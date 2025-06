Hay “pueblos” y pueblos

En política, todos los candidatos hablan del “pueblo”, tratando de dar por seguro que el “suyo” es el verdadero. Y si gana otro la elección, esos votantes ya no son “el pueblo”, no importa por qué porcentaje haya ganado. Cristina Kirchner volvió a caer en la misma falacia. “Vamos a volver”, dijo el miércoles, “porque los pueblos finalmente siempre vuelven”. No importa si su partido ganó una elección presidencial con el 22,2% de los votos (Néstor Kirchner en 2003), el 45,3% (ella en 2007) o el 54% (reelección de Cristina en 2011). Siempre ganó “el pueblo”.

No fue así, en su visión, cuando en 2015 Mauricio Macri derrotó a Daniel Scioli con el 51,3% de los sufragios. Ni hace casi dos años, con Javier Milei, que arrasó con casi el 56%.

En 2019, el “vamos a volver” se materializó en el 48,1% de los votos que pusieron a Alberto Fernández en la presidencia. La ahora convicta prefiere olvidarse de esa etapa: en su discurso virtual frente a la plaza recordó los “12 años y medio” en los que el kirchnerismo logró que “los pibes puedan comer cuatro veces al día y los laburantes lleguen a fin de mes”. Ese lapso termina en 2015. Tal vez porque después, en su último gobierno, los trabajadores ya no llegaban a fin de mes, faltaba comida en muchos hogares y la vicepresidenta era ella.