Feria del Libro 2026: la grilla completa de hoy, viernes 24 de abril, en La Rural
Las actividades destacadas de la jornada incluyen talleres, presentación de libros, entrevistas y producciones artísticas para diferentes edades
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LA NACION
La Feria del Libro 2026 se lleva a cabo hasta el 11 de mayo y convoca a los lectores e interesados en buscar nuevos títulos literarios a visitarla y participar de las diversas actividades propuesta para la 50 edición; por eso resulta importante conocer la grilla completa de hoy, viernes 24 de abril, en La Rural.
Feria del Libro 2026: la grilla completa de hoy, viernes 24 de abril
Toda la información del programa de la Feria del Libro 2026 se puede consultar en el sitio oficial. A continuación algunas actividades destacadas de la jornada:
- 14:00 horas: narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable. Sala: Espacio Digital · Pabellón Amarillo.
- 14:30 horas: Juguemos Ciencia. Actividad lúdica. Sala: Zona Explora · Pabellón Amarillo
- 16:00 horas: anuncio de la persona ganadora de la segunda edición del Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas. Sala: Alfonsina Storni · Pabellón Blanco.
- 16:00 horas: Teresa Donado presenta su libro “Desaparecida dos veces. Historia de una montonera desaparecida y sobreviviente”.
- 16:30 horas: en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se presentará el Espectáculo “Perú para el Mundo”, una producción artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional del Perú. Sala: José Hernández · Pabellón Rojo.
- 17:30 horas: XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa I. Sala: Alfonsina Storni · Pabellón Blanco
- 17:30 horas: Martin Tetaz presenta “Comprá, campeón. Así funciona la economía”. Sala: Ernesto Sábato · Pabellón Azul
- 19:00 horas: Pablo Sirven presenta “Operación Sallustro”. Sala: Adolfo Bioy Casares · Pabellón Blanco
- 19:00 horas: el escritor italiano Andrea Bajani presenta su última novela, “El aniversario” (L’anniversario, Feltrinelli), en conversación con la escritora argentina Leila Guerriero. Sala: Victoria Ocampo · Pabellón Blanco
- 20:30 horas: En el corazón de junio. Entrevista a Luis Gusmán por Josefina Licitra. Sala: Tulio Halperín Donghi · Pabellón Azul.
- 20:30 horas: presentación de la novela “El símbolo. Siete vidas con mí padre”, del autor Damián Castro. Sala: Horacio González · Pabellón Ocre
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