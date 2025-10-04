En un sábado veraniego, la feria Leer y Comer reúne al público con autores y cocineros consagrados

En un sábado soleado y con casi 30 grados, la feria Leer y Comer reúne desde el mediodía a gran cantidad de público en las calles de Chacarita. Los stands con libros y los puestos gastronómicos se ubican a lo largo de Concepción Arenal, entre Warnes y Montenegro. En tanto, los autores y cocineros invitados a participar de charlas se van turnando en dos escenarios: Montenegro y Warnes. Jorge Fernández Díaz, en diálogo con Luis Majul (organizador del evento), abrió el programa de hoy con la presentación de su premiado libro, El secreto de Marcial, dedicado a su padre asturiano.

Con el lema “Leer, Comer y Viajar”, la 18ª edición de Leer y Comer ofrece durante todo el día (y también mañana desde las 12) charlas y propuestas gastronómicas acorde al tema de este año. Así, hay puestos de comida española, italiana, japonesa, árabe y, por supuesto, criolla, entre otras opciones. Hay paella de mariscos por $14.000; langostinos al ajillo, por $16.000; rabas por $14.000, y gazpacho, por $5.000. También, muchas delicias dulces.

En la Feria Leer y Comer hay propuestas dulces y saladas a buenos precios Pilar Camacho - LA NACION

Además de reconocidos cocineros como Donato De Santis, Iwao Komiyama, Mauricio Asta y Karina Gao, participan periodistas y escritores como Cristina Pérez (este domingo, a las 17.30, presenta su nueva novela, Mujer samurái) y Florencia Canale (también mañana, a las 17, hablará sobre su novela La cruzada).

Este domingo, a las 16, el doctor Daniel López Rosetti brindará al público las “recetas para vivir mejor y más tiempo” que aparecen en su reciente libro y, a las 15, De Santis dará una charla sobre los sabores italianos.

En la Feria Leer y Comer hay libros para todas las edades y estilos Pilar Camacho - LA NACION

En la jornada de hoy, que continúa hasta las 19, estarán sobre el escenario Bernardo Stamateas, Brenda Haines y el médico Conrado Stol. El cierre será a toda música con el grupo Ibiza Pareo, en el escenario Warnes. Todo con entrada gratuita y al aire libre.

La programación completa está disponible en este enlace.