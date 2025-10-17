LA NACION

El Nobel pica en punta en cadenas de librerías y la editorial argentina Sigilo debió reimprimir ejemplares

El húngaro László Krasznahorkai despertó la curiosidad de los lectores tras haberse quedado con el máximo galardón literario

Se agotaron las novelas de László Kraznahokai en librerías locales
El Premio Nobel de Literatura mueve el amperímetro en librerías. Tras el anuncio de que el húngaro László Krasznahorkai había sido el elegido por la Academia Sueca, en cadenas locales como Cúspide y Yenny-El Ateneo se agotaron los dos títulos publicados por la editorial Sigilo: El último lobo ($ 15.000) y Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río ($ 25.000) que, misteriosamente, comienza con el capítulo II después del epígrafe “Nadie lo ha visto dos veces”. Ambas fueron traducidas por el chileno-español Adan Kovacsics.

¿Por qué el gato ocupa un lugar clave en la capital del imperio romano, bizantino y otomano?

En Cúspide, donde el primer puesto lo ocupa la nueva novela de Dan Brown, las dos obras del Nobel lanzadas por Sigilo ocupan el quinto y en el séptimo puesto, respectivamente, y en Yenny-El Ateneo (donde el fin de semana pasado se quedaron sin stock) figuraban entre los diez más vendidos.

Portada de "El último lobo", del Nobel László Krasznahorkai
Hay demanda en todos lados y el mismo jueves [que se conoció que había ganado el Nobel] se agotaron todos los libros en el depósito”, informaron los responsables de Sigilo, que tuvieron que reimprimir 2500 ejemplares de cada título. También se reimprimió en Uruguay. Por ahora, la editorial no tiene previsto publicar otro título de Krasznahorkai, a quien este miércoles se esperaba en una conferencia de prensa en la Feria del Libro de Frankfurt de la que se dio de baja por “motivos de salud”.

Desde Riverside Agency, que distribuye los sofisticados libros de Acantilado, informaron que las librerías locales cuentan con tres de de las obras más conocidas del Nobel: Tango satánico ($ 37.500), llevada al cine en los años noventa por el director húngaro Béla Tarr (amigo de Krasznahorkai); los “relatos mortales” reunidos en Relaciones misericordiosas ($ 30.000) y El barón Wenckheim vuelve a casa ($ 51.000), todos con traducción de Adan Kovacsics.

En breve la casa matriz de Acantilado, ubicada en Barcelona, hará llegar otros títulos notables del Nobel, como Guerra y guerra y su hit -también adaptado por Tarr al cine con el título de Las armonías de Werckmeister- Melancolía de la resistencia.

