Juan Carlos Pallarols hará el nuevo bastón presidencial con madera centenaria de Corrientes

CORRIENTES.- En el marco de un acto emotivo, también calificado de histórico, autoridades de la Universidad Nacional del Nordeste entregaron hoy al orfebre Juan Carlos Pallarols dos listones de madera de urunday, que serán utilizados en la elaboración del bastón de mando del próximo presidente de la nación. La ceremonia, encabezada por el rector de la Universidad, Omar Larroza, sirvió para resaltar el valor simbólico de la entrega de las varillas y para señalar que el futuro bastón estará “hecho con madera de un árbol que proviene del parque en donde funcionan dos de las facultades más antiguas de la región”.

“Quizás hoy pueda verse como un gesto sencillo, pero que con el tiempo este aporte que se hace desde esta casa de estudios trascenderá y tomará la forma de un atributo en el que está representado no solo el poder, sino también la construcción de ciudadanía y democracia para todos los argentinos”, expresó el rector. Además de Pallarols, invitado de honor, estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, Mario Urbani, y la decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Fabiana Cipolini.

Los listones de urunday entregados a Pallarols pertenecían a un ejemplar centenario emplazado en el parque del campus donde funcionan las facultades de Ciencias Agrarias y Veterinarias. En 2019 una tormenta lo derribó. Se preservaron un par de listones que tomaron protagonismo al coincidir aniversarios y circunstancias de la vida política del país.

“Como ingenieros agrónomos, celebramos al árbol como la máxima expresión del reino vegetal y como el ‘cimiento verde’ del parque que acompañó nuestra historia institucional, para que de ahora en más sea parte de la historia de la nación”, expresaron los anfitriones y custodios del madero.

La entrega de estos listones tiene una alta carga simbólica, ya que además de cumplirse 40 años del retorno a la democracia en la Argentina, la Facultad de Ciencias Agrarias conmemora sus 103 años de existencia. La decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias se refirió al valor del centenario urunday para los que se formaron y trabajan en ese campus: “Ese árbol nos vio crecer, porque la mayoría somos egresados de esta facultad. Trascenderemos con él en un símbolo importante para nuestra democracia. Esa idea de hogar, amor y trascendencia y del amor a la naturaleza que nos caracteriza se traduce en esta expresión de dar lo mejor de nosotros todos los días”, señaló.

Como ya es tradición, Pallarols invitó a los presentes a cincelar la empuñadura que formará parte del futuro bastón

Pallarols comentó su vínculo con Corrientes, cuando de muy joven y a pedido de un sacerdote, diseñó la puerta de la Iglesia de la Cruz de los Milagros. “Nada es por casualidad: la Cruz (fundacional, llamada también Cruz de los Milagros) está hecha de urunday y sin dudas tiene un alto valor religioso para los correntinos”, recordó.

El orfebre se comprometió a enviar secuencias fotográficas de la evolución de los listones hasta convertirse en el bastón de mando del próximo presidente. Luego, los presentes fueron invitados a cincelar la empuñadura que formará parte del futuro bastón. Ese procedimiento, que forma parte habitual del trabajo de Pallarols y que consiste en hacer participar a la gente de sus obras, llevó también a varias autoridades correntinas a dejar su sello en el futuro atributo de mando.

La madera elegida

La madera de urunday presenta características sumamente apreciadas: es de buena veta, firme y de un brillo intenso gracias a su resina. Es considerada una de las mejores maderas de América del Sur. Posee una coloración castaño-rojiza y una superficie lisa y agradable al tacto. Es muy pesada, dura y de larga duración. Por esas virtudes la eligió el orfebre a partir de 1983 para la producción de los bastones presidenciales de la República Argentina.

Ayer, en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Salón Verde de la Casa de Gobierno de Corrientes, Pallarols explicó sus razones para elegir al urunday como material principal del bastón.

El orfebre dijo que la razón fundamental es que se trata de “una madera que se usa para trabajar, que no es decorativa, sino que se usa sobre todo para hacer alambrado, tranqueras, postes”. Además, “se mantiene siempre recta, no se tuerce, brilla por sí sola, no hace falta darle laca ni barniz”. Y agregó: “Pero lo importante es que no se corrompe, entonces llegamos a la conclusión de que sería muy bueno que el Presidente elija imitar para su forma de gobernar, para su vida, las condiciones de esta madera. Es lo que deseamos todos los argentinos”.

Para la realización de los bastones anteriores, Pallarols se valió de madera de urunday del bosque chaqueño, del bosque formoseño y de la selva misionera. En esta ocasión será una madera correntina la que hará su aporte a la historia, ya que desde la presidencia de Raúl Alfonsín, los bastones presidenciales son hechos con la criolla y noble madera de urunday con detalles de plata.