En la FED: una vieja máquina expendedora de preservativos ahora entrega dos poemas por una moneda

Por primera vez en la Feria de Editores (FED), los lectores crucen el umbral de entrada del C Art Media (avenida Corrientes 6271) se toparán con una máquina expendedora de poemas que, por ahora, estará hasta el sábado. La Máquina de Poesía (LMP) es un proyecto grupal originado en los talleres literarios del escritor Fabián Casas, que adapta una antigua máquina expendedora de preservativos para ofrecer poemas gratuitos.

Los usuarios deben colocar una moneda de $ 1 (facilitada por los impulsores del proyecto), girar la perilla y retirar un minilibro con dos poemas de más de cien autores contemporáneos de la Argentina, Brasil y Chile como Roberta Iannamico, Daniel Durand, Washington Cucurto, Quiroguss, Pedro Gonzaga, Tatiana Pérez Veiga, Patricia Villodas, Valeria Mazzia, Ariel Martino, Lautaro Martínez, Luisina Valenti, Torres, Felipe Hourcade, Tom Bassahun, Luciano Quilici, Violeta Zapiola, Santiago de la Iglesia, Daniela Moiseeff, Luis Altieri y María Antonia Rodríguez.

La Maquina de Poesía entrega dos poemas de autores contemporáneos envueltos como un chocolatín

LMP se presentó en septiembre de 2025 en la pizzería Fugazi y, desde entonces, se instaló en librerías, bares e incluso en el Museo Nacional de Bellas Artes. A comienzos de julio de este año, despachó poemas en la Universidad Diego Portales, de Santiago de Chile, y luego en Viña del Mar, con la participación de poetas chilenos.

“Fui a buscarla a una chatarrería en Camino de Cintura, donde venden desde repuestos de aviones hasta máquinas de poesía”, dice a LA NACION Gonzalo Morales, uno de los responsables del proyecto. LMP tiene cuenta en Instagram.

Decorada con stickers, en el frente de LMP se pueden leer los primeros versos del poema “En la granja del norte” de John Ashbery: “En algún lugar, alguien está viajando furiosamente hacia ti, a una velocidad increíble”. “Algo de eso, un poco mágico, ocurre cuando la gente recibe los paquetitos con poemas: además de la gratitud, muchos le otorgan al poema que le toca un sentido casi oracular”, dice Rosalía Iturbe, que participa del proyecto.

“Un objeto que estaba casi en desuso y había pasado al olvido renació y se transformó en una máquina que por una moneda de $ 1 te da dos poemas escritos por alrededor de cien poetas distintos. Es la mejor oferta que se puede conseguir hoy en la Argentina por escándalo”, sostiene Patricio Martínez Echeverría.

Dos poemas por una moneda de $ 1, más alguna contribución voluntaria

Para que los poemas aparezcan dentro de vistosos paquetitos de colores que parecen chocolatines, pasan por un proceso de maquetado, impresión, doblado y empaquetado. “El formato está estudiado y debe ser respetado milimétricamente –explica Carolina de Michele–, pero así y todo a veces el mecanismo se traba y tenemos que abrir la caja con un destornillador y reordenar los paquetitos para que vuelva a funcionar”.

El proceso de puesta a punto se lleva a cabo en casa de los involucrados. Si bien junto a la máquina aparece un código QR para colaboraciones voluntarias, los fondos con que se cubren los gastos por ahora salen de los bolsillos de los impulsores de la iniciativa, que no descartan recibir en el futuro aportes de algún organismo oficial o institución privada para se reproduzcan más máquinas de poesía en espacios culturales.

Ficciones sobre el petróleo

En el stand F30 de la editorial Tenemos las Máquinas se entregan en forma gratuita ejemplares de Frackibacter vaccamortensis. Ficciones sobre el petróleo, con textos de Gabriela Cabezón Cámara, Magalí Etchebarne, Claudia Aboaf, Gabriela Borrelli Azara y Michel Nieva, prólogo de Pablo Schanton y epílogo de Valeria Meiller. El libro es una antología de cuentos resultado del recorrido de algunos de los autores, en agosto de 2025, por el territorio del fracking argentino, en Añelo, “capital” de Vaca Muerta.

Portada de "FRACKIBACTER VACCAMORTENSIS. Ficciones sobre el petróleo", de Proyecto Eco Eco

Después de la FED, el volumen se podrá retirar en casa PAM (Aguirre 130). También está disponible para descargar de la página web de Proyecto Eco Eco.

Biblioteca Porter: un año de lecturas

En el pasillo de ingreso del C Art Media, los organizadores del evento, en alianza con Talleres Gráficos Porter, convocaron a escritores, libreros y editores para que destaquen un libro por mes, de agosto de 2025 a julio de 2026. En un módulo se exhiben ejemplares del seleccionado de títulos.

Agustina Bazterrica recomienda Dura una eternidad y en un instante se acaba, de Anne de Marcken (Hueders); Martín Kohan, Medio real (Blatt & Ríos), de Pablo Katchadjian; Cecilia Fanti, Misterio y maneras (La Parte Maldita), de Flannery O’Connor; Mauricio Kartun, Hija biográfica (Entropía), de Romina Paula; y Sofía Balbuena, Campeón (Sigilo), novela gráfica de Jazmín Varela, entre otros. Los libros se encuentran en las “calles” de la FED.

Una exposición muy “chida” en el segundo piso

Por primera vez, Gran Salón México (GSM) arriba a la ciudad de Buenos Aires con una selección de obras originales de algunos de los ilustradores más representativos de la escena contemporánea mexicana, en una curaduría especialmente realizada para la FED. En el segundo piso, se exponen obras de los artistas Aldo Jarillo, Alejandro Magallanes, Amanda Mijangos, Armando Fonseca, Beto Petiches, Carlos Rodríguez, Dr. Alderete, Israpop, Jimena Estíbaliz, José Fabián Estrada y Rodol Pizano.

El GSM es una plataforma independiente dedicada a la ilustración contemporánea que, desde hace más de una década, impulsa la circulación, visibilización y profesionalización de ilustradores a través de exposiciones, publicaciones y proyectos internacionales.