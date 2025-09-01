En librerías, bares, aulas, el Bellas Artes y las redes sociales: vuelve el BorgesPalooza

Después de las Jornadas Borges, que convocaron a académicos y especialistas en la obra del autor de Ficciones, llega el turno del festival BorgesPalooza, que se desarrolla con entrada libre y gratuita toda la semana en librerías, bares, el Auditorio de la Asociación Amigos del Bellas Artes, aulas y redes sociales. Entre otros, de la séptima edición participan Liliana Heker, Jorge Monteleone, Nicolás Artusi, Natalia Blanc, Gonzalo Aguilar y Andrea Prodan.

Este año el festival se centra en el eje temático #InvasiónBorges, en referencia a la película Invasión, con dirección de Hugo Santiago y guion de Borges y Adolfo Bioy Casares, que se proyectará el viernes, a las 20, en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), con presentación del investigador Gonzalo Aguilar. Actores y escritores como Jean Pierre Noher (que encarnó al escritor en Un amor de Borges), Boy Olmi, María Figueras, Mauricio Dayub, Iván Moscher, Peter Rock y Mariano Quirós “invadirán” las redes con consignas borgeanas.

Jorge Monteleone, Liliana Heker, Nicolás Artusi, Naty Blanc, Daniel Mecca y Gonzalo Aguilar Archivo

“Tomando como concepto la película que coguionaron Borges y Bioy, con las actividades del BorgesPalooza 2025 la idea es invadir de Borges el espacio público, las redes, las conversaciones -dice el escritor y gestor cultural Daniel Mecca, organizador del evento desde 2020-. Hablamos de borgearla, imaginando el verbo ‘borgear’ como la acción de conquistar nuevas imaginaciones. Borges, felizmente, fue el gran invasor de la literatura argentina. Y qué mejor que ser invadidos por el escritor argentino porque leer a Borges no es solo solamente ‘leer a Borges’, sino leer literaturas. Borges fue el excepcional escritor que fue porque fundamentalmente fue un excepcional lector. Por eso este año la apertura del festival la harán los lectores, parte fundamental del oficio de la literatura”.

La apertura será hoy, a las 18.30, en El Aleph Libros (avenida Santa Fe 2151), con un “jam borgeano” a micrófono abierto para los que quieran leer textos de Borges. Para participar se puede enviar un correo y anotarse en la grilla en borgespaloozaok@gmail.com o llegar a la librería un rato antes.

Para Mecca, Borges es una figura que genera entusiasmo en los nuevos públicos. “Este escenario, a mi entender, fue elaborado estratégicamente por él: su literatura fue pensada para sortear las inclemencias de cada época al apropiarse y reelaborar las literaturas de todos los siglos. Se desreguló del siglo XX para expandirse en todos los siglos. Es como el Álbum Blanco de Los Beatles: Borges está sonando mañana. En las charlas que doy para adolescentes, veo el interés que despierta por sus juegos con los mundos paralelos, porque es la narrativa que hoy consumen a través de productos como Marvel, por ejemplo. Pero cuando hablamos de pensar maneras de llevar a Borges a nuevas generaciones no solamente nos referimos al público más joven, sino también a aquellos de cualquier edad que ‘nunca se le animaron’ a su literatura sea por ‘difícil, erudita o inalcanzable’. El BorgesPalooza, en ese sentido, es una invitación a leerlo y desacralizarlo y no convertirlo en una ocasión de brindis patriótico”.

El martes, a las 18.30, en Cigalo Café (Echeverría 4230), el escritor y periodista Nicolás Artusi hablará sobre las geografías de los cuentos de Borges y sus vínculos con la historia del café.

Y el miércoles, a las 18, en la Escuela Italiana Cristóforo Colombo (Ramsay 2251), se debatirá si la inteligencia artificial podrá llegar un día a escribir como Borges. El jueves, de 18.30 a 20, Mecca brindará una introducción a la vida y literatura de Borges, por Zoom. Estas dos actividades requieren inscripción previa en este enlace.

También el jueves se transmitirán por YouTube las entrevistas de Mecca a los escritores Liliana Heker y Jorge Monteleone, que hablarán sobre el Borges narrador, poeta y ensayista. “Creo que es el más singular, es de una excepcionalidad total que va más allá de lo argentino, pese a que utiliza maravillosamente el lenguaje, no el español, sino el lenguaje de los argentinos”, dice Heker en la charla. Más adelante, agrega: “Este es un país de cuentistas excepcionales y ahí sí venimos de Borges”. Para Heker, no se debe considerar a Borges un escritor sagrado. “Y a veces pienso que estaría muy bien para que los chicos jóvenes se acerquen y lo lean sin miedo”. El escritor Jorge Monteleone revela que lee a Borges como poeta, “incluso cuando narra porque su mundo es un mundo poético y él también se pensaba a sí mismo como poeta”.

El músico Andrea Prodan, en el cierre de la séptima edición del BorgesPalooza

El viernes, a las 20, se proyectará Invasión en el Auditorio Amigos del Bellas Artes (avenida Figueroa Alcorta 2270). Y el sábado, se hará un “Borges Tour” por el cementerio de la Recoleta. Si bien se agotaron los cupos, se puede enviar un mail a borgespaloozaok@gmail.com a la espera de alguna baja (no fatal).

El sábado, a las 17, en Gabán Café Bar (Arroyo 889), habrá una merienda y una feria de emprendimientos literarios con el lema: “Todo lo que usted quiso saber sobre Borges y nunca se atrevió a preguntar”.

El último día del BorgesPalloza, el domingo, reserva dos propuestas en Naesqui Libros (Charlone 1400). A las 11, para chicos y con la coordinación de la periodista Natalia Blanc, habrá un recorrido por la vida y obra de Borges a partir del cuento “La casa de Asterión”, incluido en el libro El Aleph. A la sombra del Minotauro, los participantes crearán su propio libro. A las 18.30, en “Rockeando a Borges”, habrá una conversación en vivo con Andrea Prodan sobre Borges, el rock y la mitología de Buenos Aires, que incluirá un cierre musical acústico.