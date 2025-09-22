En un posteo en Proyectario, su cuenta de Instagram, la consultora Cecilia Rodríguez Suárez anota: “No se trata de nostalgia, sino de neurobiología”. Se refiere a los grupos de personas que, acá y allá, se reúnen con la consigna de apagar los celulares, o se proponen leer una hora “en completo silencio” (¡ese desafío!!), o aprenden alguna tarea, la que sea, cargada de materialidad y libre del ronroneo de la IA. Devolver valor “al tiempo, al cuerpo, al vínculo y al silencio”, dice Rodríguez Suárez, va más allá de la pura declamación o el mandato moral: algo llamado “salud mental” se empieza a jugar en todo esto. Cuestión de neuronas y biología. Vean, por caso, la mirada de este chico, en medio del Dino Fest que se celebra en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Esa atención, ese “estar ahí”, la chispa de la curiosidad: lo que surja de ese cruce jamás será programable.