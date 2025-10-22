Reabrió el Museo del Louvre tras el robo de las joyas de la corona

PARÍS.- Después de permanecer cerrado tres días, uno de ellos por asueto normal, tras el sorprendente robo de las joyas de la corona, valuadas en millones de euros, el Museo del Louvre reabrió sus puertas a primera hora de este miércoles. Sin embargo, por el momento, los visitantes no podrán acceder a Sala Apolo, la escena del particular hurto, que permanecerá vedada al público.

Cientos de personas hacían fila en el exterior del famoso museo parisino mientras se retiraban las barreras para vislumbrar otras atracciones estelares del Louvre, desde la Venus de Milo hasta la Victoria Alada de Samotracia. Durante estos días en que estuvo cerrado, decenas de forenses y policías se adueñaron del lugar para investigar el robo que causó conmoción mundial.

El hurto de las joyas, que se produjo a solo 250 metros de la Mona Lisa, ocurrió este fin de semana. Las autoridades afirman que los ladrones pasaron menos de siete minutos dentro del Louvre. Usando un montacargas que llevaron hasta la fachada que da al río Sena, la banda delictiva forzó una ventana, rompió dos vitrinas y huyó en motocicletas hacia el centro de París.

Las alarmas hicieron que los agentes del Louvre se dirigiesen a la galería, lo que obligó a los intrusos a huir, pero el robo ya estaba consumado. “Fallamos”, dijo el ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin, al hablar sobre lo sucedido y agregó que el hecho de que los delincuentes pudieron “colocar fácilmente un montacargas en una vía pública” proyecta “una imagen muy negativa” para el país.

Así fue filmado uno de los ladrones del Louvre

El botín con el que se hicieron los ladrones fue de ocho piezas: una diadema de zafiros, un collar y un pendiente de un conjunto vinculado a las reinas del siglo XIX Marie-Amélie y Hortense; un collar y pendientes de esmeraldas ligados a la emperatriz Marie-Louise, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte; un broche relicario; la diadema de diamantes de la emperatriz Eugenia y su gran broche en forma de lazo, un conjunto imperial de factura excepcional.

LN+: ¿Las joyas robadas en el Louvre pueden ser vendidas?

Una pieza más -la corona imperial de esmeraldas de la emperatriz Eugenia, que cuenta con más de 1300 diamantes- fue encontrada más tarde fuera del museo, dañada pero recuperable.

Cómo avanza la investigación

Todo está valorado en unos 88 millones de euros (102 millones de dólares), una cifra “espectacular” que no refleja la importancia histórica de las piezas, apuntó la fiscal de causa, Laure Beccuau. De acuerdo a la funcionaria judicial, cuatro personas fueron identificadas por haber estado en la escena del robo, aunque todavía no hay detenidos.

Reabrió el Museo del Louvre tras el robo de las joyas de la corona DIMITAR DILKOFF� - AFP�

El presidente francés, Emmanuel Macron, ordenó este miércoles “acelerar” el refuerzo de la seguridad en el Louvre, anunció la vocera del gobierno tras una reunión del Consejo de Ministros.

En tanto desde la dirección del Louvre defendieron la calidad de las vitrinas donde se encontraban las joyas robadas el domingo: “El museo afirma que las vitrinas instaladas en diciembre de 2019 representaban un avance considerable en términos de seguridad, ya que el grado de obsolescencia de los antiguos equipos era evidente y, de no haberse sustituido, habría obligado a retirar las obras de la exposición al público”.

Preocupación en Francia por los museos

El robo agudizó las críticas sobre las medidas de seguridad en el Louvre, situación que llevó a su presidenta y directora, Laurence des Cars, a comparecer ante la Comisión de Cultura del Senado para dar explicaciones.

El incidente coincidió con una amplia reforma en los museos anunciada en enero por el gobierno del presidente Macron, que incluye un nuevo puesto de mando y una red de cámaras que, según el Ministerio de Cultura, están siendo instaladas.

El episodio aborda también otro asunto sensible: el museo recibe cada vez más visitantes y su personal está sobrecargado. En junio, una huelga de los trabajadores por el hacinamiento y la falta crónica de trabajadores retrasó la apertura del recinto. Los sindicatos sostienen que el turismo masivo hace que muy pocos ojos tengan que vigilar muchas salas y crea puntos de presión allí donde coinciden zonas en obras, acceso de mercancías y flujos de visitantes.

Agencias AP y AFP