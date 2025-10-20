Intelectuales y artistas hacen público su apoyo a Esteban Paulón y Alejandro Katz, de Movimiento Ciudadano

En una carta pública de apoyo a Movimiento Ciudadano (MC) para las elecciones del próximo domingo, difundida días atrás, decenas de intelectuales, artistas y periodistas anunciaron que votarán por la lista que encabezan el diputado Esteban Paulón y el editor y ensayista Alejandro Katz, candidatos a primer senador y primer diputado por la ciudad de Buenos Aires, respectivamente.

A las firmas de Claudia Hilb, Mariano Llinás, Vicente Palermo, Hilda Sabato, Hugo Vezzetti, Natalia Volosin y Alejandro Tantanian, se sumaron en las últimas horas las de Claudia Piñeiro, Pablo Avelluto, Federico Merke, Adrián Gorelik, Marta Oyhanarte, Gerardo Aboy Carlés, Gabriel Levinas, Flavia Pittella y Diana Wechsler, entre otros.

“Quienes firmamos esta carta respaldamos al Movimiento Ciudadano, un nuevo espacio político nacido de la conjunción de la sociedad civil con la experiencia política que se propone mejorar la calidad de la representación y el nivel del debate parlamentario -destacan-. El Movimiento Ciudadano está compuesto por personas que se reconocen en una cultura política y en ciertos valores sintetizados en las ideas de libertad, justicia e igualdad. Una cultura política que promueve los derechos sin clientelismo, que alienta una economía de mercado dinámica y competitiva pero regulada por un Estado inteligente, que evite los abusos y distribuya oportunidades”.

Para los firmantes, “se trata de recuperar las antiguas tradiciones de un socialismo democrático, actualizadas para hacer frente a los problemas del mundo contemporáneo y, sobre todo, a los desafíos del futuro”.

“El Movimiento Ciudadano no ofrece promesas (habitualmente vacías) ni utopías (normalmente destructivas) sino proyectos y programas, imaginación política y conocimiento técnico, voluntad política y racionalidaden los instrumentos y las acciones -señalan en apoyo de los candidatos-. Es transformador y reformista, pero también fiscalmente responsable y absolutamente transparente”.

Consultado sobre si MC tenía como “intelectuales orgánicos” a miembros del Club de Cultura Socialista y el Club Político Argentino -algunos de los firmantes integraron o integran uno u otro espacio (o ambos) y colaboraron en las gestiones de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri-, Katz indicó que este era un movimiento independiente.

Esteban Paulón y Alejandro Katz Ricardo Pristupluk�

“Intentamos ponerlo en acción varias veces, desde hace algunos años, y finalmente ahora lo conseguimos -dijo el candidato a diputado a LA NACION-. Somos un movimiento ciudadano independiente que busca representar una sensibilidad política socialdemócrata, que rechaza la polarización y los falsos dogmas. Queremos crecimiento con desarrollo y libertad con igualdad”. Para Katz, es un hecho relevante que destacados intelectuales apoyen a los una lista independiente.