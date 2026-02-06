Intolerancia
- 2 minutos de lectura'
El músico, equipado con una guitarra criolla, una armónica y un parlante, se ubicó contra una de las puertas del vagón y empezó a cantar. Era joven y tenía linda voz. “Hombres de hierro que no escuchan el dolor”... entonaba cuando una mujer, con el celular en la oreja, le gritó: “Callate, no podés estar acá”. El pibe siguió cantando. Enfurecida, pateó la funda de la guitarra del artista subterráneo. Los pasajeros (la mayoría absortos en sus pantallas y algunos pocos, concentrados en lecturas) quedamos impactados por la violencia. “No puedo escuchar los audios. Si no te callas te voy a denunciar”, gritó la señora intolerante. Como testigos mudos de una escena perturbadora que amenazaba con terminar mal, todos clavamos la vista en ambos personajes. Algunos, expectantes y sorprendidos, intercambiamos miradas cómplices cuando la canción se interrumpió abruptamente. El joven explicó que es profesor de música y no tiene trabajo. “Vengo a cantar al subte para juntar algo de plata, pero no me puede tratar así”, dijo mirando a la agresora sin perder la paciencia ni el respeto. Un aplauso conmovedor comenzó de repente y se volvió grupal. El vagón, entonces, recuperó la música. El joven entonó luego “En el país de la libertad”. Qué ironía. La mujer se bajó indignada. De fondo, seguían los aplausos.
Otras noticias de Arte y Cultura
- 1
¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Las hadas de Han Kang que enfrentan las tormentas
- 2
En cinco años, el museo Atchugarry cambió el pulso de una playa fashion
- 3
Qué es el Proyecto Panamá, el plan secreto de una empresa tecnológica “para escanear destructivamente todos los libros del mundo”
- 4
Art Basel se “reconvierte” y pone una pata en Qatar, primer destino de la gran feria en Medio Oriente