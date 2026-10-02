Fin de semana con ferias del libro al aire libre en Buenos Aires: Ecoparque, Flores y Chacarita

Desafiando al fenómeno climático El Niño, varias ferias del libro tendrán lugar este fin de semana al aire libre, en la ciudad de Buenos Aires. Con el nietzscheano eslogan “Use el martillo”, este sábado de 15 a 22 se hace la séptima edición de la Feria del Libro de Flores, con entrada gratuita. Participan más de doscientas editoriales y, entre otros invitados, la directora de cine Lucrecia Martel, la antropóloga y activista feminista Rita Segato, la investigadora Sylvia Saítta, la actriz y tarotista Elisa Carricajo y los escritores Juan Felipe Salguero, Inés Hopenhayn, José Amore y Melina Alexia Varnavoglou.

La Feria del Libro de Flores no tiene auspiciantes; se realiza gracias al esfuerzo del Centro de Formación Profesional 24, la editorial Tinta Limón, la distribuidora La Periférica, Distrito Comix, Divagario y la Feria de Artigas. Se hace en la calle, en dos escenarios: La Cazona de Flores (Morón 2453) y el escenario Artigas, en la esquina de Morón y Artigas. Se suspende por lluvias intensas.

La Feria del Libro de Flores va por su séptima edición Instagram

En 2025, concurrieron cinco mil personas. “A diferencia de otras ferias, la de Flores tiene a cooperativas y colectivos de la economía popular en el centro- destaca Andrés Bracony, uno de los organizadores-. Esos modos de hacer, organizarse, trabajar y convocar a otros son también formas que la feria tematiza en su propuesta”. Como en toda feria popular que se precie, se pueden comprar libros con descuentos y promociones.

Consultado sobre el lema de este año, en el que el martillo se enfrenta a la motosierra, Diego Picotto responde que “el hecho de pensar la coyuntura se expresa en una invitación muy concreta: ‘Use el martillo’ invita a actuar con creatividad en la emergencia”. En el manifiesto que acompaña la convocatoria, se lee: “Nuestro martillo no se hace ilusiones con golpes únicos que lo cambien todo. Por el contrario, es una apuesta a la capacidad colectiva de transformar la materia y defender la vida”. A las 18.30, se presentará el Coro Nacional de Niños que el Gobierno disolvió por decreto.

Además de libros, fanzines, afiches y charlas, habrá talleres gratuitos, proyecciones, música en vivo y actividades para los chicos. La programación completa se puede consultar en la cuenta de Instragram del evento.

La Feria tiene una posición tomada sobre el conflicto en Gaza. “De hecho, el año pasado, antes de una conversación con Dani Zelko, se leyó públicamente una carta del filósofo Peter Pál Pelbart [autor de Contra el etnocentrismo judío] -dice Bracony-. Tinta Limón viene editando libros sobre Gaza. En Pensar después de Gaza, el filósofo italiano Franco Berardi expresa el posicionamiento del colectivo sobre el tema. La novedad editorial de este mes es Víctimas perfectas, de Mohammed El-Kurd, que también piensa esta cuestión”. Segato y Martel, invitadas a la Feria, firmaron la carta que respaldó la exclusión de la escritora Ariana Harwicz del festival Cultur-ALH de Granada.

En el escenario de Morón y Artigas, se presentará Martel a las 17.30; a las 19, Saítta hablará sobre la novela de Arlt que acaba de reeditar Eduvim y, a las 20, Danú Gontijo y Segato conversarán sobre la viralización de la violencia.

En el escenario de La Cazona de Flores, a las 16.30 Carricajo hablará sobre tarot; a las 17:30, Wilson Alves-Bezerra disertará sobre Horacio Quiroga y a las 18.30, se presentará Redondos. A quién le importa, ensayo sobre la banda de rock liderada por el Indio Solari, escrito por Agustín Valle, Ignacio Gago y Ezequiel Gatto.

Fiera del Libro en el Ecoparque

De viernes a domingo, de 11 a 18, se realiza en el Ecoparque porteño (avenida Sarmiento 2671) la primera edición de la Fiera del Libro, con cien expositores al aire libre y catorce actividades(entre ellas, un recorrido con avistamiento de aves guiado por los especialistas de Aves Argentinas). Está organizada por la Cámara Argentina del Libro y cuenta con el apoyo del Ecoparque y el Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires.

La entrada es gratuita para residentes en la ciudad de Buenos Aires, menores de 12 años, jubilados, pensionados, mayores de 65 y personas con discapacidad. La entrada general cuesta $ 11.325; extranjeros adultos pagan $ 19.741 y extranjeros menores de 12 años, $ 15.793. Quienes paguen la entrada tendrán un descuento especial del 10% en la compra de libros mostrando el código QR.

Están previstas actividades para todas las edades y públicos, como un taller infantil de ilustración y creación de personajes, narraciones de libros y lectura de poesía para la audiencia infantil, un taller participativo sobre identidades robadas y recuperadas, un espectáculo de música e ilustración en vivo y un espacio inclusivo de juego interactivo a cargo de acompañantes terapéuticas.

Las charlas abordarán temas como la comunicación de la ciencia en tiempos de inteligencia artificial y el valor de la narrativa; los discursos anticientíficos y cómo enfrentarlos, y claves para entender el conflicto de Medio Oriente.

Participarán de la Fiera ilustradores como Pupé, Carla Paludetto, Podeti y Leo Arias; los investigadores Diego Golombek, Valeria Edelsztein, Juan Manuel Carballeda y Claudio Cormick; las escritoras Marcela Bublik, Analía Argento, Mariana Zaffaroni, Silvana Rodríguez y Estefanía Commisso; los autores Matías Pierrad, Atilio Borón y Fernando Duclós (Periodistán) y la corresponsal Aien Anush Nesci. También la violinista Corina Guerrero, la diseñadora gráfica Gisela Carvallo y el gestor cultural Max Woellert.

La programación completa se puede consultar en este enlace.

Leer y Comer, el domingo

Por el pronóstico de lluvias, la feria Leer y Comer se hace únicamente el domingo, a partir del mediodía. La decimonovena edición del evento tendrá lugar en Concepción Arenal y Warnes, en el barrio de Chacarita, con entrada libre y gratuita.