En la VIII Feria de Editores se espera batir récords de público y ventas

Aunque probablemente este será un año para el olvido en el sector editorial local, debido a la caída en la producción y ventas de ejemplares, en la nueva edición de la Feria de Editores (FED), que año a año suscita mayor entusiasmo entre los lectores, se espera una revancha. De viernes a domingo, en el último fin de semana de vacaciones de invierno en la ciudad, y a una semana de las PASO, más de 250 editoriales acercarán sus catálogos al Centro Cultural Konex (Sarmiento 3131), ubicado en el porteñísimo y multicultural barrio del Abasto. Se podrá visitar la feria de 14 a 21, con entrada libre y gratuita.

Organizada por los editores de Godot, Víctor Malumián y Hernán López Winnie, la FED suma apoyos. En esta ocasión, cuenta con el auspicio del Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, que prestó las instalaciones del flamante Parque de la Estación para las jornadas profesionales y rondas de editores; el Goethe-Institut, el Institut Français d'Argentine, el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, HAY Festival, la Cámara Colombiana del Libro y el Instituto Distrital de las Artes de Colombia. En 2018, asistieron 11.000 lectores y en total se vendieron 12.000 ejemplares. Este año, en la FED se espera batir récords de asistencia y ventas.

Como sucede desde hace tres años, en la FED estará a disposición del público una guía gratuita con los datos de contacto de las librerías de la Argentina y de las editoriales participantes; días después, esa información se podrá consultar en la página web de la feria. Los coordinadores del encuentro recuerdan que las librerías son las principales aliadas en la difusión de los catálogos de los sellos independientes. El primer día de la feria, los libreros podrán comprar ejemplares con un 50% de descuento. Para los expositores, el alquiler de un espacio en la FED asciende a los $5500.

Buenos Aires ama el libro y el libro ama Buenos Aires

No es casual que en la ciudad donde se concentra el mayor número de editoriales del país se realicen tantos eventos vinculados con los libros y la lectura. "Buenos Aires es una ciudad que ama al libro, es uno de los mayores consumos culturales -dice Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires a este diario-. Y desde el Gobierno venimos haciendo mucho para empujar el ecosistema del libro, las librerías, escritores, editoriales y lectores, y vamos a seguir haciéndolo. Nos parece fundamental que así sea".

Avogadro informa que, durante 2018, desde el Ministerio de Cultura se organizaron cerca de dos mil actividades de formación y promoción de la lectura. "La Feria de Editores es un espacio de encuentro e intercambio entre editores y lectores que fortalece al sector. Además, es un espacio para crear nuevas audiencias. De hecho, la lectura es uno de los consumos preferidos de los jóvenes, después del cine según los datos que nos arroja la tarjeta del Pase Cultural que lanzamos el año pasado y que está destinada a adolescentes de entre 16 y 19 años", agrega el funcionario, que visitará la feria durante el fin de semana. Los jóvenes que utilicen el pase cultural obtendrán un 10% de descuento en más de cien editoriales.

"La FED es un espacio que esperamos todo el año, no solo por la posibilidad de charlar cara a cara con los lectores, sino también porque viajan editoras y editores de otras provincias, de otros países, y se generan muchos encuentros alrededor de la feria, donde se piensan estrategias comunitarias para mejorar varios de los problemas que compartimos", señala Malumián a LA NACION. Además de las editoriales nacionales, una treintena de sellos latinoamericanos estarán en la feria de los independientes. Con valijas cargadas de libros, llegarán al Konex editores de Bolivia (El Cuervo), Brasil (Gandulla y Lote 42), Chile (Bisturí 10 y Cuadro de Tiza, entre otras), Colombia (Luna Libros), España (Consonni y Malpaso), Perú (Estruendomudo y Paracaídas) y Uruguay (Estuario, Factor 30 y Hum, entre otras). Y estarán presentes sellos radicados en distintas ciudades argentinas como Córdoba (Caballo Negro, Nudista y la recién nacida Chai, entre otras), Neuquén (Con Doble Z y Tanta Ceniza), Rosario (Neutrinos, Ediciones Danke, Beatriz Viterbo e Iván Rosado, entre otras), Mar del Plata (Letra Sudaca) y La Plata (Club Hem), entre otras.

"Las expectativas en relación con la FED no son comerciales -asume Carlos Díaz, director editorial de Siglo XXI-. Soy un editor que perdió la fe, espero que momentáneamente, pero la verdad es que hace un par de años todo lo que tenga que ver con expectativas comerciales no está funcionando. La FED me entusiasma más a nivel profesional y personal porque tiene algo de lo que tenía la vieja Feria del Libro cuando estaba en el Centro Ferial de Exposiciones, cuando todavía no había tenido lugar la gran concentración editorial de la actualidad". Como otros colegas, Díaz pasará el fin de semana en el Konex, a la búsqueda de editoriales que están dando sus primeros pasos.

Para chicos y grandes

El 18 de este mes se celebra el Día del Niño y con buen criterio en la FED se dispuso un espacio infantil y se programaron actividades para chicos. Entre otras, editoriales como Abran Cancha, Calibroscopio, Pípala, Pequeño Editor, Limonero, Gerbera, Arte a Babor, Iamiqué, Lúdico y las poéticas Mágicas Naranjas acercarán a los lectores precoces sus frutos.

Para que los niños se entretengan y descubran, el viernes a las 17 la editorial Limonero organiza el taller "Mi cuaderno de artista"; a las 18:30, la editorial Los Ríos invita a dibujar para libros. El sábado a las 15:30, Mágicas Naranjas brinda un taller de poesía, y a las 17, Pequeño Editor prepara una fiesta de disfraces. Por último, el domingo a las 15:30, la editorial Abran Cancha diseña un encuentro que une música y narración; a las 17, Periplo planea un tour para ratones de biblioteca y, a las 18:30, La Bohemia invita a inventar "animalocos".

En la FED, lectores y editores se encuentran cara a cara. Entre recomendaciones, sorteos, pedidos de descuentos, sugerencias y por qué no críticas, la conversación girará casi exclusivamente en torno a la lectura. Muchas editoriales locales llegan con novedades al Konex: Fiordo ( Ciencias ocultas, de Mike Wilson, y la reedición de la bella novela No se turbe vuestro corazón, de Eduardo Belgrano Rawson), Godot ( Thoreau, el salvaje, de Michel Onfray), Entropía ( Invierno de impacto, de Bob Chow, y Doscientos canguros, cuentos de Diego Muzzio), Interzona ( Amo, de Carlos Chernov), Factótum ( Hacia la extinción, de Oliverio Coelho), Eterna Cadencia ( ¿Quién se hará cargo del hospital de ranas?, novela de Lorrie Moore), Sigilo ( Malena, de Edgardo Holzman), Blatt & Ríos ( Tiempo pasado, de Lee Child, y La pirámide, de Sergio Bizzio), Adriana Hidalgo ( Polichinela, de Giorgio Agamben, y Quemar el cielo, de Mariana Dimópulos), Siglo XXI ( ¿Cambiamos?, de Paula Canelo, y El amor por la literatura en tiempos de algoritmos, de Hernán Vanoli), Gourmet Musical ( Grandes del jazz, de Claudio Parisi, y El ADN del tango, de Pablo Kohan), Caja Negra ( Futurabilidad, de Franco "Bifo" Berardi), Mansalva ( El presidente, nueva novela de César Aira, y Genios pobres, ensayos de Claudio Iglesias), Mardulce ( Era tan oscuro el monte, de Natalia Rodríguez Simón, y El guiño, de Juan Zorraquín), La Bestia Equilátera ( Hocus pocus, de Kurt Vonnegut), El Cuenco de Plata ( Principios de un pensamiento crítico, de Didier Eribon, y Un libro, relatos de Giorgio Manganelli), Alto Pogo ( China es un frasco de fetos, de Gustavo Espinosa), Corregidor ( Sur de Yakima, cuentos de Juan Vittuli), Marea ( Al gran pueblo argentino, crónicas de la periodista mexicana Cecilia González), Ediciones IPS ( Células, genes y cerebro, de Hilary y Steven Rose), Años Luz ( Sara Gallardo. La mujer de humo, de Josefina Fonseca), Conejos ( Póker, de Sergio Dubcovsky), Paisanita ( Frutas tardías, de Eugenia Pérez Tomas), Letras del Sur ( Manuel García Ferré. Star system y animación en Argentina durante los años 70, de Tamara Accorinti), Caleta Olivia ( El libro de la locura, de Anne Sexton, y Mente mariposa, de Allen Ginsberg), Odelia ( La sal, de Adriana Riva), Loco Rabia ( Dark Country, de Thomas Ott) y (Rosa Iceberg ( Late un corazón, de I Acevedo), entre muchas otras.

Como queda claro, hay libros para todos los gustos: narrativa contemporánea y clásica, poesía, policiales, música, cine, ensayo, ciencias sociales, periodismo, libros álbum, diseño, cocina, teatro, historia e historieta, novelas gráficas, fanzines y ciencias forman parte del copioso menú. El precio promedio de un libro es de $400.

Feminismos, humanidades y política, en la agenda de debates

Además, la FED ofrece una serie de charlas con personalidades del ámbito cultural, como la que protagonizarán el domingo a las 18 la escritora y ensayista Beatriz Sarlo (en el Konex se puede buscar la nueva edición de Escritos sobre literatura argentina, de Siglo XXI) y el lingüista Santiago Kalinowski, de la Academia Argentina de Letras, sobre lenguaje inclusivo y otras especies verbales que florecen en el siglo XXI. El narrador brasileño Ferréz (Reginaldo Ferreira da Silva), referente del Movimiento de Literatura Marginal en su país y autor de Manual práctico del odio (Corregidor), conversará con la investigadora argentina Lucía Tennina (sábado a las 19:30).

La agenda del viernes comienza a las 15, con Agustina Pérez y Ariel Luppino, que se referirán a dos grandes novelas atípicas (de Osvaldo Lamborghini y Alberto Laiseca, respectivamente), Tadeys y Los Sorias. A las 16:30, Alejandro Modarelli, Gonzalo León y Mario Iribarren dialogarán a tres voces sobre las crónicas de Dan Healey y Pedro Lemebel. A las 18, la escritora colombiana Margarita García Robayo, el narrador uruguayo Gustavo Espinosa y el editor y escritor chileno Simón Érgas conversarán sobre la nueva literatura latinoamericana. Y a las 19:30, Marlene Wayar, Agustina Paz Frontera y María Inés La Greca establecerán puntos de contacto entre feminismos subalternos y populares.

El sábado a las 15, Daniel Guebel, flamante autor de Enana blanca (de la también flamante editorial Obloshka), y Guillermo Piro, que presenta La heterogénesis de los fines (Aurelia Rivera), una novela con diez capítulos uno, reflexionan sobre los modos de iniciar una narración. A las 16:30, José Emilio Burucúa, Nicolás Kwiatkowski ( coautores de Historia natural y mítica de los elefantes, del sello Ampersand) y Edgardo Scott ahondan en los vínculos entre humanidad y naturaleza. Ese mismo día a las 18, Dolores Reyes, autora de Cometierra (Sigilo), y la cuentista rioplatense Vera Giaconi, autora de Seres queridos (Anagrama) y Carne viva (Eterna Cadencia), contarán secretos y claves del oficio de escritoras.

El domingo a las 15, Belén López Peiró, Mercedes Halfon y Julia Coria hablarán sobre vida, literatura y autoficción. La psicoanalista y ensayista Alexandra Kohan, autora de Psicoanálisis. Por una erótica contra natura (Indie Libros), y la escritora Paula Puebla debatirán en torno a los feminismos el domingo a las 16:30. "Siendo la FED un espacio de editoriales independientes, que muchas veces quedan al margen de los eventos del mainstream, nos pareció piola proponer una charla sobre ciertos temas pertinentes a los feminismos con un enfoque que también queda afuera de los grandes circuitos -dice Puebla, autora de Maldita tú eres (17Grises)-. Lejos de postular verdades o bajar línea desde la moral, nos gusta la idea de proponer una lectura alternativa de ciertos conceptos establecidos e instalados en el último tiempo, abrir el espacio de debate, pluralizarlo, enunciar que en los bordes de los movimientos también hay sustancia y posibilidad de construcción". Puebla anticipa que buscará en la FED Los hologramas no hacen compañía (China Editora), de Gonzalo Gossweiler, y Ocho, de Amy Fusselman (Chai Editora).

Al atardecer (a las 19:30, para ser más precisos), a la hora de concluir el ciclo de conversaciones de la FED 2019, los investigadores y analistas políticos Alejandro Grimson, Paula Canelo y Eduardo Fidanza, en conversación con Florencia Halfon Laksman, debatirán sobre los dos modelos en pugna que tienen más chances de gobernar la Argentina a partir de 2020. Gane quien gane, sigamos votando por los libros.

En septiembre, el turno de la poesía

El 7 y 8 de septiembre, de 14 a 20:30, en en Centro Cultural Nuestra América (Perón 3390), se realizará la feria de Pequeñas Editoriales de Poesía Argentinas. Entre otras editoriales, participan Barnacle, Carta de Oliver, En Danza, El Vendedor de Tierra, Del Dock, Hilos, Griselda García Editora, Lisboa, Llantén, La Yunta y Lamás Médula, con títulos de poetas nacionales y extranjeros. Además, habrá lecturas de poemas y bandas de música en vivo.