marzo de 1897, el sobrino de Manuela Rosas y Máximo Terrero, Nicolás Ortiz de Rozas, le entregó en mano el sable sanmartiniano al entonces presidente José Evaristo Uriburu; este, a su vez, lo depositó en el MHN. Para muchos historiadores, la pérdida del sable es la pérdida del “espíritu” con el que se fundó el MHN.

Para María Rosa Terrero, el Regimiento de Granaderos a Caballo debería conservar la réplica del sable corvo (hecha por Juan Carlos Pallarols) y dejar el original en su lugar de destino. “No puede ser que por capricho del Presidente se vaya en contra de la decisión de los donantes y se lo lleve a pasear en helicóptero a cualquier lado -sostiene-. Además, no se sabe en qué condiciones piensan trasladar la reliquia”.

En la última semana, el sable corvo de San Martín se convirtió en una “cuestión de Estado” que concitó la atención de académicos, políticos, juristas, periodistas y ciudadanos. Durante el fin de semana, el MHN recibió más de tres mil visitantes; en redes sociales, se recordaba que era la “última oportunidad” de ver de cerca el sable corvo en la Sala de los Sables del MHN, que custodian dos granaderos. Si no se acepta la medida cautelar de la familia Terrero, sería retirado este sábado a la mañana.

Mientras tanto, el Museo del Regimiento de Granaderos se halla cerrado por reformas y trabajos de modernización financiados por la empresaria Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Granaderos.