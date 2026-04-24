Feria del Libro 2026: cuál es el precio de las entradas, horarios y agenda

La Feria del Libro 2026 abrió sus puertas y estará disponible para visitas hasta el 11 de mayo en el predio de La Rural, ubicado en el barrio de Palermo.

Este acontecimiento anual se posiciona como el encuentro literario más relevante de América Latina y reúne a miles de lectores, autores y editoriales en un mismo espacio de intercambio cultural.

La Feria del Libro se puede visitar hasta el 11 de mayo Natacha Pisarenko - AP

Cuáles con los horarios de la Feria del Libro 2026

La organización estableció horarios definidos para las actividades:

De lunes a viernes : el predio recibe al público de 14 a 22 horas.

: el predio recibe al público de 14 a 22 horas. Sábados, domingos y feriados: el horario se extiende de 13 a 22 horas.

Cuánto cuestan las entradas a la Feria del Libro 2026

Para facilitar la asistencia, la Feria del Libro ofrece múltiples modalidades de entradas.

De lunes a jueves , tiene un valor de $8000 y permite una única visita .

, tiene un valor de . Los viernes, sábados, domingos y feriados , el costo asciende a $12.000 por jornada.

, el costo asciende a por jornada. La alternativa de pase por tres visitas, tiene un valor total de $18.000, ideal para quienes planean recorrer las instalaciones en distintas ocasiones o participar en varias charlas.

Cómo comprar entradas para la Feria del Libro 2026

Las entradas se adquieren tanto de manera online a través del portal oficial, con la obtención de un ticket digital, como de forma presencial en las boleterías ubicadas en avenida Santa Fe 4201, avenida Sarmiento 2704 y avenida Cerviño 4474.

La Feria del Libro vuelve a La Rural como una de las propuestas más convocantes del año (Foto: Gentileza Feria del Libro)

Quiénes pueen entrar gratis a la Feria del Libro 2026

La política de acceso gratuito beneficia a diversos sectores.

Los menores de hasta 12 años ingresan gratis todos los días si cuentan con el acompañamiento de un adulto.

ingresan gratis todos los días si cuentan con el acompañamiento de un adulto. De igual forma, las personas con discapacidad acceden sin cargo junto a un acompañante al presentar el comprobante físico o digital correspondiente.

acceden sin cargo junto a un acompañante al presentar el comprobante físico o digital correspondiente. Los docentes de todos los niveles educativos ingresan gratis durante toda la feria con la exhibición de su recibo de sueldo o constancia.

ingresan gratis durante toda la feria con la exhibición de su recibo de sueldo o constancia. Por su parte, los jubilados y pensionados acceden sin costo de lunes a viernes, excepto el 1 de mayo, al igual que los estudiantes de todos los niveles que presenten su libreta o certificado.

acceden sin costo de lunes a viernes, excepto el 1 de mayo, al igual que los estudiantes de todos los niveles que presenten su libreta o certificado. Asimismo, las delegaciones escolares tienen acceso gratuito los días hábiles mediante el formulario de solicitud previo.

tienen acceso gratuito los días hábiles mediante el formulario de solicitud previo. El Pase Cultural de la Ciudad de Buenos Aires otorga entrada gratuita todos los días del evento.

de la Ciudad de Buenos Aires otorga entrada gratuita todos los días del evento. Existen también jornadas especiales de acceso libre:

La denominada Noche de la Feria: el sábado 25 de abril a partir de las 20:00.

El miércoles 6 de mayo, los visitantes ingresan sin cargo al presentar la App Cuenta DNI o tarjetas del Banco Provincia.

La organización dispone de un horario de ingreso gratuito de 20:00 a 22:00 los días 27, 28, 29 y 30 de abril, así como el 4, 5, 6 y 7 de mayo.

Los interesados deben presentar la documentación necesaria en los molinetes de acceso para validar su condición.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA