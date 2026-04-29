Homenaje a Germán Sopeña en la Patagonia a 25 años del accidente aéreo

A 25 años del accidente aéreo en el que murieron el periodista Germán Sopeña —entonces secretario de Redacción de LA NACION—, el empresario Agostino Rocca, que era presidente de Techint, y José Luis Fonrouge, quien se desempeñaba como director de la Administración de Parques Nacionales, que viajaba junto con su esposa, María Elena, y su hija Carola; además del piloto Raúl Tejedor, Alfredo Fragueiro y su hija María Inés, Federica Marchetti y Adrián Giménez Hutton, familiares y amigos viajaron a la provincia de Santa Cruz para realizar ayer un homenaje en el mismo escenario al que se dirigía la aeronave que cayó en la localidad bonaerense de Roque Pérez el 28 de abril de 2001. A diferencia de otras conmemoraciones realizadas en aniversarios anteriores, el encuentro -que continuará también durante la jornada de hoy- tendrá un carácter íntimo y estará centrado en el recuerdo compartido.

El itinerario comenzó pasadas las 9.30 en Puerto Bandera, donde los participantes se embarcaron rumbo a Punta Bandera, sobre el Lago Argentino; allí se realizó un acto solemne. Según contó a LA NACION Julieta Sopeña, hija de Germán, la ceremonia tuvo lugar en medio de la lluvia y con la primera nevada de la temporada. Allí se izó la bandera, se interpretó el himno y hubo palabras del intendente de Parques Nacionales, Horacio Virgilio Pelozo, junto con una breve intervención del párroco de la catedral de San Isidro, Francisco Peña, y discursos de familiares, entre ellos la propia Julieta, que incluyó testimonios de las nuevas generaciones que no llegaron a conocer a los fallecidos. En ese punto, que coincidía con el destino del vuelo, se colocó una placa en memoria de las víctimas poco después de la tragedia.

Julieta Sopeña evocó en un breve discurso "el amor por la Patagonia que sentían los diez fallecidos" Gentileza de los familiares

Luego, el grupo continuó la navegación durante unas tres horas por el Lago Argentino hasta la Estancia Cristina, donde por la tarde se celebró una misa en la capilla Nuestra Señora de los Glaciares, levantada para recordar a los fallecidos. Hoy se realizarán actividades en el entorno natural de la zona, como cabalgatas y una visita al mirador del glaciar Upsala.

Izamiento de la bandera Argentina en Punta Bandera, a donde iban originalmente los diez fallecidos en el 2001 Gentileza de los familiares

El accidente ocurrió el 28 de abril de 2001, cuando una avioneta que había despegado del aeropuerto de San Fernando, en la que viajaban las diez personas, se precipitó en la Estancia “El Socorro”, a unos kilómetros de Roque Pérez. El grupo se dirigía a la Estancia Cristina, en El Calafate, con el objetivo de realizar un recorrido por la región y rendir homenaje a la figura del perito Francisco Moreno, cuya huella en la Patagonia había despertado profundo interés de varios de los pasajeros. Una investigación posterior determinó que el accidente estuvo asociado a la formación de hielo en la aeronave.

Los amigos y familiares fueron acompañados por miembros de Prefectura, Parques Nacionales y Gendarmería Gentileza de los familiares

El homenaje previsto para este aniversario busca conmemorar ese vínculo con el territorio y transmitir a las nuevas generaciones el significado que la Patagonia tuvo para quienes viajaban en aquel vuelo. En ese sentido, José Fonrouge destacó la continuidad de esa tradición familiar y el valor de estos encuentros para reconstruir la historia compartida entre quienes participaron de la conmemoración. También participaron nietos de los fallecidos que no llegaron a conocerlos. “Valoro profundamente que sigamos manteniendo tan viva la pasión que nuestros familiares sentían por la Patagonia, y que podamos transmitir ese legado a las nuevas generaciones. Aunque no los conocieron personalmente, la mirada compartida en este viaje permitió reconstruir gran parte de esa historia de amistad. Fue un tributo invaluable y un momento de enorme emoción poder compartir juntos esta conmemoración, después de 25 años”, señaló.

El paisaje patagónico recibió al grupo con la primera nevada de la temporada Gentileza de los familiares

En esa misma línea, Patricia Morgan de Sopeña, viuda del periodista, subrayó la dimensión personal del viaje: “Es muy importante para mi familia. Mis cinco nietos, junto a sus padres, vienen especialmente a la Argentina no solo para conocer la Patagonia, con sus paisajes, montañas y glaciares, sino también para descubrir y acercarse al espíritu, a la pasión y al alma de su abuelo Germán”.