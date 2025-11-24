Jornadas Libro: tres días para explorar ese “objeto privilegiado de la cultura”

De lunes a miércoles, con entrada libre y gratuita, se hacen en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba, Figueroa Alcorta 3415) y el Museo de la Cárcova (avenida España 1701) las primeras Jornadas Libro: historias, prácticas, materialidades & estéticas. Organizadas por la editorial Ampersand y la Universidad de las Artes (UNA), buscan promover el interés interdisciplinario acerca de la dimensión material de la escritura.

Hoy y el miércoles, las actividades se desarrollarán en el Malba; el martes, con talleres, charlas y la inauguración de la exposición bibliográfica Quijotes materiales: la encuadernación en escena (siglos XVIII-XIX), en el Museo de la Cárcova.

Participan reconocidos historiadores del libro, artistas, docentes, tipógrafos, encuadernadores, diseñadores gráficos y editores como Rubén Fontana, María Teresa Bruno, Leticia Barbeito, Gabriela Halac, Julio Sanz Melguizo, José Antonio Perona, João Varella, Matilde Marín y Eduardo Stupía, entre otros.

De las “escrituras expuestas” (grafitis, inscripciones históricas y urbanas) a las generadas con inteligencia artificial, y de los ex libris al libro electrónico, se abordarán “certezas y tensiones que suscita el libro-objeto”, anticipan los organizadores de las jornadas. Estas se inscriben en la tradición crítica de la historia social de la cultura escrita que tiene como representantes a autores como Armando Petrucci, Guglielmo Cavallo, Robert Darnton y Roger Chartier. A la vez, se tendrán en cuenta experiencias contemporáneas alternativas a la producción industrializada, como el taller artesanal o el libro de artista.

“En un contexto de transformación acelerada del oficio, estamos convencidos de que el libro se vuelve un objeto privilegiado -y a la vez necesario- para el intercambio de prácticas y saberes entre los diversos actores que intervienen en su creación”, concluyen.

“Las jornadas estarán dedicadas a explorar el libro como territorio de pensamiento, edición y experiencia estética, con mesas que reúnen a destacados especialistas, autores y editores -dice Matilde Marín a LA NACION-. Mi participación será en el cierre, junto al artista Eduardo Stupía, donde ofreceré una reflexión final sobre el libro como espacio de creación y como forma de viaje intelectual, hilando las ideas surgidas a lo largo del encuentro, pero pensando que el libro para mí significa una extensión de la mirada que contiene algo de lo que percibo y de lo que me conmueve en el mundo”.

Hoy a las 17, el diseñador Rubén Fontana dará la conferencia magistral “Una máquina para pensar”. A las 18, los profesores Ezequiel Cafaro y María Teresa Bruno conversarán sobre la puesta en página en el libro, y a las 19, conversarán sobre los “nuevos imaginarios editoriales” las editoras Leticia Barbeito (Tercera Colección, Eme, UNSAM), Gabriela Halac (Documenta Escénica) y Cecilia Arbolabe (Lote 42).

Mañana, de 9 a 14, se harán talleres de impresión de ex libris y de encuadernación en el Museo de la Cárcova. A las 11, los investigadores españoles Julio Sanz Melguizo y José Antonio Perona analizarán el caso de la edición facsimilar de Para la voz, obra donde convergen la poesía de Maiakovski y el diseño vanguardista de El Lissitzky. Se transmitirá por el canal de YouTube de Ampersand.

A las 15, la investigadora brasileña Ana Utsch, autora de Publicar Don Quijote, se referirá a las ediciones francesas de la obra cumbre de Miguel de Cervantes (y de la literatura universal). Una hora después, se abrirá la exposición Quijotes materiales: la encuadernación en escena (siglos XIX-XX), con ediciones del Quijote que pertenecen al acervo de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. A las 17, el editor brasileño João Varella (de Lote 42) dará una charla sobre la edición de Poemobiles, obra central de la poesía concreta, de Augusto de Campos y Julio Plaza, publicada en 1974.

De nuevo en el Malba, el miércoles a las 17, las profesoras e investigadoras Ana Utsch y Sol Rébora conversarán sobre la encuadernación, y a las 18, los profesores Marcela Romero, Pablo Cosgaya y Rodrigo Cuberas, sobre la tipografía.

Las Jornadas Libro se despiden a las 19 con la conferencia “Objetos de deseo”, a cargo de Marín y Stupia, que versará sobre libros, bibliotecas, archivos, experimentaciones y colecciones.

Más información en este enlace.