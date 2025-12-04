Dónde queda el primer Decathlon de Argentina

La firma de artículos deportivos Decathlon oficializó su retorno a la Argentina con la inauguración de una superficie comercial de gran escala en la zona norte del Gran Buenos Aires. El desembarco de la compañía europea se concretó el pasado sábado 8 de noviembre y marca el inicio de una nueva etapa para la marca en el país tras dos décadas de ausencia.

Dónde queda el primer Decathlon Argentina

El establecimiento inaugural de Decathlon Argentina se encuentra dentro del complejo Al Río. Este predio se sitúa en el partido de Vicente López, en la Provincia de Buenos Aires. La tienda física ocupa un espacio específico reacondicionado para la venta minorista de productos deportivos.

Los responsables del proyecto seleccionaron una ubicación estratégica dentro del complejo. El local utiliza el sector correspondiente al antiguo patio de comidas. La superficie comercial también abarca una sección que pertenecía al depósito del hipermercado Carrefour. Esta disposición permite a la marca desplegar su oferta en un punto de alto tránsito entre la Capital Federal y el corredor norte.

Oferta de productos y marcas propias

La propuesta comercial del nuevo local replica el modelo que la compañía implementa en Europa y en el resto del mundo. Los consumidores pueden acceder a una variedad de artículos que abarca desde el nivel inicial hasta el alto rendimiento deportivo. El catálogo incluye las marcas exclusivas desarrolladas por la firma francesa.

La oferta comercial incluye marcas propias exclusivas como Quechua, Tribord y Domyos Bjoern Wylezich - Shutterstock

Entre las etiquetas disponibles se destacan títulos reconocidos como Quechua, Tribord y Domyos. La oferta se completa con productos de las líneas Rockrider, Kuikma y Kipsta. Esta diversidad busca atender la demanda de múltiples disciplinas y perfiles de usuarios dentro de un mismo espacio físico.

Plan de expansión y futuras aperturas

La inauguración en el complejo Al Río constituye el primer paso de un plan quinquenal. El proyecto contempla una inversión total superior a los US$100 millones y tiene como objetivo la creación de 750 empleos directos. La hoja de ruta de la empresa establece un cronograma de aperturas para expandir su presencia física en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país.

El calendario prevé la apertura de un segundo local para mediados de 2026. Esta nueva tienda se ubicará en el Alto Palermo Shopping. La inversión estimada para este punto de venta asciende a US$5 millones. El espacio contará con una superficie de 2700 metros cuadrados y demandará la incorporación de más de 60 empleados.

La apertura en la zona norte demandó la contratación de alrededor de 90 empleados Tomás Cuesta

Las proyecciones para el segundo semestre de 2026 incluyen otra iniciativa en el mismo centro comercial. Los documentos mencionan un local de 1400 metros cuadrados con una inversión de US$4 millones y la generación de 50 puestos de trabajo. La estrategia de crecimiento a largo plazo apunta a consolidar una red nacional. El plan incluye el desembarco de la marca en plazas clave del interior como Córdoba, Rosario y Mar del Plata.

Antecedentes de la marca en el país y el mundo

La historia global de Decathlon comenzó en 1976 con la apertura de su primera tienda en Lille, Francia. La empresa expandió su modelo de negocios y actualmente posee más de 1700 locales distribuidos en 78 países.

La compañía había cerrado su filial argentina a fines de 2002 tras la crisis económica Shutterstock - Shutterstock

La marca registra un paso previo por el mercado local. Decathlon llegó a la Argentina en el año 2000. En aquella oportunidad instaló una sucursal en el centro comercial Soleil, ubicado en San Isidro. La experiencia se interrumpió debido a la coyuntura económica. La crisis de 2002 forzó a la compañía a detener sus planes y anunciar el cierre de su filial argentina a fines de ese año.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.