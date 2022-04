El salto de Florencia Canale: estrena un monólogo sobre las pasiones argentinas del siglo XIX

Después de nueve novelas, un libro de no ficción y la participación en dos antologías de cuentos, Florencia Canale se anima a dar el salto al escenario. Con “La pasión argentina. El siglo XIX dentro y fuera del campo de batalla”, la autora de best sellers como Pasión y traición y Amores prohibidos protagonizará una conferencia performática inspirada en los temas que fascinan a miles de lectores: las pasiones de hombres y mujeres argentinos.

Mientras escribe su décima novela, que saldrá en los últimos meses del año, Canale se prepara para subir a escena y recorrer el siglo XIX de la mano de Camila O’Gorman, Madame Périchon, Damasita Boedo, Manuel Belgrano, Remedios de Escalada, Encarnación Ezcurra, Juan Manuel de Rosas y su hija Manuelita, Justo José de Urquiza y sus innumerables mujeres: todos marcados por el amor, la pasión, los secretos y la traición tanto en sus vidas públicas como en la intimidad.

Uno de los nueve libros de Canale está centrado en las pasiones de Belgrano

Antes del gran debut (este jueves, a las 20, en Chacarerean Teatre, Nicaragua 5565), la escritora habló con LA NACION sobre la concreción de un proyecto que la saca (por un rato) del escritorio y la lleva al teatro, sola frente al público, como si se tratara de un stand up o una charla TED: “Hace tiempo que tengo la idea de armar una suerte de conferencia o monólogo, relacionado con los temas que investigo y escribo: la historia argentina, el siglo XIX y la pasión. Es un recorrido por mis nueve novelas, por los personajes reales y sus pasiones. Pero no solamente por la pasión en la intimidad, sino con algo que va más allá de la desmesura y el deseo sexual. Es la urgencia por llevar adelante eso que uno no puede evitar. El XIX es el siglo del Romanticismo como movimiento estético y filosófico. Es urgente y desmesurado”.

"Es un recorrido por mis nueve novelas, por los personajes reales y sus pasiones más allá de la desmesura y el deseo sexual", explica Canale el nuevo formato de presentación ALEJANDRA LOPEZ

Si bien será su primera vez en el escenario, Canale ya había probado llevar el tema que la apasiona a otros formatos. En abril de 2021, la plataforma Podimo estrenó el podcast La pasión de Simón Bolívar, con diez episodios escritos y narrados por la autora de Pecadora.

“Publico hace once años sobre las pasiones de hombres y mujeres argentinos del siglo XIX. En las presentaciones de cada libro, siempre pongo el cuerpo. En general, hay un moderador o moderadora para intercambiar preguntas y respuestas. Pero muchas veces lo he hecho sola. Es un tema que tengo muy internalizado y que me gusta mucho. Igual me preparo: tengo escrito una especie de esqueleto con el inicio, el desarrollo y la conclusión. Aunque sé por dónde iré, estoy disponible para que se abran otras líneas y, como me conozco, es posible que eso suceda”.