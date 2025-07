Escritores venezolanos en el exilio acusan de “cómplices” de Nicolás Maduro a los finalistas del premio Rómulo Gallegos

Al conocerse el listado de nueve finalistas del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, que el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg) anunció ayer, escritores venezolanos en el exilio, como Israel Centeno y Rodrigo Blanco Calderón, expresaron críticas en redes sociales. Entre los finalistas hay tres argentinos: Selva Almada, Sergio Bizzio y Vicente Battista, por las novelas No es un río, Perdidos y El simulacro de los espejos, respectivamente.

“Los escritores que están de finalistas son cómplices de la dictadura asesina de Nicolás Maduro. Lo son desde que aceptan participar, lo cual no puede hacerse sin su autorización. Pudieran dejar de serlo si tienen dignidad y respeto por los Derechos Humanos y retiran sus novelas del premio”, escribió en su cuenta de X Blanco Calderón, que reside en España. Ya en 2020 había criticado la vigésima edición del concurso, cuando resultó ganadora Perla Suez con El país del diablo. En otra publicación sostuvo que participar en un premio que controla y financia el chavismo “implica apoyar a una dictadura genocida”.

Selva Almada, Vicente Battista y Sergio Bizzio, los tres argentinos finalistas del Rómulo Gallegos de este año

El Rómulo Gallegos entrega 80.000 euros, una medalla de oro y un diploma. En ediciones anteriores habían ganado Abel Posse, Mempo Giardinelli y Ricardo Piglia.

Ningún escritor venezolano que se respete participa desde hace años en el Premio Rómulo Gallegos. Ese premio lo han convertido en uno de esos tantos hoteles que hay en Cuba que son solo para los turistas. Y el turista va y disfruta y cree que en Cuba todo está chévere.



Lo de… — Rodrigo Blanco Calderón (@atajoslargos) July 2, 2025

En Venezuela, escritores y periodistas que tienen prohibido por el gobierno de Nicolás Maduro expresarse en diarios y redes sociales sobre temas políticos, consideran el Celarg un “apéndice” del Partido Socialista Unido de Venezuela. Las publicaciones y los “reposteos” del organismo en redes sociales corroboran esta conjetura.

La participación en el Rómulo Gallegos, que fue creado en 1967, es voluntaria. Autores y editores envían las novelas al Celarg, que elige a los integrantes de un jurado internacional de cinco miembros; este año, la escritora Perla Suez, el escritor y pintor guatemalteco Rafael Cuevas Molina, el escritor y politólogo español Fermín Goñi, el escritor cubano Abel Prieto (exministro de Cultura en su país) y el escritor venezolano Juan Antonio Calzadilla (hijo del poeta y pintor Juan Calzadilla, que murió a mediados de junio a los 95 años) deben elegir la novela ganadora. El acto de premiación se hará el 2 de agosto, en Caracas.

Yo solo espero que todos los escritores finalistas al Premio Rómulo Gallegos lo ganen. Todos. No quisiera que ninguno perdiera la oportunidad de ir a recibirlo y abrazarse con Nicolás Maduro. Que haya un múltiple empate, que ninguno de ellos quede fuera de esa foto. — Luis Yslas (@luisyslas) July 2, 2025

Las otras novelas finalistas son Voces de fondo, de la venezolana María Elvira González; La sed se va con el río, de la colombiana Andrea Mejía; La forastera, de la española Olga Merino; El mar que me regalas, del venezolano Jorge Rodríguez; Cómo vi la mujer desnuda cuando entraba en el bosque, del mexicano Martín Solares, y Huaco retrato, de la peruana Gabriela Wiener. En esta edición, se postularon 474 obras provenientes de 32 países.

A Jorge Rodríguez, exministro del gobierno venezolano y actual presidente de la Asamblea Nacional de su país, el escritor Israel Centeno (que reside en Estados Unidos) le dirigió una extensa carta pública titulada “Carta sin foro a un finalista sin vergüenza”, que se puede leer en Facebook.

“Pensé en escribirte con calma -comienza-. Levantar una copa por ese mar que te robaste, el mismo con el que ahora navegas hacia el Premio Rómulo Gallegos. Pero no pude. Me puede la rabia lúcida. Me nace escribir cartas inútiles, como esta, que no te darán ni frío ni calor. Porque tú, Jorge, eres de esa estirpe teflón que lo absorbe todo, menos la culpa”.

Los escritores que están de finalistas son cómplices de la dictadura asesina de Nicolás Maduro. Lo son desde que aceptan participar, lo cual no puede hacerse sin su autorización. Pudieran dejar de serlo si tienen dignidad y respeto por los Derechos Humanos y retiran sus novelas… https://t.co/xAy0yhVPEP — Rodrigo Blanco Calderón (@atajoslargos) July 2, 2025

Y prosigue: “Lo tuyo no es solo la desfachatez: es la mística retorcida del oportunismo tropical. Que seas finalista de un premio que ayudaste a profanar, y al que ahora le das el puntapié final con tu presencia, no es ironía: es un performance. Puro teatro de la calle, Puro Brecht. Lo viejo no se sustituye, se pisotea. Y tú bailas sobre las ruinas como quien estrena zapatos”.

Centeno conoció en su juventud al psiquiatra, escritor y político que compite por el Rómulo Gallegos. “Había algo vacío y a la vez calculador en ti, como en los buenos discípulos del cinismo ilustrado. Nunca supe si leías a Foucault o si solo lo citabas para sonar complejo. Pero te sabías el libreto de la decepción revolucionaria al dedillo”.

Como novelista, quiero agradecer desde la mas profunda repugnancia a los escritores que siguen apoyando a un narcorrégimen asesino que ha destruido Venezuela.

Participar en el hoy desprestigiado premio Rómulo Gallegos es una ignominia.

Y no olviden que el diablo no regala nada. — Juan Carlos Chirinos (@juance) July 1, 2025

Al final de la carta, se pregunta cómo recordará la historia a Rodríguez. “No me importa -afirma-. Esta carta es una reacción estéril. Lo sé. Serás más temido que Guardajumo [en referencia a un sanguinario bandolero] . Donde pisaste, no crece ni el cinismo: solo la desesperanza y los presos políticos. […] Perdón, Don Rómulo. No fuimos nosotros. Fue él”.