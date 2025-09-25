Cheesecake Factory en la Argentina: apertura, precios y todo lo que hay que saber

Cheesecake Factory desembarcó en la Argentina este jueves 25 de septiembre, de 12 a 20, en el Shopping Alto Palermo, CABA.

Así lo anunció un posteo de redes sociales de la empresa, donde expresan que el local se encuentra en planta baja, por la entrada de Berutti y Coronel Díaz.

La cadena estadounidense de postres llega al país con un formato de venta exclusivo

Cuándo abre Cheesecake Factory

Cheesecake Factory abre este jueves 25 de septiembre en el Shopping Alto Palermo, CABA.

Dónde se encuentra y qué horarios tendrá Cheesecake Factory en el Alto Palermo

El local se encuentra en planta baja del Alto Palermo, por la entrada de Berutti y Coronel Díaz. Abre de 12 a 20.

El local de The Cheesecake Factory está ubicado en el centro comercial Alto Palermo

Qué tortas ofrecerá Cheesecake Factory

El local ofrecerá exclusivamente porciones individuales de algunas de las 40 variedades de cheesecake de la marca —en un primer momento, “Original”, “Raspberry swirl” y “Belgian chocolate”—. Así también lo anunció el posteo de apertura del local en redes.

Los precios de las porciones

El precio por porción va a rondar entre los $12.500 y $13.500.

La llegada de The Cheesecake Factory a la Argentina

La iniciativa la lleva adelante “Finca Rosa SRL”, un grupo de cinco socios sub-30 que trabajan en el rubro alimenticio. Es importante destacar que esta operación no involucra al grupo mexicano Alsea, que posee la licencia de The Cheesecake Factory en Latinoamérica y otras marcas como Burger King y Starbucks.

Desde Finca Rosa indicaron a LA NACION: “Nuestra misión es acercar a la Argentina alimentos reconocidos mundialmente, garantizando calidad, confianza y la experiencia auténtica de las marcas más prestigiosas del mundo”.

El primer local de The Cheesecake Factory estará en el Alto Palermo (Fuente: @cheesecake.arg)

The Cheesecake Factory a nivel global

The Cheesecake Factory abrió su primer local en 1978 en Beverly Hills, California, EE.UU. Actualmente, opera cerca de 400 locales en todo el mundo, donde 362 de ellos se ubican en Estados Unidos y Canadá, mientras que el resto opera bajo el formato de licencias, principalmente en Oriente Medio (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y Bahréin), además de China, Hong Kong, Macao y Tailandia. En Latinoamérica, la empresa opera en México y el año pasado manifestó su intención de expandirse a Argentina, Brasil, Colombia y Perú.

The Cheesecake Factory Incorporated, que opera en Nasdaq bajo el símbolo bursátil CAKE, presentó un desempeño financiero sólido en el segundo trimestre de 2025, debido a que creció en ingresos, rentabilidad y aperturas de locales. Generó un EBITDA ajustado de alrededor de US$100 millones, lo que representa un crecimiento de 9% interanual.

La mayoría de los locales de The Cheesecake Factory se encuentran en Estados Unidos y Canadá

Otras marcas internacionales que desembarcaron en la Argentina

Este mes también confirmó su llegada al país la marca española de joyería y accesorios Tous, que abrirá su primera tienda en octubre, en el shopping Unicenter. Previamente, en 2007, la marca se había instalado con un local en Patio Bullrich, en el barrio porteño de Recoleta, como parte de un plan de expansión regional y hacia 2021 se había retirado del país.

El shopping sumó a su propuesta comercial otras marcas de renombre internacional en los últimos meses. Victoria’s Secret inauguró su primer local oficial en Argentina en enero, Skechers se instaló en abril y New Era, la firma de indumentaria urbana y gorras, inauguró en junio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA