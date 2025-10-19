“Hambre de coleccionar”: Pinta BAphoto alimenta la pasión por la fotografía

“El secreto está en saber mirar”, dice el cartel de neón que se ve desde la Avenida Santa Fe, en una de las entradas a La Rural. Sin buscarlo, la muestra Art Masters resumió así lo que se reveló este fin de semana en otro de los rincones del predio ferial: la 21° edición de la feria Pinta BAphoto ofrece hasta hoy múltiples maneras de ver y crear la realidad.

Otra frase de neón recibe al visitante apenas se cruza la puerta del pabellón 8: “Una sola foto que muestre: la pobreza, la migración, la guerra & el cambio climático”. La obra que invita a imaginar esa escena es de Ricardo Báez, diseñador gráfico, editor y director de arte, nacido en caracas en 1983. Se exhibe en el stand de la galería venezolana Carmen Araujo, uno de las más elogiados de esta cita anual enfocada en la fotografía.

Obra de Ricardo Báez en Carmen Araujo ALESSIA MACCIONI

Allí convive, por ejemplo, con fotografías de Paolo Gasparini, nacido en Italia en 1934 y emigrado a Venezuela dos décadas después. “Es uno de los representantes más importantes del fotolibro latinoamericano. Nosotros le dedicamos una muestra en 2022 y adquirimos la exposición completa: más de trescientas fotos”, dijo a LA NACION María Victoria del Val Hernández, responsable del departamento de fotografía de la Fundación Mapfre, con sede en Madrid. Esta experta destacó, además, la producción del dominicano Alejandro Cartagena exhibidas en el mismo espacio.

Fotografías de Paolo Gasparini, uno de los representantes más importantes del fotolibro latinoamericano, en Carmen Araujo Pilar Camacho

Ellos vendieron también escenas porteñas registradas a comienzos de la década de 1990 por Facundo de Zuviría, uno de los máximos referentes de la fotografía local. Sus obras se contaron a su vez entre varias que vendió Vasari, galería pionera en esta disciplina en la Argentina, que acompaña la feria desde sus inicios. Las de autores como Anatole Saderman, Annemarie Heinrich y Marcos López pasaron allí a manos de coleccionistas, mientras que otra de Alejandro Kuropatwa fue adquirida por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Esta institución compró además dos fotografías de la serie Sadaic de Marina Alessio, en la Galería Casa Proyecto, que participa de la sección Radar.

Fotografía sin título de Alejandro Kuropatwa, de la serie "Mujer" (2001), comprada por el Moderno Gentileza Vasari

“En esta situación del país no me esperaba tantas ventas”, reconoció de Zuviría, quien definió como “un pequeño lujo” la muestra curada por Francisco Medail en homenaje a Saderman. “Me gustó ese paralelo que hace entre sus retratos de personas y los de sus plantas, una edición poco convencional armada con fotos originales de época”, agregó.

La curadora María Victoria del Val Hernández con obras de Manuel A. Fernández que destacó en Intemperie Pilar Camacho

“Estamos con el teléfono prendido fuego”, aseguró en tanto hoy al mediodía Leo Mayer, codirector de la galería Almacén, tras haber ganado el premio In Situ al mejor stand de Next. En la galería Cecilia Caballero, que representa en esa sección a Agustina Puricelli –que recibió la misma distinción por su proyecto artístico-, ya habían vendido para entonces más de tres cuartas partes del stand. Y Crudo entregó más de treinta “pedacitos de luna” creados por Marcos Calvari, uno de los cuales fue comprado por Joaquín Rodríguez y Abel Guaglianone.

La galería Crudo vendió más de 25 "pedacitos de luna" creados por Marcos Calvari ALESSIA MACCIONI

La galería Cosmocosa también cierra con buen ánimo esta edición. Jean-Louis Larivière, impulsor de la fundación que lleva su apellido, compró allí cuatro fotografías de Ignacio Iasparra, de la serie Un día cualquiera, de 2006. Y una más, de 2020, pasó a integrar otra colección privada. “Brindarle un solo booth en el mejor contexto posible de exhibición fue uno de los highlights del año para nosotros –señaló Amparo Díscoli, codirectora de la galería-. Gracias a esta participación, pronto podremos anunciar noticias muy importantes para su obra, vinculada con exhibiciones y adquisiciones institucionales”.

Amparo Díscoli con obras de Ignacio Iasparra exhibidas en Cosmocosa ALESSIA MACCIONI

La visibilidad que otorga la feria también rindió frutos para Sofía Desuque, representada por Espacio Barraco en la sección Next, ya que resultó nominada para el Premio EFG Latin America Art. El resultado se anunciará en Pinta Miami, en diciembre, en base a la preselección realizada en esta y otras cuatro ferias de arte latinoamericanas: SP Arte (Brasil); Artbo (Colombia); Pinta Lima (Perú) y ChACO (Chile).

Sofía Desuque, representada por Espacio Barraco en la sección Next, resultó nominada para el Premio EFG Latin America Art Camila Godoy

Nicola Costantino fue otra de las grandes protagonistas de esta edición. A tal punto sorprendió en la sección Radar con la ambientación del stand de The White Lodge, decorado con muebles de su propia casa, que la galería fue una de las ganadoras del Premio Banco Hipotecario a la Internacionalización. Obtuvo, así dos, pasajes para viajar a Pinta Miami.

Con la original propuesta de Nicola Costantino, The White Lodge fue una de las ganadoras del Premio Banco Hipotecario a la Internacionalización Fabián Marelli

Otros dos pasajes con destino a Pinta Lima se destinaron a la galería Tramo, que destinó casi todo su stand a las fotografías de Pompi Gutnisky. No sólo vendió varias, sino que llamó además la atención de la curadora de Fundación Mapfre. Sobre todo, dos que realizó mientras participaba de la prestigiosa Beca Kuitca.

La galería Tramo, que destinó casi todo su stand a las fotografías de Pompi Gutnisky, fue otra de las ganadoras del Premio Banco Hipotecario a la Internacionalización Pilar Camacho

“Por el ambiente que hay, creo que la foto goza de bastante buena salud, y es algo que despierta bastante la atención del público –dijo Del Val Hernández a LA NACION-. Además, me ha alegrado ver que hay bastantes puntos rojos [que señalan las obras vendidas] y creo que eso es indicativo, tanto lo institucional como en lo particular, que hay hambre de coleccionar fotos, de generar relaciones y de ampliar el ecosistema. Mi impresión de la feria es que tiene un formato muy adecuado, porque el número razonable de galerías hace que el recorrido pueda ser tranquilo y más detenido, te permita dar más de una vuelta”.

Abajo a la izquierda, los puntos rojos que señalan las ventas ALESSIA MACCIONI

Por otro lado, esta experta observó que “la experimentación con la imagen es muy notable” fuera de los límites de Estados Unidos o Europa, ya que “la fotografía está más liberada de referentes de la historia, y se usa con menos prejuicios”. Agregó que la feria, “en un espacio de un tiempo muy reducido, ofrece un panorama muy amplio de las posibilidades de trabajar con imágenes: hay una convivencia de la fotografía más clásica, como el homenaje a Saderman, con las obras de videoarte de Donna Conlon y la fotoperformance de Marina De Caro“.

Una de las piezas de videoarte de Donna Conlon destacadas por la curadora Victoria del Val Hernández Pilar Camacho

Estos dos últimos espacios estuvieron a cargo de Irene Gelfman, curadora global de Pinta, quien señaló que esta edición se destacó por “su diversidad, variedad y calidad”. “Pinta BAphoto promueve la excelencia y la expansión del mercado de la fotografía, además de posicionar a Buenos Aires como un punto clave para la fotografía contemporánea en la región”, agregó Diego Costa Peuser, director ejecutivo de Pinta.

"Paramnesia" (2020), fotografía de Ignacio Iasparra vendida en Cosmocosa Gentileza Cosmocosa

“La feria está muy linda, cada vez más prolija. Hubo un clima increíble, con gente contenta”, coincidió Gastón Deleau, director artístico de la Fundación Arte x Arte. En esta edición le dedicó un homenaje a Alfonso Castillo, uno de sus fundadores, fallecido en abril. “Sostener un proyecto durante 21 años en este país realmente merece todo el respeto –agregó-. Diego y su padre, Coco, me contagiaron la pasión por el arte. Así que para mí es un orgullo que Pinta BAphoto siga creciendo y consolidándose”.