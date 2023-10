escuchar

La barbarie tiene múltiples consecuencias. Este sábado en La Cazona de Flores se iba a realizar la tercera edición de la Feria del Libro Judío, con catálogos editoriales, presentaciones, música en vivo y una amplia programación cultural. Por el ataque terrorista del fin de semana pasado, los organizadores decidieron reprogramarla hasta nuevo aviso. Según trascendió, la mayoría de los expositores estuvo de acuerdo con esa moción.

“Varias instituciones judías y la mayoría de los disertantes nos pidieron posponerla porque no estaban con el corazón y la cabeza para hacerla -dice la escritora Laura Szerman a LA NACION-. Muchos tienen familiares allá. Estaba todo listo, pero la situación es muy abrumadora y dolorosa. Por eso decidimos que no podíamos hacerla”.

En la Feria iban a participar escritores, filósofos, periodistas y especialistas en pensamiento judío. “Mi participación iba a realizarse con Damián Setton e íbamos a analizar la política argentina actual y el uso de simbología actual como las analogías judías que usa Javier Milei en su repertorio junto a instrumentos litúrgicos -dice Facundo Milman-. Reitero mi enérgico repudio a Hamas y su ataque terrorista a la población civil israelí. Es el mayor horror luego del acontecimiento Auschwitz y la Shoá. Todo el arco político argentino debe repudiar el terrorismo a veintinueve años del último atentado en la Argentina: el atentado a la AMIA”.

Desde este mediodía, en la Manzana de las Luces (Perú 230), se hace la segunda edición de la Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales (FLHU); se la puede visitar hoy y mañana de 12 a 19. Hay actividades para todos los públicos, gastronomía y muchos libros, en un entorno histórico patrimonial único. A cuarenta años de la recuperación democrática en el país, se invita a reflexionar y discutir sobre la democracia.

En la primera edición, a la que concurrieron cerca de cinco mil personas, participaron diecisiete editoriales; en esta ocasión, son cuarenta editoriales y se espera que asistan unas veinte mil personas. Participan investigadores, escritores, funcionarios públicos y editores como Dora Barrancos, Florencia Angilletta, Emiliano López, Pablo Alabarces, Nora Domínguez, Osvaldo Aguirre, Ricardo Aronskind, Ezequiel Adamovsky, Luis Sanjurjo y Mario Greco. La Feria cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación.

“En épocas complicadas, en las que pareciera que pensar es inútil, reflexionar es ocioso, las humanidades y las ciencias sociales son más importantes que nunca -dice Raúl Carioli, director editorial de Prometeo, a LA NACION-. Así como es imposible pensar el mundo físico por fuera de las matemáticas, también lo es reflexionar sobre la sociedad sin las humanidades. En épocas de pandemia ideológica, comentarios insensatos y proyectos enloquecidos nosotros tenemos mucho por decir, intercambiar y analizar. En estos momentos en los que el tiempo se acelera, la locura parece gobernarnos y estamos como cayendo en un vacío del que no logramos ver el fondo, nosotros como colectivo cultural sólido e independiente venimos a mostrar nuestra creatividad, nuestras ganas, nuestra solidez y calidad. La Argentina produce la mitad de los libros de humanidades y ciencias sociales de Iberoamérica, más de dos mil por año, y esta Feria lo muestra: trabajamos pensando en un futuro más justo, solidario y humano para todos”.

Hoy a las 15, Bárbara Maier, Facundo Abal y Luis Sanjurjo conversarán sobre políticas culturales para el desarrollo económico y culturas políticas democráticas en la Argentina. Maier es jefa de Gabinete de la Secretaría de Desarrollo Cultural de la Nación; Abal es jefe de Gabinete en Industrias Creativas e Innovación Cultural de la provincia de Buenos Aires, y Sanjurjo, director nacional de Industrias Culturales. A la misma hora en el Patio Emiliano López y Facundo Barrera Insua presentan Los fundamentos de las brechas sociales en América Latina (Batalla de Ideas).

A las 16, se presenta Censura y represión (Milena Caserola), compilado por Gustavo Moscona, y a las 17, 100 recomendaciones para dirigentes políticos (Biblos), de Gabriel Slavinsky. Participan Shila Vilker y Facundo Nejamkins. A las 18, la socióloga, historiadora y feminista Dora Barrancos conversa con Adriana Valobra y Nora Domínguez sobre Historia mínima de los feminismos en América Latina (Prometeo).

El candidato presidencial de la UCR, Raúl Alfonsín, y el candidato a gobernador de Entre Ríos, Sergio Montiel, en octubre de 1983 DyN: Yako, Dani

Mañana a las 15, Leila Mesyngier y Julieta Greco dialogan con Florencia Angilletta e Inés Ulanovsky sorbe feminismos y democracia. A las 16, el fotógrafo Dani Yako habla sobre su libro 1983. Imágenes del regreso (Eterna Cadencia) con José Ignacio López y Rep. “Estos días pensé en qué decir que no fuese un lugar común sobre 1983 y estos cuarenta años de democracia -revela Yako-. Pienso en la maravilla del periodismo; todo ese libro es puro trabajo y siento que fui testigo privilegiado y que hubo medios que me dieron absoluta libertad para trabajar. Tampoco me condicionó el gobierno de Raúl Alfonsín; nunca me arrepentí de haber vuelto del exilio”. Y concluye: “La democracia tiene muchas deudas, pero esperemos preservarla”.

A las 17, los autores de Ensayos urgentes (Marea) debaten sobre el escenario político posterior a las PASO. A las 18, Osvaldo Aguirre presenta Estado de sospecha. Luis María Castellanos y el periodismo bajo la dictadura (Eduvim), en diálogo con Marcos Cingolani.

“El libro analiza la relación de periodistas y empresas periodísticas con los militares, la represión ilegal y los servicios de inteligencia durante la dictadura y posdictadura -cuenta Aguirre-. El punto de partida es la trayectoria de Luis Castellanos, un periodista de prestigio en los 70 y 80 hasta que fue denunciado por Miriam Lewin ante la Conadep y durante el Juicio a las Juntas como colaborador de Emilio Massera. A partir de entonces su carrera entró en declive y quedó estigmatizado. El título del libro proviene de un tuit de Jorge Asís: ‘Luis María Castellanos, periodista superior y fronterizo que vivió en estado de sospecha’. Asís lo convirtió en el protagonista de su novela Partes de inteligencia”.

También habrá una charla sobre fútbol, historia y sociedad, y en el cierre de la FLHU, un oportuno panel sobre democracia versus autoritarismo.

