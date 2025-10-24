Filmar la historia

La noticia fue –sigue siendo– el robo de las joyas valuadas en 88 millones de euros, suceso que conmocionó a la opinión pública francesa, encendió el tráfico de las redes y mantuvo hasta hace pocos días al Louvre cerrado al público. Pero no solo sucesos policiales conmueven al museo francés. En este mes se inauguró la exposición Jacques-Louis David, en el marco del bicentenario de la muerte del creador de La muerte de Marat. En esta imagen, asistimos a la filmación de una de las obras exhibidas: el estudio de El Juramento del Juego de Pelota, realizado en 1792 para recrear uno de las tantos momentos que marcaron el devenir de la Revolución Francesa. David vivió un tiempo de tembladerales políticos, que tradujo con las herramientas de las artes plásticas. Hoy, en medio de transformaciones impredecibles a nivel global, la imagen documental recoge ese guante.