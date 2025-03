En pleno centro porteño: otras dos librerías cierran sus puertas en Avenida de Mayo

Mientras se abren verdulerías y quioscos, la Avenida de Mayo se va despoblando de librerías. Hoy, a las 18.30, el librero y editor Carlos Benítez Gibbons, dueño de Punto de Encuentro (Avda. de Mayo 1110), hará un brindis de despedida con lectores, periodistas, editores, autores y amigos. Hasta finales de mes, una vez que se devuelvan los libros consignados a las editoriales, se liquidarán ejemplares a precios promocionales y continuarán la venta en forma online. Además del dueño, en Punto de Encuentro trabajan dos empleados.

“Luego de trece años de habitar la histórica Avenida de Mayo, a metros del Obelisco, finalmente nos tenemos que ir -reza el comunicado-. A pesar de haber atravesado distintas adversidades a lo largo de estos años, esta vez el contexto que nos toca vivir nos hace imposible seguir sosteniendo las puertas abiertas de nuestro local”. También cerrará sus puertas la librería La Cueva (Avda. de Mayo 1114), que abrirá dos locales en la costa atlántica: Santa Teresita y San Bernardo.

Punto de Encuentro liquidará ejemplares a precios promocionales hasta finales de marzo librería Punto de Encuentro

Las restricciones impuestas durante la pandemia, los aumentos en los servicios y alquileres y la caída en las ventas determinaron el cierre de varias librerías en la gran vía porteña a partir de 2020. Ese año, la Cámara de Editores y Libreros Independientes había lanzado la campaña “Ni una librería menos” y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, una campaña digital para promocionar las librerías.

“Después de la pandemia esta zona nunca volvió a levantar -dice Benítez Gibbons-. Nosotros estamos acá hace casi catorce años. Antes, en este mismo lugar estuvo la librería Los Anarquistas. Hace más o menos veinticinco años que en este espacio hay una librería. Ahora, a nosotros se nos terminaba el contrato de alquiler y los dueños vendieron a un grupo de inversores que van a precisar el espacio que va desde el Café Martínez hasta mitad de cuadra. Por eso necesitan que todos los locales estén vacíos. Me puse a buscar y son imposibles los alquileres en la zona, un millón y medio, dos millones y medio, porque además no se vende”.

“Por supuesto, seguiremos con la editorial Punto de Encuentro -agrega-. Esta era la única librería que nos había quedado, tuvimos varias sucursales, en 2013 teníamos seis. Ahora sigue la editorial. Nosotros además somos distribuidora y seguimos con la tienda virtual; en este momento vendemos más por ahí”.

En el sello homónimo, seguirán publicando libros de pensamiento nacional y latinoamericano, ensayo, poesía y narrativa. Este mes se publicó Historias rotas. Locura y suicidio en las cárceles de la dictadura ($ 20.000), de Claudia Rafael y Silvana Melo. En el catálogo de Punto de Encuentro hay títulos de Lucas Aguilera, Julián Axat, Julio Ferrer, Verónica Ocvirk, y de Juan Domingo y Eva Perón, Jorge Abelardo Ramos, Raúl Scalabrini Ortiz y John William Cooke.

“Guardaremos los muebles y esperaremos un mejor momento -concluye el librero y editor-. No es lo mismo una librería a la calle, porque además nosotros éramos una referencia para un montón de gente: estudiantes, investigadores, docentes. Hay algunos factores que se combinan con este momento de crisis en lo económico y es que, por ejemplo, después de la pandemia mucha gente no volvió a la librería y compran de manera virtual. A nosotros igual nos sigue interesando el contacto con el público, con el lector; somos de la vieja escuela de las librerías, donde dialogás con el cliente, le recomendás libros. Esa interacción ahora ya no va a estar. Nos hubiese gustado seguir, pero no se puede”.

Punto de Encuentro estará presente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el stand 308 del Pabellón Azul.

Daniel Gigena Por