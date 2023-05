La AFA, a juicio por usar sin autorización imágenes que tomó el fotógrafo Dani Yako en el Mundial ‘86

escuchar

Los “dueños del fútbol” en la Argentina han sido llevados a la Justicia por usar sin autorización imágenes de un reconocido fotógrafo. Después de los herederos de Andy Warhol y los propietarios de la revista GQ, le tocó el turno a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), demandada judicialmente por el fotógrafo, periodista y arquitecto Dani Yako (Buenos Aires, 1955). La AFA utilizó e intervino sin autorización dos fotos que Yako tomó en el Estadio Azteca de México durante el Mundial de Fútbol de 1986. Una es la archiconocida imagen en la que Maradona festeja el segundo gol ante Inglaterra, el 22 de junio de ese año. Detrás del capitán de la selección, se ve al jugador inglés Terry Butcher sentado en el campo de juego. La otra también está protagonizada por “El 10″ y retrata el éxtasis de Maradona y parte del equipo con el gol de Jorge Burruchaga que le dio el triunfo a la Argentina en la final contra Alemania.

Yako registró el festejo de Maradona en el Mundial '86 y la AFA usó la imagen para una campaña Collage

“Las dos son muy famosas -dice Yako a LA NACION-. La del gol a los ingleses, llamado el ‘gol del siglo’, debe ser una de las fotos deportivas más reproducidas en la historia argentina”. No obstante, es la primera vez que el fotógrafo debe iniciar un juicio para que se le reconozcan sus derechos de autor y se le pague lo que corresponde. Vio la foto usada sin permiso por la AFA el 23 de junio de 2022, un día después del Día del Futbolista (el 22 de junio desde 2021, antes se festejaba el 14 de mayo). “Me comuniqué con la AFA para decirles que estaban usando una foto mía sin autorización y me dijeron que tendría que sentirme orgulloso de que lo hubieran hecho -cuenta Yako, aún asombrado por la respuesta-. Fui muy maltratado por la gente de la AFA; ni siquiera se les ocurrió que tenían que pedirme disculpas”.

Acto seguido, y asesorado por su abogada especialista en cuestiones de derechos de autor, la doctora Elba Marcovecchio, Yako intercambió cartas documento con la institución que preside Claudio “Chiqui” Tapia. En esos escritos que ahora se encuentran en manos de la jueza María Victoria Pereira, del Juzgado Nacional en lo Civil n° 39, los representantes legales de la AFA aducen que las fotos en cuestión son de “dominio público” por la cantidad de veces que han sido reproducidas y que, “al ser fotos icónicas ya no tienen autor”, echando por tierra leyes y convenios internacionales que legislan sobre la materia (además del sentido común).

Sin negar lo evidente (el uso de las fotos de Yako), desde la AFA alegaron que en la institución se habían creado “obras nuevas” (con Photoshop). En una, al eliminar al derrotado futbolista inglés de la escena patriótico-deportiva del gol a los ingleses; en otra, al borrar a los otros dos jugadores de la selección y a un árbitro. Los filósofos del arte ya saben adónde acudir cuando se enfrenten a dilemas estéticos.

Una de las fotografías que Dani Yako le sacó a Maradona en el Mundial de México 86 gentileza Dani Yako

“La AFA utilizó la foto, la intervino con un filtro de Photoshop, la publicó en su página web y la distribuyó en medios gráficos y digitales sin mi autorización y sin pagar por el uso de la imagen”, sintetiza Yako. “Hubo instancias de mediación, pero como los abogados de la AFA no reconocen delito, aunque admiten que usaron mis fotos, la causa está en fase judicial -agrega-. Creo que están muy mal asesorados o no les importa nada; nunca en los 47 años de profesión que tengo me pasó esto”. La AFA enfrenta una demanda por vulnerar los derechos económicos del fotógrafo y otra por vulnerar los derechos morales y de autor, al haber intervenido las imágenes sin autorización. “La Conmebol también usó la imagen del gol a los ingleses sin mi permiso”, añade.

La cifra que reclama la abogada Marcovecchio a la AFA es importante. “No sería tan alta si se hubiera negociado”, dice el fotógrafo, que considera “muy pobres” los argumentos de la AFA.

Imágenes de Yako han sido usadas por editoriales, instituciones y productores cinematográficos. “Como yo registré el Juicio a las Juntas, los realizadores de Argentina, 1985 me compraron varias fotos; algunas las usaron para recrear las escenas de la película -cuenta-. Y Dalma Maradona también compró varias de su padre para un documental”. Para el fotógrafo, “hay códigos que son muy claros para la mayoría, aunque algunos se creen exentos de cumplirlos”.

Los representantes legales de la AFA aún no respondieron las consultas de este diario; el gerente de marketing dijo que no tenía “ni idea del tema”. La legislación argentina protege los derechos de músicos, pintores, escritores, coreógrafos, escultores y también fotógrafos.

Dos precedentes en el mundo, la misma semana

“La creencia de que una foto muy difundida en internet o los medios no tiene autor es muy peligrosa”, dice Yako, que considera que los fotógrafos suelen ser el “eslabón más débil” en la cadena de producción de una obra en la que se usan e intervienen fotos, como hizo Andy Warhol con el retrato que Lynn Goldsmith le tomó a Prince en 1984, y que el artista pop recreó en serigrafías.

Warhol murió en 1987 y la Fundación Andy Warhol para las Artes Visuales asumió la propiedad de su obra. Cuando Prince murió en 2016, la empresa matriz de Vanity Fair, Condé Nast, publicó un número especial sobre el músico y le pagó a la fundación más de diez mil dólares para usar una imagen diferente de la serie warholiana para la portada. Goldsmith no recibió dinero ni crédito. Ayer la Corte Suprema de Estados Unidos falló en favor de la fotógrafa, en una votación de 7 a 2. La jueza Sonia Sotomayor, en nombre de la mayoría, dijo que las “obras originales del fotógrafo, como las de otros fotógrafos, tienen derecho a protección de derechos de autor, incluso contra artistas famosos”. Y contra organizaciones poderosas, se podría agregar.

También esta semana, en el marco de una disputa por la reproducción de imagen del David, de Miguel Ángel en la tapa de la revista GQ, Italia reconoció por primera vez la existencia del “derecho a la imagen del patrimonio cultural como expresión del derecho a la identidad colectiva de los ciudadanos” y, a partir de ahora, quedará prohibido el uso ilícito con fines comerciales de esta icónica obra, informó la Galería de la Academia de Florencia.

Con este fallo histórico, la Justicia italiana cerró la causa contra la editorial que, eludiendo el pago de algún canon, deformó la imagen del David para incluirla en la portada que mediante una impresión lenticular mostraba al modelo masculino Pietro Boselli o a la escultura renacentista según la imagen fuera vista de diferentes ángulos.