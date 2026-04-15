Cómo comprar entradas para la Feria del Libro 2026

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es uno de los encuentros culturales más destacados de América Latina y su importancia radica no solo en la comercialización de libros. El evento funciona como un gran punto de reunión para lectores, escritores, editoriales y distintos profesionales del ámbito literario. Ya están a la venta las entradas y hay de distintos tipos y precios, según la conveniencia del visitante.

Durante varias semanas, la ciudad se transforma en un verdadero polo cultural donde conviven autores consagrados y nuevas voces de la literatura, dando lugar a un espacio único para el intercambio de ideas, debates, charlas y presentaciones.

Cuándo es la Feria del Libro 2026

La Feria del Libro se realiza en el predio de La Rural en el barrio porteño de Palermo y se desarrolla del 23 de abril al 11 de mayo. Los horarios estipulados para las distintas actividades son:

Lunes a viernes de 14 a 22

Sábados, domingos y feriados de 13 a 22

La Feria del Libro es uno de los grantes eventos del año (Foto: GCBA)

Qué tipo de entradas hay para la Feria del Libro 2026

Hay distintas opciones para ingresar al evento, según el día que se quiera asistir:

1. Entrada de lunes a jueves

Precio: $8000

Permite una única visita a la feria en cualquiera de esos días.

Esta opción suele ser la más económica porque son días de semana con menor cantidad de público.

2. Entrada para viernes, sábados, domingos y feriados

Precio: $12000 .

. También permite una sola visita, pero en los días de mayor concurrencia.

Los fines de semana el valor suele ser más alto debido a la mayor demanda de visitantes.

3. Pase de tres visitas

La tercera tarjeta muestra “Pase 3 visitas”.

Precio: $18000 .

. Permite entrar tres veces a la feria en tres días diferentes.

Este pase es útil para quienes quieren recorrer el evento con más tiempo, asistir a charlas o volver varios días.

Hay tres opciones distintas para adquirir entradas en esta edición (Foto: Feria del Libro)

Cómo se pueden comprar las entradas

Las entradas para la Feria del Libro se pueden adquirir de dos maneras:

1. Compra online: Se pueden comprar a través del sitio oficial de venta de entradas de la feria. En este caso se obtiene un ticket digital que luego se presenta al ingresar al predio.

2. Compra presencial: También es posible adquirirlas en las boleterías del predio ferial, antes de ingresar al evento en Avda. Santa Fe 4201, Avda. Sarmiento 2704 y estacionamiento y Avda. Cerviño 4474 y estacionamiento.

Beneficios incluidos con la entrada

La compra de una entrada o pase suele incluir algunos beneficios para los visitantes: El visitante que compre una entrada recibirá un Chequelibro de $12.000 (doce mil pesos) para usar en las librerías adheridas una vez que finalice la Feria.

Por cada entrada, además, recibirá vales de descuento que podrán utilizarse para la compra de libros en los stands de la Feria. La entrada de $8.000 (ocho mil pesos) tendrá dos vales de $2.500 (dos mil quinientos pesos) cada uno y dos vales de $1.500 (mil quinientos pesos) cada uno. Cada vale podrá usarse para cubrir hasta el 10% del pago en compras de $15.000 (quince mil pesos) o superiores. Los vales son acumulativos.

La feria permite ingresos gratuitos en ciertos casos (Foto: @ferialibro_ba)

Ingreso gratuito

Directamente en molinetes de cualquiera de los ingresos y sin necesidad de obtener una entrada: