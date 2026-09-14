Jaime Bayly sobre Álvaro Vargas Llosa: “Yo no me sentiría cómodo teniendo como jefa a la señora Fujimori”

Luego del anuncio que hizo el viernes pasado en redes sociales el intelectual peruano Álvaro Vargas Llosa de que aceptaría convertirse en el embajador peruano en Estados Unidos, el escritor peruano Jaime Bayly cuestionó la decisión del hijo mayor del Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, que fue muy crítico de la deriva autoritaria del gobierno del padre de la actual presidenta, Alberto Fujimori (basta leer la novela Cinco esquinas). “Yo no me sentiría cómodo teniendo como jefa a la señora Fujimori”, dijo el periodista en su canal de YouTube.

Vargas Llosa (h) expresó su agradecimiento a la presidenta peruana “por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como Embajador del Perú ante los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Washington D.C.”, posteó. “De ser ratificada esta designación conforme a los procedimientos constitucionales y legales vigentes en ambos países, pondré al servicio de la misión encomendada mi experiencia y conocimientos, y mi mayor esfuerzo, para velar por los intereses permanentes del Perú y contribuir a esta nueva fase de la relación bicentenaria entre nuestro país y la patria de Washington, Adams y Jefferson, de acuerdo con la línea trazada por la Presidenta y en estrecha colaboración con el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá. Como es natural, me abstendré de hacer cualquier otra declaración mientras no se produzca la debida confirmación”, acotó diplomáticamente.

Agradezco profundamente a la Presidenta de la República, Keiko Fujimori, por la alta confianza que ha depositado en mí al proponerme para representar al Estado peruano como Embajador del Perú ante los Estados Unidos de América, con sede en la ciudad de Washington D.C. De ser… — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) September 11, 2026

Luego de una reflexión sobre el 25° aniversario del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, Bayly lamentó la decisión de su examigo. En emisiones anteriores, había bromeado con que Fujimori le había ofrecido la embajada en Venezuela y en Irán. “Ni a balas, yo no me muevo de Miami”, sostuvo.

“Con esta designación, Keiko Fujimori sin duda gana, porque Álvaro tiene todo el perfil, todas las condiciones para ser un gran embajador, pero Álvaro, esta es mi opinión, sin duda pierde –dijo el autor de Los genios–. ¿Por qué pierde? Pierde independencia”. Bayly y Vargas Llosa (h) fueron amigos en la juventud, pero se distanciaron por diferencias políticas.

“Es un escritor, un intelectual –lo definió–. Él ha vivido escribiendo libros, dando conferencias, reflexionando sobre la libertad, escribiendo ensayos y columnas periodísticas. Al ser embajador de la señora Fujimori, al ser nombrado por la señora Fujimori, puede también ser licenciado, puede también ser despedido por la señora Fujimori cuando a ella le parezca apropiado o conveniente. Ella es su jefa, ¿no? Y yo no me sentiría cómodo teniendo a la señora Fujimori de jefa. Yo le hubiera dicho: ‘Muchas gracias por ofrecerme la embajada de Washington, pero yo quiero ser mi propio jefe, quiero disponer de mi propia libertad de opinión, de mi propia independencia, de mi propia integridad moral, que son cosas que prefiero no comprometer’“.

Para Bayly, será difícil que Vargas Llosa siga opinando con la misma libertad sobre la situación peruana si se convierte en funcionario. “Termina siendo parte del gobierno de la señora Fujimori -remarcó-. Ahora se ve bien, pero en dos o tres años no se va a ver tan bien. Cuando la señora Fujimori sea muy impopular, y esto llegará, entonces, quienes han servido a la señora Fujimori, quienes han sido parte de su gobierno, quienes se han subordinado a ella como el canciller Carlos Espá o el embajador Vargas Llosa tal vez no verán esa foto con la misma simpatía con la cual la ven ahora”.

“La luna de miel, y ahora están todos de luna de miel, es bonita mientras dura –sentenció–. Cuando termina, cuando la señora Fujimori sea desaprobada masivamente o cuando tome decisiones indefendibles o cuando sus ministros hagan el ridículo o cuando estallen hechos de corrupción, que todo esto va a pasar, creo que el embajador Vargas Llosa se va a sentir incómodo. Y tal vez va a repensar si le conviene seguir siendo representante del gobierno de la señora Fujimori”.

Bayly dijo que tampoco le había gustado el modo en que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había saludado a Espá el jueves pasado, en su visita al Perú. “Dio la impresión de que le estaba diciendo ‘Sí, sí, ya a ti te conozco, ya sé que tú eres uno de los nuestros, que tú juegas en nuestro equipo’”. Entre 2008 y 2023, Espá se desempeñó como director de Comunicaciones de la embajada de Estados Unidos en el Perú.