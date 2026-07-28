“Una diosidencia”: Frida Kahlo revive y responderá preguntas en el Malba

“Espero alegre la salida… Y espero no volver jamás”. Eso escribió Frida Kahlo en su diario minutos antes de morir, a los 47 años, en su Casa Azul de Coyoacán. Por qué sentía eso le preguntó ayer a la artista mexicana Elina Costantini, durante la prueba de un holograma que recreará su figura con inteligencia artificial. La respuesta no se sabrá hasta el 19 de septiembre en el Malba, cuando se inaugure la muestra Viva Frida en el marco de la celebración de los 25 años del museo.

“Van a poder preguntarle lo que quieran en un espacio íntimo, donde solo van a ingresar hasta dos personas a la vez. Si bien no está físicamente, queremos mostrar que el alma de Frida sigue viva”, dijo la directora de este proyecto que demandó tres años y medio de trabajo: la primera exposición dedicada a Kahlo en Sudamérica. Organizada por la Semana de la Alta Costura Argentina (SAC) y el Museo Frida Kahlo de México, incluirá 365 objetos personales de la artista –como trajes tehuanos, joyería, corsés ortopédicos y cosméticos- en diálogo con fotografías y pinturas que pertenecen a la Colección Malba–Costantini.

Elina Costantini con una reproducción de "Diego y yo" (1949), obra de Frida Kahlo que marcó un récord para el arte latinoamericano Soledad Aznarez

Estas últimas se sumarán hasta marzo en Buenos Aires, junto con su paleta y sus pinceles traídos desde su casa en México, a la muestra itinerante que ya recorrió museos como el Victoria & Albert de Londres y el Brooklyn de Nueva York con el título Las apariencias engañan. Así se titula un dibujo suyo realizado en 1934 en el que se representa a sí misma desnuda, con la columna rota, debajo de un vestido transparente.

"Las apariencias engañan" (1934), obra de Frida Kahlo que inspiró la muestra itinerante Gentileza MFK

Los primeros en ver esta ampliada versión porteña serán los invitados a la gala aniversario del Malba, el 17 de septiembre. Está previsto que viajen uno de los pocos alumnos que tuvo Frida –Arturo Estrada, nacido en 1925 -; la jequesa de Qatar, Al Mayassa bint Hamas Al-Thani, y la coleccionista Patricia Phelps de Cisneros, quien será entrevistada por Costantini al día siguiente en el auditorio.

Anticipo de la muestra ‘Viva Frida’ en Malba

Allí mismo habló hoy el fundador del Malba junto a su esposa, Elina, y la embajadora de México en la Argentina, Lilia Eugenia Rossbach Suárez. “Eduardo, me encantaría que cuentes por qué, cuando nos conocimos, me dijiste que Frida era tu amor platónico”, dijo la impulsora de SAC ante decenas de periodistas. “Siempre me atrajo el magnetismo de esa mujer –respondió él-, que no sólo maneja la técnica del autorretrato, sino que además es que escribe su biografía a través de la tela y exalta toda la cultura mexicana. Por su debilidad y su fortaleza al mismo tiempo, y ese amor tan fuerte por Diego Rivera, Frida nos llega a todos”.

"Frida nos llega a todos", dijo Costantini, quien considera a la artista como su "amor platónico" Soledad Aznarez

A tal punto lo conmovió que en 1995, cuando tuvo que elegir en una subasta en Sotheby’s entre Autorretrato con chango y loro (1942) y Baile en Tehuantepec (1928), de Rivera, optó por la primera: pagó por ella casi 3,2 millones de dólares. Y en 2021 marcó un récord para el arte latinoamericano en subastas, al comprar Diego y yo (1949) por 34,8 millones en la misma casa de subastas. Ambas obras se exhibirán en Viva Frida junto con una litografía de la artista y viajarán el año próximo con otras dos piezas del acervo local para mostrarse en la Casa Azul, en México.

Uno de los retratos de Frida Kahlo que integrarán su muestra en el Malba Gentileza SAC

El amor de Costantini y de su esposa por el legado de la artista llega a tal punto que la hija que tienen en común se llama Kahlo Milagro. “Cuando quedé embarazada –recordó Elina-, me sentía muy mal y pensé que tenía salmonela. Estaba en la Casa Azul trabajando con Perla Labarthe, la directora del museo, y Laura Zavala. Ellas encontraron un boceto realizado durante un embarazo de Frida, en el que ella había escrito: ‘Pasó el cuarto mes. Bebé Kahlo, bebé Kahlo, bebé Kahlo: no quiero que te llames Frida porque siento que vas a vivir mi sufrimiento, pero tampoco quiero que te llames Diego porque no le voy a dar el gusto al panzón. Lo llamaba así por su padre, porque decía que fue el único hombre que la valoró”.

Elina y Eduardo Costantini con la hija de ambos, Kahlo Milagro Tadeo jones

A todos estos hechos se sumó la casualidad de que la celebración del 25° aniversario coincidiera con una muestra muy demandada a nivel internacional. “Todo esto fue como una diosidencia, algo mágico”, opinó la embajadora Rossbach Suárez, al señalar una posible intervención divina. De hecho, según Elina, cada vez que ella le preguntaba algo a Frida, la artista le respondía con mensajes a través de sus libros.

Según Elina, cada vez que ella le preguntaba algo a Frida, la artista le respondía con mensajes a través de sus libros Soledad Aznarez

“Esta no es la típica exposición de pinturas, sino que reúne todos los procesos creativos de Frida -agregó desde un video Circe Henestrosa, curadora de la muestra con la colaboración de Gannit Ankori-. No podemos negar que Frida sufrió físicamente a lo largo de su vida, pero también transformó el dolor en expresiones que creativas y de arte, que la ayudaron a sobrellevar esas experiencias traumáticas”.

La muestra incluirá "Autorretrato con chango y loro" (1942), donada por Costantini al Malba Gentileza Malba

Ya desde chica, Frida se inventó una amiga imaginaria porque sus compañeros la llamaban “pata de palo”. Tenía una pierna más corta que la otra, como consecuencia de la poliomielitis que había sufrido a los seis años. Y era apenas una adolescente cuando el camión en el que viajaba chocó contra un tranvía y se rompió la columna vertebral, el cuello, las costillas, la pelvis. Sin poder moverse de la cama, transformó su dolor en arte. Cuando murió, el 13 de julio de 1954, se había sometido a 35 operaciones, tenía una pierna amputada y había abortado tres veces los hijos que soñaba tener con el artista Rivera, el gran amor de su vida. El mismo que la engañó hasta con su propia hermana.

Foto de archivo Frida Kahlo de la Colección Costantini Gentileza SAC

“Si sos una artista que está luchando y te sentís como una outsider, podés conectar con Frida. Me da mucha fuerza”, dijo Madonna en un par de posteos publicados días atrás en Instagram por la revista Vogue, al presentar dos obras de Frida Kahlo que tiene en su colección. “Me cautivaron mucho su aplomo y su belleza única. Me conmovió y se convirtió en una suerte de musa eterna para mí”, aseguró la cantante.

"Frida retrató el alma de un país", dijo la embajadora de México Soledad Aznarez

“Frida pintó su cuerpo, sus heridas y sus sueños –señaló por su parte en el Malba la embajadora de México-, pero al hacerlo terminó retratando el alma de un país orgulloso de sus raíces indígenas, de su diversidad y de su inmensa riqueza cultural. Su obra continúa conmoviendo porque en ella el dolor nunca derrota a la esperanza. La fragilidad convive con la fortaleza, y la identidad se transforma en una luminosa afirmación de la vida”.

Para agendar:

Viva Frida, desde el 20 de septiembre de 2026 hasta el 15 de marzo en el Malba (Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415). Inauguración: sábado 19 de septiembre a las 19, con entrada gratis.