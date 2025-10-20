Margaret Atwood “hincha” por la candidata argentina al Oscar y anuncia su autobiografía

“¡Felicitaciones a BELÉN, elegida por la Academia Argentina de Cine para representar al país en los Oscar! Cuenta la historia de una niña que fue al hospital por una hemorragia, donde le dijeron que había sufrido un aborto espontáneo, y luego fue acusada y condenada por haber provocado o realizado un aborto, y encarcelada. Tomó años desafiar y revertir esta falsa condena. ¿Un destino inminente para las mujeres estadounidenses?“, posteó en X la escritora canadiense Margaret Atwood a su regreso de un viajo por el Ártico, sobre la conmovedora película de Dolores Fonzi basada en el libro de Ana Correa, Somos Belén.

Congratulations to BELEN, which has been chosen by the Argentine Film Academy to represent the country at the Oscars! It tells the story of a girl who went to the hospital because she was hemorrhaging, only to be told that she'd had a miscarriage, then to be accused and convicted… pic.twitter.com/XhksaF6kjU — Margaret E Atwood (@MargaretAtwood) October 14, 2025

El libro, publicado en 2019 en plena “marea feminista” en la Argentina, tiene un prólogo de la autora de las distópicas novelas El cuento de la criada y Los testamentos. “Que una mujer haya sido encarcelada por abortar cuando en realidad tuvo una pérdida gestacional es una historia que podría haber salido directamente de mis libros sobre Gilead”, escribió Atwood.

Correa mantiene al tanto sobre las novedades de la película a la escritora, que autorizó que su prólogo se publicara en todas las ediciones extranjeras de Somos Belén y le presentó a la autora a las responsables de la organización feminista Equality Now (cuya junta integran, entre otras personalidades, Meryl Streep, Jane Fonda y Alanis Morissette). Las productoras le enviaron la película.

En los próximos días, Belén -que ya fue premiada en Biarritz y en San Sebastián- será presentada en el Festival de Cine de Roma por Fonzi, la actriz Camila Plaate y la productora Leticia Cristi; luego seguirá de viaje por París y Londres. El 14 de noviembre se estrenará en Prime Video y a mediados de noviembre se estrenará en Estados Unidos.

También en su cuenta de X y en la de Instagram, la escritora, que acaba de ser premiada en España por su obra poética con el Premio Internacional de Poesía Joan Margarit, anunció el lanzamiento de su libro de memorias, Book of Lives. A Memoir of Sorts (El libro de las vidas. Una especie de memoria), en noviembre, al que promocionará en un tour. A la Argentina, la versión en español llegará en diciembre, publicada por el sello Salamandra, mientras los lectores aguardan la visita de la autora.

“Todo escritor es al menos dos seres: el que vive y el que escribe. Aunque todo lo escrito debe haber pasado por sus mentes, no son lo mismo”, se lee en un fragmento del comunicado de la sede canadiense de Penguin Random House.