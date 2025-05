Jorge Fernández Díaz revela el secreto de Marcial este domingo en la Feria del Libro

En la recta final de la 49° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se presentará este domingo por la tarde la novela ganadora del premio Nadal, El secreto de Marcial (Destino), del periodista, académico y escritor Jorge Fernández Díaz. En este libro, que ya va por su segunda edición desde su lanzamiento en febrero en la Argentina, y que es un suceso España, el columnista de LA NACION cuenta el vínculo con su padre, inmigrante asturiano, que había quedado relegado a un capítulo en el best seller Mamá, de 2002. “Madre hay una sola, pero todo padre es un enigma y yo decidí resolverlo”, dijo aquella noche de Reyes en Barcelona cuando recibió el galardón.

Marcial, en Mar del Plata, en el verano de 1972

“Creo que me inventé esta novela para estar con mi padre un tiempo más. No es que lo quiera reivindicar, van a ver que no hay un héroe ni nada por el estilo, sino que quería estar con ese fantasma amigable y protector un par de años más”, confesó Fernández Díaz en la primera presentación en público de la novela en Buenos Aires.

"El secreto de Marcial", de Jorge Fernández Díaz (Destino, $26.400)

Marcial Fernández murió en 2005: “Desde entonces me ronda su fantasma literario”, manifestó el escritor, de 64 años, que este domingo estará en La Rural no solo con el periodista Luciano Román, que lo entrevistará para el público de la sala José Hernández a partir de las 17.30, sino con su hermana Mari y su amigo de toda la vida, el académico Oscar Conde, alter ego de los personajes Susan y Moe en esta novela dedicada, asimismo, a la comunidad asturiana. “En la Argentina, mis padres construyeron una épica inmigrante en una comunidad española”, reconoció el autor desde el principio. El mes pasado, en un conmovedor acto en el Centro Asturiano de Buenos Aires, recibió la Cruz de la Victoria. Como aquella noche, esta vez el final será con gaitas y cierta melancolía que aporte la música típica de la tierra de sus raíces.

Carmina y Marcial, los padres del escritor Jorge Fernández Díaz

El otro ritual -con sus lectores- se completará en el stand de Planeta, una hora más tarde, donde el escritor firmará a partir de las 18.30 ejemplares de El secreto de Marcial.

Después de su presentación en la sala José Hernández, a las 18.30 Fernández Díaz firmará ejemplares en el stand de Planeta Pilar Camacho - LA NACION

Esta es la última participación de Jorge Fernández Díaz en una Feria del Libro que lo tuvo como protagonista y que está llegando a su término. El periodista había presentado primero a otro colega y amigo, el español Arturo Pérez-Reverte; también lo hizo con el escritor argentino Eduardo Sacheri, para hablar de su nuevo libro sobre Malvinas; y con Juan Cruz Ruiz y Raúl Tola encabezaron un homenaje al Premio Nobel Mario Vargas Llosa, a quince días de su muerte en Lima.