Un póquer de bestsellers recorren Europa con el Friendship Tour, en contra del Brexit: Ken Follett, Jojo Moyes, Kate Mosse y Lee Child Fuente: Archivo - Crédito: Fundación Telefónica

Laura Ventura SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de noviembre de 2019 • 15:36

MADRID.- Podrían haberse quedado en la serenidad de sus hogares, guarecidos del invierno en sus confortables mansiones, concentrados en sus próximas ficciones. Los cuatro autores británicos más exitosos tienen agendas estrictas plagadas de rutinas de escritura. Sin embargo, salieron al ruedo en una gira para visitar a sus vecinos. Ninguno de ellos promociona nada. No se trata de vender ni de seducir, sino de transmitir un mensaje claro: su rechazo al Brexit. Ken Follett, el arquitecto de Los pilares de la Tierra, la saga que ha vendido 160 millones de ejemplares en todo el mundo, llamó a Lee Child, quien de inmediato aceptó emprender esta gira cual rockstar por Milán, Madrid, París y Berlín. Jojo Moyes y Kate Mosse no tardaron en aceptar la propuesta. Este cuarteto de autores -de diferentes sellos editoriales- ahuyenta sus egos y viaja miles de kilómetros en pocos días para conversar con sus lectores europeos en una cruzada que han llamado Friendship Tour (o "Gira de la amistad").

"Nosotros tenemos suficiente dinero, no nos importan las ventas. Sí nos importa la relación con nuestros lectores, una relación íntima. Esto es lo que nos mueve a viajar, a acercarnos a ellos para decirles de modo claro que no nos queremos ir de Europa", comenzó Follett, el impulsor de este encuentro inédito en su especie. "Algo terrible ha ocurrido y nos sentimos avergonzados de que nuestro país esté rechazando a nuestros vecinos europeos. Nos molesta y nos da vergüenza y estamos acá para decirles que los queremos", agregó Follett en el encuentro de esta mañana con la prensa, en Fundación Telefónica. La jornada se extenderá hasta la noche cuando los afortunados lectores que lograron obtener su entrada gratuita participen de este evento. "Yo soy inglesa, muy inglesa, y también soy europea", intervino Mosse.

"Tenemos suficiente dinero, no nos importan las ventas, pero sí nos importa la relación con nuestros lectores" dijo esta mañana Ken Follett, junto con Lee Child, Jojo Moyes y Kate Mosse Fuente: Archivo - Crédito: Fundación Telefónica

"Algunos lectores se van a enojar mucho con esto que estamos haciendo, pero si se enojan por lo que pensamos y expresamos, les decimos: "¡No los queremos como lectores!", lanzó Lee Child, el autor de novela negra elogiado por César Aira.

Brexit es un acrónimo formado por Britain y exit y hace referencia al proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europa. El próximo 12 de diciembre los ingleses acudirán a las urnas en una elección clave. "Inglaterra se va a convertir en una cultura muy insular, muy cerrada y se va a convertir en un lugar lleno de envidia. Si cada vez es más difícil trabajar y vivir en el Reino Unido, perdemos todos, porque nuestra cultura es la que va a salir más perjudicada", agrega Follett.

Kate Mosse, exponente de la novela histórica, autora de la Trilogía del Languedoc (la serie de TV Laberinto se inspiró en la primera de estas novelas) y fundadora del premio Women's Prize for Fiction, destaca que es fundamental en este proceso de incertidumbre que la voz de la mujer sea escuchada, en particular en este contexto político donde la presencia femenina ha disminuido en el Parlamento. "Tanto se habla del Brexit y no de lo importante: me choca que no haya debates sobre el futuro de la mujer". Jojo Moyes, la autora de la serie Yo antes de ti (tuvo su adaptación al cine con Emilia Clarke), admite que algo del clima político se cuela en sus ficciones: "No de la manera más obvia, pero hay temas que aparecen en mi última novela, como la separación, y también el modo en el que se transmite la información y el acceso a ella, que la hacen la más política de todas las que he escrito".

Explosivo, lejos de toda mesura diplomática, Lee Child, el creador del personaje Jack Reacher, protagonista de 23 novelas, expresó que tiene esperanza en un futuro diferente: "No estamos solos, hay 35 millones de personas en Inglaterra que piensa como nosotros. La gente joven quiere quedarse en Europa y los que han votado que no, morirán dentro de poco. No quiero sonar arrogante pero los culpables han sido la prensa deshonesta y los políticos incompetentes", opinó y luego agregó que si tuviese enfrente a Nigel Farage, líder del Partido del Brexit, "le pegaría una patada en los testículos". Child reside desde hace más de dos décadas en Nueva York y sus opiniones sobre el mandatario estadounidense no son tampoco mesuradas.

Escritores en gira The Friendship Tour Lee Child Jojo Moyes, Kate Mosse Ken Follett Fuente: Archivo - Crédito: Fundación Telefónica

Ninguno de los cuatros bestsellers piensa mudarse en caso de que el Brexit prospere. "Si tu país se está moviendo en una dirección que no te gusta, creo que tenés que quedarte y luchar por el país que querés. Me quedaría porque si no, sentiría que estoy huyendo", opina Follett. Mosse compartió que varios conocidos están tramitando otros pasaportes, pero que este no es su caso y que permanecerá en Inglaterra, a pesar del golpe que supondría el Brexit. Moyes no lo duda y asegura quese quedará: "Más allá de que mis hijos aún están en el colegio y de que mis padres son mayores, no me podría ir. Creo que es mi responsabilidad quedarme en Inglaterra, para intentar respaldar a candidatos más liberales", dijo.

"Espero que cuando el Reino Unido quiera volver a Europa, nos reciban", lanzó Child, mientras Mosse lamentó que el valor del pueblo británico "ha sido envenenado y hoy se escucha solo la voz de los que dominan". Mucha gente se dejó engañar con periódicos idiotas y no hizo suficientes preguntas", dijo Follett,

La lectura crítica ocupa un rol central para los autores como posible vía de solución a largo plazo, no solo para los lectores comunes, sino para los funcionarios. "Creo que la conexión es evidente: si lees, sos más inteligente y más empático. Ojalá los políticos leyeran un poco más", opinó Moyes. La censura, coinciden, sigue siendo uno de los mayores monstruos que rondan a los escritores, y juntos no le temen. Ni a ella ni a las críticas. Juntos, su voz es más poderosa y nítida. La unión, a pesar de las diferencias -de estilo, de género, de formación, de público- hace la fuerza. La unión, aquello que precisamente quiere espantar el Brexit.