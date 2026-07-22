En Galería Larreta: una subasta de arte, fotografía y diseño con compromiso social para sectores vulnerables

El arte transforma y crea comunidad. Este jueves a las 18 en el espacio Central Affair, en el entrepiso de la Galería Larreta (con acceso por San Martín 954), se realizará una gran subasta benéfica de obras donadas por veinticuatro destacados artistas, fotógrafos y diseñadores argentinos como Nicola Costantino, Fabiana Barreda, Carolina Antoniadis, Leo Vaca, Jessica Trosman, Mariana Sissia, Melina Berkenwald, Eugenia Choren y Santiago Bengolea, entre otros. Los valores de referencia de las obras van de los 80 a los 3000 dólares.

Se podrá pujar por cerámicas pintadas a mano de Antoniadis, paisajes enigmáticos de Sissia, una escultura acrílica de Barreda, acuarelas tropicales de Bengolea, serigrafías de Marcelo Martín Burgos, dibujos de Esteban Díaz Mathé, un tapiz con la figura de una mara alada de Joaquín González Bonorino, un retrato fotográfico del actor y escritor Alejandro Urdapilleta hecho por Alejandra López y una neblinosa fotografía digital de Silvana Muscio.

"Mi hogar son las líneas de la mano", obra de Fabiana Barreda (precio de base: 180 dólares)

El total de lo recaudado se destinará, en partes iguales, a financiar de manera directa e independiente el trabajo de dos proyectos sociales.

Dos Alicias de cerámica pintadas de Carolina Antoniadis (precio de base: cien dólares cada pieza)

El 50% irá a la Fundación Cielo, agrupación civil que lleva más de tres décadas de labor ininterrumpida en Ciudad Oculta; de lunes a viernes, asegura la alimentación de 280 familias (cerca de mil personas al día), además de ofrecer actividades para chicos en su ludoteca y un servicio de apoyo escolar. El otro 50% se invertirá en las Cenas en Plaza de Mayo, Caminos Solidarios, que organiza la Red Solidaria, grupo de voluntarios que, desde hace más de diez años, todos los lunes ofrece cenas a más de 250 personas en situación de calle. La iniciativa es completamente autogestiva, carece de subsidios estatales y se sostiene gracias a donaciones privadas.

"Brutalismos mínimos", de Pablo Morgante (precio de base: 350 dólares)

La entrada a la subasta es un alimento no perecedero que será destinado a las cenas de los lunes en Plaza de Mayo. Musicalizará el encuentro el DJ Bobby Flores y habrá oportunidad de brindar por los proyectos solidarios y el arte. Colaboran con la subasta Oficina de Proyectos, Vinos Santi López, Berna Vinos, Tutu Wines, Aldo Graziani y Mil Suelos.

Increíble foto de Leo Vaca del río Amazonas (precio de base: 300 dólares)

La organización sugiere colaborar con los siguientes productos de primera necesidad para facilitar el armado de las raciones: pasta corta Matarazzo, Arroz Gallo/Molino (que “no se pasa ni se pega”), aceite de girasol, puré de tomate, latas de arvejas, lentejas y lentejones, premezcla de tortas y dulce de leche.

Un delicado tulipán de cerámica de Nicola Costantino (precio de base: 500 dólares)

Además de los mencionados, los creadores que aportaron obras para subastar son Fábrica de Estampas-Arte Pequeño Formato, Luciana Garabello, Daniela Mac Adden, Pablo Morgante, Tania Pieres, Daniel Romano, Mariana San Juan, Victoria Schiopetto y Sofía Willemoës que acercó una hermosa impresión digital sobre papel no tejido, titulada Campo argentino.

Foto de la arquitecta y artista Daniel Mac Adden (precio de base: 400 dólares)

Para agendar

La subasta se hará este jueves a las 18 en Central Affair (entrada por San Martín 954, con una hora gratis de estacionamiento en San Martín 971); la entrada consiste en un alimento no perecedero de la lista sugerida.