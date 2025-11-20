Fiesta en el hielo

Se promociona como el “coolest bar” en Edimburgo, y todo indica que el lugar le hace honor a los dos sentidos del término. Parte de la temporada navideña que ya se está lanzando, el Polar Ice Bar estará en funcionamiento hasta el 4 de enero de 2026 y ofrecerá, a todos quienes visiten la antigua ciudad de los castillos, un lugar donde todo -absolutamente todo- está hecho con hielo. En esta imagen vemos a Jack Hackney, integrante del colectivo Hamiltons Ice Sculptors, mientras pone a punto la escultura de un unicornio de hielo, destinado a acompañar las mesas, las sillas, la barra y los vasos de idéntico material por los que circularán tragos de todo tipo (y algún jugo o gaseosa para los niños). Aunque su origen es distinto, el hielo posee el mismo hechizo traslúcido del cristal: por eso el influjo onírico de esta foto, promesa de otros sueños, más bien etílicos.