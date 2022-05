Jorge Fernández Díaz, autor de un relato republicano sobre los últimos diez años de la Argentina convertido en best seller

Tras un convocante encuentro con el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, Jorge Fernández Díaz presentó en la Feria del Libro sus obras más recientes, la novela La traición (2020) y su ensayo Una historia argentina en tiempo real. Apuntes sobre la colonización populista y la resistencia republicana (2021).

“En menos de seis meses, Jorge publicó dos libros. La tercera parte de la trilogía de Remil, que lleva vendidos más de 400.000 ejemplares, y su siguiente libro, que ya está en cerca de 70.000, siendo un caso único a nivel mundial el de un ensayo de mil páginas que esté primero en la lista de best sellers”, destacó Ignacio Iraola, hasta ahora director de editorial Planeta, al comienzo del acto.

Con éxito de convocatoria, el escritor y periodista disertó acerca de ambos títulos publicados por Planeta junto a Gonzalo Garcés y Marcelo Birmajer. El protagonismo de la charla recayó en Una historia argentina en tiempo real, texto compuesto a base de artículos, apuntes privados y diarios en los que el narrador traza un retrato de la intimidad de los últimos diez años del país.

“Es un libro que va a quedar para siempre sobre lo que fueron estos años”, insistió Iraola. Y el autor explicó: “Para mí era muy importante revelar un relato contra el relato existente. Sin embargo, no lo pasé nada bien escribiéndolo, me revolvió las tripas contar todos mis errores, los amigos que perdí por la grieta”, compartió el autor.

Gonzalo Garcés, Jorge Fernández Díaz y Marcelo Birmajer, ayer, en la Feria del Libro Fabián Marelli

En opinión de Gonzalo Garcés, “Fernández Díaz ha sido el escritor que más ha construido un relato republicano adaptado al siglo XXI”. Y añadió: “Esto es inmensamente importante. En el relato de Jorge, los héroes son los argentinos de buena voluntad, muchas veces nietos e hijos de inmigrantes. No vale lo mismo cualquier relato, eso es algo que yo he aprendido con Fernández Díaz, porque no es indiferente qué país surge con cada relato. El resultado del relato peronista es cuestión de salir y ver a la gente buscando en tachos de la calle”, manifestó.

El escritor y editor consideró que la última publicación del columnista de LA NACION “es una historia monumental” y destacó de su prosa: “tiene envión, fuerza, dramatismo; en el renglón siguiente, una ironía elegante. Solamente encontré un estilo parecido en Sarmiento. Jorge aportó al relato una galería de personajes que van a pasar a la historia: la arquitecta egipcia, el señor feudal de Formosa...”, desgranó Garcés. Y concluyó: “En el relato de Jorge, la Argentina de los inmigrantes, del esfuerzo, nunca murió, es la que sostiene mansamente todo lo que vale la pena todavía salvar de este país y que está en cada bache que se llena, en cada empresa de avanzada que surge y que se convierte en otro probable unicornio. El relato republicano que él hace es dolido, desesperado y hasta de resistencia. Algún día, de triunfo. Gracias por eso, Jorge”, expresó.

Antes de la presentación de sus libros, Fernández Díaz estuvo con el Nobel Mario Vargas Llosa Fabián Marelli

Marcelo Birmajer contó, por su parte, la sorpresa que supuso para él cuando, en un viaje a Israel, por las calles de Tel Aviv se encontró con una imagen de Fernández Díaz y con la tapa de Una historia argentina en tiempo real. “En una librería me dijeron que era el más vendido de los escritores”, contó. “Jorge se ha convertido en un autor muy inusual: contando lo que quiere y pensando contra la corriente es sumamente exitoso, quizás el más vendido de la Argentina”, remarcó. Y concluyó: “En esa librería de Tel Aviv, mirando ese libro, pensé que en la ensayística y en la literatura de Fernández Díaz hay una contención masiva para muchos argentinos que pretenden pensar distinto del modelo dominante, el cual ha colonizado las academias y los lugares de prestigio”.