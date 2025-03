Feria del Libro: Riad tendrá un stand de dos pisos con librería y auditorio

A un mes del inicio de la 49ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el editor Christian Rainone y el periodista Ezequiel Martínez, autoridades de la Fundación El Libro (FEL), presentaron en la librería Yenny de Palermo Soho la programación del evento cultural más importante del país. Aunque todavía no se sabe qué escritores árabes vendrán al país como parte de la comitiva de Riad, la ciudad invitada de 2025, los organizadores dieron a conocer los nombres de varios autores internacionales confirmados, entre los que sobresalen el italiano Erri de Luca, los españoles Arturo Pérez-Reverte, Rosa Montero, Fernando Aramburu, María Dueñas y Javier Cercas, la nicaragüense Gioconda Belli, la estadounidense Elise Kova, el mexicano Fabio Morábito, las chilenas Verónica Zondek y Paulina Flores, la peruana Carmen Ollé y el guatemalteco Eduardo Halfon. También fueron invitados el escritor ucraniano Yuti Andrujovich, el boliviano Edmundo Paz Soldán, el chileno Luis Chaves, el esloveno Brane Mozetic y la coreana Sunme Yoon, que tradujo al español la obra de la Nobel de Literatura 2024 Han Kang.

En el predio de La Rural, la Feria abrirá sus puertas al público el 24 de abril y se extenderá hasta el 12 de mayo. A las seis de la tarde del jueves 24, el escritor Juan Sasturain, que dirigió la Biblioteca Nacional en el gobierno anterior, dará el discurso inaugural. Se cursaron invitaciones a las autoridades nacionales y de la ciudad de Buenos Aires; Rainone dijo que había “muchas chances” de que el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, asistiera a la inauguración de la Feria (a diferencia de lo que pasó en 2024, cuando le advirtieron que podía ser abucheado y, por lo tanto, se ausentó). En diálogo con LA NACION, el presidente de la FEL fue por más y dijo que esperaba que este año el primer mandatario, Javier Milei, concurriera a La Rural. “Estamos dispuestos a sacarnos una foto con el Presidente”, dijo.

En 2024, no hubo acuerdo entre los organizadores de la Feria y la Secretaría General de la Presidencia, y Javier Milei decidió presentar Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica en el Luna Park, ante una multitud. “Estamos trabajando en recomponer el diálogo interno de la Fundación, donde había mucho ruido, y el diálogo con distintas instituciones del Gobierno”, enfatizó Rainone, al enumerar los objetivos de “corto y mediano plazo” que se fijó, entre los que figuran la internacionalización de la Feria y la ampliación del público juvenil. Este año habrá un Espacio Joven (al cuidado de Cris Alemany), que adoptará la forma de un anfiteatro en el Pabellón Azul, y se invitará a streamers a hacer sus conversados programas desde La Rural (donde antes emitía la TV Pública).

Fernando Aramburu, Pedro Mairal, María Dueñas, Fabio Morábito, Yuri Andrujovich y Juan Sasturain Archivo

De lunes a viernes, la Feria abrirá de 14 a 22, y sábados, domingos y feriados del 1 y 2 de mayo, de 13 a 22. De lunes a jueves, la entrada costará cinco mil pesos; viernes, sábados, domingos y feriados, ocho mil. Podrán entrar gratis todos los días menores de doce años, docentes y personas con discapacidad. Estudiantes, jubilados y pensionados podrán ingresar gratis de lunes a viernes (hay que llevar comprobante). Participan en esta edición más de seiscientos expositores y se estima que habrá más de mil actividades culturales. Del 22 al 24, se desarrollarán las jornadas profesionales.

Martínez confirmó que el área de Cultura no tendrá un stand propio sino que participará del stand compartido entre la Biblioteca Nacional y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip). Pero el área de Cultura no tiene stand propio en la Feria al menos desde 2018, cuando asistía como invitada del stand de Educación, que ahora depende de Capital Humano (en ese sentido, la situación no ha cambiado demasiado con los libertarios). La provincia de Buenos Aires volverá a ocupar el espacio que el Estado Nacional dejó vacante en el Pabellón Azul. Rainone agregó que la Secretaría de Cultura tendría un escenario móvil, al aire libre, “con contenidos”; desde la Secretaría aún no confirmaron esta información.

“Tuvimos un buen diálogo con Cifelli, los veo interesados -agregó el presidente de la FEL-. Aunque, obviamente, ellos abordan la cultura desde otro punto de vista y tienen algún preconcepto con nuestro sector, que identifican con la izquierda. Les dije que era muy importante que la Feria y el sector editorial estuvieran en la agenda del Gobierno; hay que seducirlos, hay que contarles lo importante que es el sector para el país”. En la edición de 2024, hubo menos público y caída en las ventas.

En lo que parece otro gesto de acercamiento con el área de Cultura Nación, el Museo Nacional de Bellas Artes organizará una muestra de obras de artistas argentinos vinculadas con el mundo del libro y exhibirá sus catálogos. También se invitó a las plataformas MUBI, Netflix (en ocasión del estreno de El Eternauta, el 30 de abril) y TikTok. En los pasillos de La Rural se instalarán pantallas LED para informar sobre charlas, actividades y presentaciones. La Noche de la Feria será el 26 de abril, con entrada gratis desde las 20.

El megastand de Riad

Respecto de la ciudad invitada, que este año es Riad (”Riyadh”, según el Feriódico. Periódico de la Feria), se informó que seis comisiones culturales de la capital árabe viajarán a la ciudad de Buenos Aires con propuestas culturales y artísticas. En el megastand de 550 metros cuadrados, de dos pisos, habrá una librería, un auditorio y sectores expositivos. No obstante, aún no trascendió el nombre de ningún árabe escritor invitado.

“No nos pasaron la lista y hay un tema de visas; nos pidieron que no dijéramos nada hasta no tener todo confirmadísimo”, dijo Martínez al ser consultado. “Quizás es un país que toma decisiones a último momento; es un tema cultural”, aventuró Rainone en el desayuno de prensa, y explicó: “Se hace una selección de ciudades que tengan capacidad presupuestaria para afrontar la invitación; a veces, las ciudades en las que pensamos no están interesadas porque no tienen presupuesto para los gastos de pasajes, hospedaje, equipo”. Para los árabes, el presupuesto no sería un problema: de entrada pidieron duplicar los metros cuadrados del stand que les correspondía en el Pabellón Amarillo, lo que obligó a la FEL a rediseñar el espacio.

Sobre la polémica iniciativa de convocar a la capital de un país donde el respeto por los derechos humanos deja mucho que desear (un equivalente sería la invitada de honor en 2022, La Habana), Martínez dijo que las ciudades invitadas de honor de la Feria “a veces se acercan y otras veces las vamos a buscar”. En este caso, respondió, la propuesta había llegado desde el Ministerio de Cultura porteño, a cargo de Gabriela Ricardes, que informó a la FEL que Riad estaba interesada en participar. Sin embargo, fuentes del gobierno porteño indicaron a LA NACION que la decisión era responsabilidad exclusiva de la FEL, si bien admitieron que habían facilitado la comunicación con las autoridades de Arabia Saudita en su aspiración de “tender puentes de entendimiento y cooperación fructífera” con la Argentina. Rainone remarcó que la invitación se había hecho en la gestión anterior, cuando el presidente de la FEL era Alejandro Vaccaro. El gobierno porteño y la FEL coinciden en la idea de que Riad está en “un proceso de apertura hacia el mundo”.

Pedro Mairal abrirá el Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina, que se extenderá del 30 de abril al 3 de mayo. “Logramos que cruzara el charco”, bromeó Martínez sobre el autor de La uruguaya. Al Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica, que irá del 3 al 6 de mayo, concurrirán Halfon, Morábito, el uruguayo Diego Recoba, la colombiana Alejandra Jaramillo y el cubano Marcial Gala, entre otros. El Festival Internacional de Poesía, al cuidado de Jorge Fondebrider, se hará entre el 2 y el 4 de mayo; se invitó a renombrados autores como las chilenas Verónica Zondek y Soledad Fariña, la irlandesa Moya Cannon, el ucraniano Yuri Andrujovich, la eslovena Jana Putrle y las peruanas Carmen Ollé y Roxana Crisólogo, por mencionar a algunos extranjeros. El ciclo con escritores de pueblos originarios, La Palabra Indígena, a cargo de Fabián Martínez Siccardi, se hará del 7 al 9 de mayo.

La Maratón de Lectura tendrá lugar el 29 de abril a la tarde con Juan José Saer como homenajeado (en junio se cumplen veinte años de su muerte). Y el Encuentro Internacional de Narración Oral se hará los días 2, 3 y 4 de mayo. El 8 de mayo por la tarde se realizará la Jornada de Microficción, con el peruano Beto Benza y el hispano-argentino Andrés Neuman como invitados especiales. “Ahora que logramos traer a Neuman a la Feria, lo vamos a ‘explotar’ bastante”, dijo Martínez. Seguirán vigentes las “zonas” Futuro, Explora, Digital, Federal y Nuevo Barrio.

En solidaridad con las bibliotecas populares de Bahía Blanca, durante la Feria se hará una colecta de libros para las instituciones afectadas. “Con las cámaras del sector vamos a tratar de llegar a los cincuenta mil libros”, dijo Rainone, que especificó que los ejemplares donados deberán ser nuevos y no usados. Estos se enviarán a Tecnópolis y luego serán enviados por la Conabip a la ciudad bonaerense devastada por el temporal. “También vamos a financiar la compra de libros de las librerías bahienses durante las jornadas profesionales”, agregó.

Los representantes de la bibliotecas populares de la Conabip podrán comprar libros a mitad de precio los días 9, 10 y 11 de mayo. El programa Libro % cumple veinte años en esta edición.

Acaso para contrarrestar los aires reaccionarios que circulan y circularán dentro y fuera de La Rural, el espacio Orgullo y Prejuicio, dedicado a la diversidad sexual, tendrá varias actividades. “Ya no nos queda espacio en la grilla”, reveló Martínez. Lo coordina Nicolás Colfer. Los atractivos stands de las provincias en el Pabellón Ocre, que debido al “efecto motosierra” en 2024 habían caído a nueve, este año serán diecinueve (veinte, si se cuenta el de la ciudad de Buenos Aires, en otro pabellón). Habrá veinticuatro stands de países extranjeros y, por primera vez, se suman la Unión Europea (con representación de los catorce países) y la Corporación Andina de Fomento.

Como en 2024, habrá un debate de cierre con invitados especiales coordinado por Gabriela Saidón y Marisol Alonso. “Quería darles los nombres, pero me falta confirmar uno”, comentó Martínez sobre una actividad que el año pasado había suscitado gran interés, aunque resultó algo decepcionante (participaron los escritores Alejandra Laurencich y Martín Kohan, el diputado de Pro Hernán Lombardi y el economista de Pro Lucas Llach y se notó la ausencia de Beatriz Sarlo). El tema de este año, inspirado en una canción de León Gieco (según resaltaron los organizadores), será “La cultura en el país de la libertad”.

Daniel Gigena Por