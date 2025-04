Feria del Libro: habló Claudia Piñeiro tras los abucheos al secretario de Cultura de Milei, Leonardo Cifelli

La Feria del Libro arrancó con escándalo. Fue por los abucheos de parte de varios escritores al secretario de Cultura del gobierno nacional, Leonardo Cifelli, un funcionario de estrecha cercanía a la secretaria general, Karina Milei, que se hizo eco de la disconformidad y hasta respondió con ironía mientras daba su discurso. “Buscaba esta reprobación, era imposible no decir nada”, alegó la escritora Claudia Piñeiro este viernes sobre lo que pasó el jueves a la noche en el predio de La Rural de Palermo.

En primer término, Piñeiro admitió que “estuvo picante” la velada pero aclaró que no hubo un “escrache” al secretario de Cultura de Milei. Aseguró, por el contrario, que lo único que sí habían organizado entre los autores era levantar al momento del corte de cintas la silueta de Osvaldo Bayer, después de que Vialidad Nacional tumbara un monumento en homenaje al escritor en la Patagonia.

“Eso no es un escrache, eso es simplemente levantar la figura de Bayer para que esté presente en la inauguración”, justificó. No obstante, Piñeiro dijo: “Cuando fue el discurso de Cifelli, un discurso que de alguna manera buscaba esta reprobación... Individualmente a la gente le cayó mal y silbó o abucheó en distintas partes del discurso. Pero eso no fue que había algo organizado para hacerlo. Sí estaba organizada la gente que llevó él para aplaudir".

Con respecto a esto último, la escritora sostuvo que junto a sus colegas quedaron ubicados en la parte de atrás del salón y que no los dejaron pasar hacia adelante porque ahí en los lugares más cercanos al escenario estaban los “invitados especiales” que, cuando terminó el discurso del secretario, “se pararon y se fueron”.

Leonardo Cifelli responde a Karina Milei Instagram

“A diferencia de los que van simplemente para escuchar el discurso de determinado funcionario, los escritores vamos a escuchar el discurso del escritor. Escuchamos todos los anteriores y nos quedamos al final, y obviamente fuimos a escuchar a Juan Sasturain“, indicó en Radio Mitre, sobre quien representó a su sector.

Convencida de que a los funcionarios del Gobierno ”les preocupa" el ámbito de la cultura, la autora añadió: “Les parecemos gente peligrosa, lo mismo que los periodistas, y nos tratan de esa manera. No es que no les importe. Bajar el presupuesto y dejar en cero cuestiones de la cultura… yo creo que sí les importa, les importa que no exista, que no haya determinadas manifestaciones que pueden ayudar a que la gente piense, que tenga pensamiento crítico, que vea las cosas desde distintos puntos de vista. Les parece peligroso y por eso lo desfinancian“.

Además, Piñeiro comparó lo que pasó con la alocución de Cifelli y con la del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien habló después, ya que aseguró que ante el alcalde no hubo “un solo silbido” y que esas expresiones incluso terminaron con aplausos, pese a que sus colegas no se identifican con la gestión macrista local.

Cifelli durante su discurso en la Feria del Libro Hernán Zenteno - LA NACION

“Jorge Macri no fue con un discurso a provocar eso. Suponete: si yo estoy frente a vos e insulto a tu madre, vos algo me vas a decir. Lo digo exageradamente. Entonces, Cifelli fue con un discurso que era inevitable contestar. Era imposible no decir nada cuando estaba agradeciéndoles a Karina Milei y al Presidente las cosas que hacen por la cultura. Era imposible que alguien no dijera algo. O cuando se dirigió a alguien de la platea, que no sabemos quién era [se trataba del presidente de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, Raú Escandar], al que le dijo: ‘Raúl dejalos, son los mismos de siempre’. Y vos decías: ‘¿A quién le está hablando?‘. Le molestó en un momento algún tipo de silbido y dijo: ‘Porque ustedes sacaron el cepo, ¿no? Lo sacó el Presidente, no ustedes’. Y vos decías: ’¿Qué tengo que ver yo con el cepo? ¿Yo puse el cepo? ¿Yo saqué el cepo? Soy una escritora’. Todo ese tipo de actitudes generan una reacción“, enfatizó.

En eso, Piñeiro también se quejó por la línea discursiva de la administración libertaria y dijo que a ella la tildan de “vivir del Estado” cuando es una escritora que pertenece a una editorial y tiene su sueldo privado. “El Gobierno difunde eso, como también habla de los ‘periodistas ensobrados’ como si todos los periodistas lo fueran, ‘y los escritores y los cantantes todos dependen del Estado’, y tampoco es así”, indicó.

LA NACION