Feria del Libro 2026: la grilla completa de hoy, viernes 24 de abril, en La Rural

La Feria del Libro 2026 se lleva a cabo hasta el 11 de mayo y convoca a los lectores e interesados en buscar nuevos títulos literarios a visitarla y participar de las diversas actividades propuesta para la 50 edición; por eso resulta importante conocer la grilla completa de hoy, viernes 24 de abril, en La Rural.

50’ Feria internacional del libro de Buenos Aires. Stand de Ciudad Santiago Filipuzzi

Feria del Libro 2026: la grilla completa de hoy, viernes 24 de abril

Toda la información del programa de la Feria del Libro 2026 se puede consultar en el sitio oficial. A continuación algunas actividades destacadas de la jornada:

14:00 horas: narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable. Sala: Espacio Digital · Pabellón Amarillo .

. 14:30 horas: Juguemos Ciencia. Actividad lúdica. Sala: Zona Explora · Pabellón Amarillo

16:00 horas: anuncio de la persona ganadora de la segunda edición del Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas. Sala: Alfonsina Storni · Pabellón Blanco.

16:00 horas: Teresa Donado presenta su libro “Desaparecida dos veces. Historia de una montonera desaparecida y sobreviviente”.

16:30 horas: en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se presentará el Espectáculo “Perú para el Mundo”, una producción artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional del Perú. Sala: José Hernández · Pabellón Rojo.

17:30 horas: XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa I. Sala: Alfonsina Storni · Pabellón Blanco

17:30 horas: Martin Tetaz presenta “Comprá, campeón. Así funciona la economía”. Sala: Ernesto Sábato · Pabellón Azul

Las distintas actividades en la feria del Libro para este viernes 24 de abril Santiago Filipuzzi

19:00 horas: Pablo Sirven presenta “Operación Sallustro”. Sala: Adolfo Bioy Casares · Pabellón Blanco

19:00 horas: el escritor italiano Andrea Bajani presenta su última novela, “El aniversario” (L’anniversario, Feltrinelli), en conversación con la escritora argentina Leila Guerriero. Sala: Victoria Ocampo · Pabellón Blanco

20:30 horas: En el corazón de junio. Entrevista a Luis Gusmán por Josefina Licitra. Sala: Tulio Halperín Donghi · Pabellón Azul.

20:30 horas: presentación de la novela “El símbolo. Siete vidas con mí padre”, del autor Damián Castro. Sala: Horacio González · Pabellón Ocre