Iamiqué y Lecturita, nominadas para el premio a la excelencia editorial de la Feria del Libro Infantil de Bolonia

Dos sellos argentinos independientes -Iamiqué y Lecturita- compiten por el premio a la excelencia editorial en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, que se celebrará del 31 de marzo al 4 de abril en la ciudad italiana. La Argentina participará con un stand de 32 metros cuadrados, esta vez con apoyo oficial de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

“Estamos muy contentos porque nuestros socios participen del premio”, dice a LA NACION Diana Segovia, gerenta de la Cámara Argentina del Libro (CAL); la institución viajará con un catálogo colectivo de editoriales de literatura infantil y juvenil. “Desde la CAL empujamos mucho para que saliera la convocatoria oficial”, informa.

La Feria del Libro Infantil de Bolonia es el principal evento internacional dedicado a la literatura infantil y juvenil. Reúne a profesionales de la industria editorial de todo el mundo: escritores, ilustradores, agentes literarios y bibliotecarios. El Premio BOP a la excelencia editorial se otorga anualmente en colaboración con la Asociación Italiana de Editores (AIE) y la Asociación Internacional de Editores (IPA) y su objetivo es reconocer la creatividad, la calidad y la innovación en el trabajo editorial del año anterior en seis regiones geográficas: África, Asia, Europa, Centro y Sudamérica, América del Norte y Oceanía.

Editores, agentes literarios, creadores de contenidos multimedia y otros profesionales del mundo del libro inscriptos en la Feria italiana pueden votar hasta el 28 de febrero por las editoriales nominadas y los ganadores se anunciarán en Bolonia el 31 de marzo. En ediciones anteriores, Limonero (2019) y Pequeño Editor (2015) recibieron este galardón. Este año el país va por la tercera estrella.

“Lecturita Ediciones estará presente en la 62ª edición de la Feria del Libro Infantil de Bolonia, donde se anunciarán los ganadores -dice a LA NACION Celina Alonso, directora editorial del sello marplatense-. Nuestros libros se podrán encontrar en la Feria de Bolonia en dos espacios: Hall 25/B45 y Hall 29/C27. Para una pequeña editorial independiente, esta nominación es un reconocimiento al trabajo y la dedicación de un equipo inquieto y en permanente búsqueda de nuevas ideas y proyectos de calidad que enriquezcan la vida de los niños y niñas de todo el mundo. Nos entusiasma y nos motiva a continuar trabajando con la misma pasión y dedicación que nos ha llevado hasta aquí”.

Lecturita Ediciones posee un catálogo diverso, de calidad y con identidad propia, con libros de autores e ilustradores como Cristian Turdera, Luciana De Luca, María Elina Méndez, Mariana Ruiz Johnson, Sandra Siemens, Yael Frankel, Pablo Picyk, Pati Aguilera y Nicolás Schuff, entre muchos otros.

“Nos gusta hacer libros que despierten la curiosidad, transmitan alegría, estimulen la creatividad y hagan pensar más que brindar soluciones -agrega Alonso-. Muchos de nuestros títulos fueron traducidos a diferentes idiomas y publicados en Francia, Italia, Alemania, España, Suecia, Canadá, Grecia, Turquía, China, Corea, Bélgica, Estados Unidos y Brasil. Entre los premios y distinciones nacionales e internacionales que hemos recibido se destacan el Premio Fundación Cuatro Gatos, IBBY Argentina, New York Public Library, BRAW Amazing Bookshelf, D-Pictus, Argentina Key Titles y Chen Bochui”. En otoño, el público local podrá conocer los libros de Lecturita en el stand 818 del Pabellón Verde en la Feria Intrenacional del Libro de Buenos Aires.

“Iamiqué tiene el honor de estar nominada por tercera vez al premio BOP, un galardón que busca destacar a las editoriales por su carácter creativo e innovador -dice a este diario la bióloga Ileana Lotersztain, coeditora de la editorial porteña con la física Carla Baredes-. Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de premiación que tendrá lugar el 31 de marzo, primer día de la Feria de Bolonia y, por supuesto, allí estaremos”. En la Feria porteña, estarán en el stand 1714 del Pabellón Amarillo.

Títulos de Ediciones Iamiqué Gentileza Iamiqué

Creada y dirigida por dos científicas, en Iamiqué se publican exclusivamente libros informativos para chicos. “En nuestros veinticinco años de vida hemos ganado un lugar de prestigio en el mundo del libro infantil, donde se destaca la originalidad y la excelencia de nuestros contenidos -destaca Lotersztain-. Nuestros títulos buscan compartir el conocimiento y hacerlo accesible a todas las personas. Entre las temáticas que abordamos se destacan las ciencias, la diversidad, los derechos humanos, el cuidado del ambiente, la conciencia cívica y la filosofía. Muchos de nuestros libros recibieron prestigiosos premios, nacionales e internacionales, se tradujeron a distintos idiomas e integran los planes de lectura de diferentes países de Latinoamérica”.

Los finalistas del premio BOP de la feria boloñesa distribuidos por regiones son de África: Dar El Shorouk (Egipto), Éditions Akoma Mba (Camerún), Imagnary House (Sudáfrica), Les Editions NTSAME (Gabón) y Narrative Landscape Press (Nigeria); de Asia: Barefoot Banana Publishing (Tailandia), BIR Publishing (Corea del Sur), Bronze Publishing (Japón), Everafter Books - Beijing Everafter Culture Development Co., Ltd (China) y Mayurpankhi (Bangladesh); de Europa: Cicada Books (Reino Unido), Fatatrac (Italia), Luitingh-Sijthoff (Países Bajos), Pato Lógico (Portugal) y Zahorí Books (España); de Caribe, Centroamérica y Sudamérica: Claraboya Ediciones y Ediciones Liebre (Chile), Companhia das Letras (Brasil), Ediciones Iamiqué y Lecturita Ediciones (Argentina); de Norteamérica: Candlewick Press Holiday House Publishing, Red Comet Press y Tra publishing (Estados Unidos) y Orca Book Publishers (Canadá), y de Oceanía: Affirm Press, Hardie Grant Children’s Publishing, Five Mile y Fremantle Press (Australia) y Mila’s Books (Nueva Zelanda).

Daniel Gigena Por